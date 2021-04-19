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續航達770公里 純電旗艦房車Mercedes-Benz EQS發表

記者趙駿宏／綜合報導
Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供
Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供

經過幾次不斷地放出訊息預告，Mercedes-Benz畫世代純電旗艦房車終於發表，並以量產車的樣貌呈現在世人面前，彷彿在宣示「我Mercedes-Benz也能做純電車，而且是終極豪華的純電車」。首批發表EQS 450+和EQS 580 4MATIC+兩款車型，原廠表示之後還會有750匹馬力性能更強悍的版本現身。

Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供
Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供

Mercedes首部純電旗艦EQS雖然在量產車型的外觀上看起來不像2019年法蘭克福車展的Vision EQS Concept那麼前衛性感，但基於全新EVA平台所打造的EQS在塑型上也是下了很大的功夫。EQS車頂採「一體式弓形」設計，線條十分的滑順，最大幅度的減少接縫與不平整的鈑件，車側也利用向後延伸的腰線，帶出後輪拱的肌肉線條，並與車頂延伸下來的C柱做收縮，讓EQS的風阻係數來到誇張的0.20 cd，有效的降低能量的消耗，有更節能的表現。

Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供
Mercedes-Benz EQS。圖：Mercedes提供

優秀的空力設計讓EQS的風阻係數來到0.20 cd。圖：Mercedes提供
優秀的空力設計讓EQS的風阻係數來到0.20 cd。圖：Mercedes提供

由於車格定位於大型房車，因次EQS車身尺碼來到了5,216 x 1,926 x 1,512mm，軸距則長達3,210mm，車重部分EQS 450+達2,480kg，EQS 580 4MATIC+則為2,585kg。為了應對如此巨大的車身，EQS上也有兩種後輪轉向系統可選，第一種為最大4.5度的轉向角度，而另一種則是最大的10度。讓EQS即便車長超過5米、軸距超過3.2米，也能保有不錯的過彎能力和迴轉半徑。

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC+。圖：Mercedes...
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC+。圖：Mercedes提供

EQS車身尺碼來到了5,216 x 1,926 x 1,512mm。圖：Merc...
EQS車身尺碼來到了5,216 x 1,926 x 1,512mm。圖：Mercedes提供

至於內裝方面，就如上個月底原廠預告的相同，依舊維持相當絢麗奢華的車室質感，其中主打的MBUX Hyperscreen系統，由12.3吋虛擬儀表版、17.7吋OLED中控螢幕加上12.3吋OLED副駕駛座螢幕，共三組螢幕所組成的56吋超大Hyperscreen，並搭載了8核心CPU和24GB RAM記憶體，每秒鐘能夠處理高達46.4 GB RAM記憶體頻寬，讓車室科技感提升了不只一個等級。

不過在EQS 450+車型上，消費者也可以選擇較為傳統的配置，由12.3吋數位顯示儀表板搭配12.8吋中控螢幕與木質飾板的組合。

56吋MBUX Hyperscreen系統為EQS主打配備。圖：Mercedes...
56吋MBUX Hyperscreen系統為EQS主打配備。圖：Mercedes提供

EQS新世代Hyperscreen內裝鋪陳。圖：Mercedes提供
EQS新世代Hyperscreen內裝鋪陳。圖：Mercedes提供

EQS身為旗艦房車該有的豪華度和質感也不會少。圖：Mercedes提供
EQS身為旗艦房車該有的豪華度和質感也不會少。圖：Mercedes提供

電池與充電技術部分，EQS 450+和580 4MATIC+都配備107.8kWh容量的鋰電池，其電池管理技術要比EQC的電池優化約26%。以歐洲WLTP標準循環測試之下，EQS的續航力高達770公里，並且支援直流電充電站200 kW快充，僅需15分鐘就能達到300公里的續航力；若是110 kW快充則能在35分鐘內從10%充至80%，而較緩慢的22kw家用壁掛充電可以在11個小時內完成。

原廠表示除了現行107.8kWh電池外，往後也將提供較小的90 kWh版本。

EQS支援200kW快充，僅需15分鐘就能達到300公里的續航力。圖：Merce...
EQS支援200kW快充，僅需15分鐘就能達到300公里的續航力。圖：Mercedes提供

EQS動力數據也與先前公布的相同，EQS 450+採用單馬達配置(放置後軸)，最大動力可輸出約328hp/58kgm，0-100km/h加速為6.2秒；而EQS 580 4MATIC+則因為是四輪驅動版本，因此在前、後軸各配置一具電動馬達，動力輸出來到了516hp/87.2kgm，0-100km/h加速縮短為4.3秒。

EQS 450+最大動力328hp/58kgm，而EQS 580 4MATIC+...
EQS 450+最大動力328hp/58kgm，而EQS 580 4MATIC+則來到了516hp/87.2kgm。圖：Mercedes提供

最高極速方面不論是EQS 450+還是EQS 580 4MATIC+都被限制在210km/h。此外原廠還宣告之後將會有出力達560kW相當於750hp馬力，或許會掛上AMG型號的版本誕生。

不論是EQS 450+還是EQS 580 4MATIC+極速都被限制在210km...
不論是EQS 450+還是EQS 580 4MATIC+極速都被限制在210km/h。圖：Mercedes提供

在電池動力和續航之外，EQS目前在德國還能選配DRIVE PILOT系統，在滿足特定條件下，能使用自動駕駛模式以60 km/h的速度「完全自動駕駛」，減輕駕駛員的壓力，也能在車上回復訊息和處理其他事宜。

德國能選配DRIVE PILOT系統，在滿足特定條件下，能以60 km/h的速度...
德國能選配DRIVE PILOT系統，在滿足特定條件下，能以60 km/h的速度「完全自動駕駛」。圖：Mercedes提供

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