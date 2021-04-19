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Toyota純電專屬SUV概念車bZ4X Concept全球首發

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota bZ4X Concept。 圖／Toyota提供
Toyota bZ4X Concept。 圖／Toyota提供

全球都知道，Toyota豐田集團是世界上打造最多Hybrid混合動力車款的品牌，也因為他們的Hybrid技術優勢，使得Toyota原廠始終對於進軍純電領域顯得興致缺缺，但隨著時代洪流的迅速推演，Toyota也不得不開始往純電動力邁進。在這次2021上海車展中，Toyota便推出了品牌「純電專屬系列」的首款概念車型bZ4X Concept。

bZ4X使用專屬的BEV的平台，結合長軸距和短前後懸的設定。 圖／Toyota提...
bZ4X使用專屬的BEV的平台，結合長軸距和短前後懸的設定。 圖／Toyota提供

從外觀造型看來bZ4X Concept已經十分接近量產車型，輪廓上幾乎可以把它視為純電版的RAV 4看待，bZ4X Concept是採用Toyota與Subaru合作開發的e-TNGA平台打造，這個BEV(純電車)專屬平台未來將會運用在Toyota和Subaru旗下眾多純電車型上，並透過Toyota在電氣上面的技術與Subaru引以為傲的AWD實力結合，打造最具操駕特色的純電車款。

Z4X內裝採用全數位儀表搭配大型中控螢幕。 圖／Toyota提供
Z4X內裝採用全數位儀表搭配大型中控螢幕。 圖／Toyota提供

Toyota bZ4X Concept設計理念

bZ4X使用專屬的BEV的平台，結合長軸距和短前後懸的設定。這樣既可以實現獨特的設計，又可以提供與D-segment相媲美的內部空間。

bZ4X配置了特殊形狀的平把式方向盤。 圖／Toyota提供
bZ4X配置了特殊形狀的平把式方向盤。 圖／Toyota提供

其獨特形狀的方向盤設計，避免了轉向時需要改變抓握的需求，並增加更寬敞的視線與車室空間。並採用線控轉向系統，可提供與駕駛想法一致的平穩轉向與駕駛感覺。儀表板的位置設計不僅有助於增強車輛的空間感，而且還擴大駕駛了視野，有助於安全行駛。

bZ4X排檔座也採用按鈕搭配旋鈕的混合設計。 圖／Toyota提供
bZ4X排檔座也採用按鈕搭配旋鈕的混合設計。 圖／Toyota提供

bZ4X採用了Toyota和Subaru共同開發的全新AWD系統。它結合了安全和愉悅的駕駛性能，加上電動車輛的獨特動力響應特性，能夠達成令人印象深刻的越野性能。

圖／Toyota提供
圖／Toyota提供

bZ4X除了使用再生能源系統外，車輛還採用太陽能充電系統。透過太陽能面板，可以在靜止時為電池充電，並進一步提高BEV的獨特環保性能，即使在喊冷的冬天也不會影響車輛的狀態，確保續航里程。

至於為何要命名為bZ4X呢？其實BZ為Toyota旗下全新的BEV(純電車)車系，BZ代表了Beyond Zero的概念，達成零排放的目標。因此，Toyota正在努力推行其計劃，到2025年推出15輛BEV車型，其中包括7輛豐田bZ系列的新BEV車型。

圖／Toyota提供
圖／Toyota提供

目前Toyota的計畫是以日本和中國兩地為bZ4X的生產基地，並在2022年中能夠正式在全球銷售。期許未來能夠更大量提供世界各地所需要的BEV車型。

圖／Toyota提供
圖／Toyota提供

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