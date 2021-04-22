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品牌成立六年首款電動車 Genesis G80豪華純電車登場

記者黃俐嘉／綜合報導
全新純電版Genesis G80在2021上海車展上正式發表。(取材自Genesis)
全新純電版Genesis G80在2021上海車展上正式發表。(取材自Genesis)

今年上海車展是COVID-19新冠肺炎肆虐全球後，首個熱烈展開的國際性大型車展，而2021上海車展也來了位新同學，即是2015年正式成立，至今僅滿六年的韓系豪華品牌Genesis，3月底於上海港國際客運中心 (國客中心) 以3281架無人機揭開了「Genesis之夜」，在創下「最多無人機同時飛行」的金氏世界紀錄同時，也宣示品牌正式進入中國市場。

以品牌當家房車G80與品牌首款休旅GV80作為插旗中國市場的Genesis，19日在上海車展還揭曉了品牌首款電動車，目前尚未有油電或插電式油電混合車等任何電動車形式的Genesis，藉由車展的舞台率先揭開品牌全新純電動車Genesis G80 EV，不過，原廠並未針對這輛新純電豪華房車另外取名，因此也可將其說是G80動力編成中的一部分。

全新純電版Genesis G80是以第三代車型為建構基準，使得外觀造型上仍與內燃機車型相差無幾，最重要的改變僅在G-Matrix水箱格柵，純電版G80雖依然留有菱格紋元素，但因應電動車身分而改為實心設計，至於純電版G80的充電孔是設在水箱護罩的左側，從外觀上幾乎看不出來水箱格柵內裝設了充電孔。另外，純電版的G80車尾，也未出現內燃機車型所使用的盾型鍍鉻排氣尾管。

全新純電版Genesis G80充電孔位於水箱護罩左側，從外觀上幾乎看不出來。(...
全新純電版Genesis G80充電孔位於水箱護罩左側，從外觀上幾乎看不出來。(取材自Genesis)

作為品牌首款純電動車，Genesis G80 EV在前、後軸各配置了一具電動馬達，並僅能搭配AWD四輪驅動系統，綜效馬力可達到365hp/71.4kgm，從靜止加速至96km/h僅需4.9秒即可完成。此外，這輛全新韓系豪華純電房車也與集團的Hyundai IONIQ 5、Kia EV6相同，皆可支援400V/800V多重快速充電系統，並且也提供了高達3.6kW功率輸出的「V2L」 (Vehicle to Load) 的功能，讓車主在戶外時可利用這輛純電車當作額外的發電機。

全新純電版Genesis G80的鋰電池組容量雖尚未公布，但根據原廠的新聞稿顯示，純電G80在經過NEDC標準測試之下，滿電情況下可跑超過500公里 (南韓環境部標準檢測為427公里)。另外，在透過350kW輸出功率的快速充電系統進行電力補充，更可讓車輛在22分鐘內將電量從10%充至80%。

全新純電版Genesis G80所裝設的太陽能車頂板，一年可為額外車輛提供約11...
全新純電版Genesis G80所裝設的太陽能車頂板，一年可為額外車輛提供約1150公里的續航距離。(取材自Genesis)

此外，在這輛全新純電豪華房車上還有個相當特別的配備，如同集團的Hyundai Sonata Hybrid、Kia K5 Hybrid，純電版Genesis G80在也安裝了可利用太陽能充電的太陽能車頂板，平均每天可為車輛充電730Wh，一年可為車輛額外行駛約1150公里。

全新純電版Genesis G80內裝格局與內燃機版本相比並未有太多的改變。(取材...
全新純電版Genesis G80內裝格局與內燃機版本相比並未有太多的改變。(取材自Genesis)

純電版Genesis G80尚未公布其在中國的售價資訊，至於自家南韓市場則有望在下半年揭曉韓版車型，屆時應該會有更多關於這輛全新純電豪華房車的細節。另外，在宣布正式進軍中國市場後，曾表態要插旗歐洲市場的Genesis，已確定將在5月4日揭曉「Genesis Europe」歐洲分公司，預計首波主打車型為豪華房車G70，以及目前尚未正式露面過的全新豪華美背獵跑G70 Shooting Brake。

全新純電版Genesis G80。(取材自Genesis)
全新純電版Genesis G80。(取材自Genesis)

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