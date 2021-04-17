650匹敞篷 Bentley Continental GT Speed Convertible登場

Bentley Continental GT Speed Convertible。圖：Bentley提供

全新Bentley Continental GT Speed才剛在3月底發表完畢，時隔不到一個月，敞篷車型Continental GT Speed Convertible就現身和大家見面。

就和Coupe車型一樣，Continental GT Speed Convertible搭載了Bentley著名的6.0升W12雙渦輪增壓引擎，最大馬力有650hp，最大扭力更來到了91.8kgm，搭配八速雙離合器變速箱與四輪驅動系統，0-100km/h加速僅需3.7秒，極速可達335 km/h，雖然因為敞篷的緣故，零百加速慢了Coupe車型 0.1秒，但極速兩個車型都是相同的。

6.0升W12雙渦輪增壓引擎，最大動力有650hp/91.8kgm。圖：Bentley提供

Continental GT Speed Convertible的零百加速僅需3.7秒，極速可達335 km/h。圖：Bentley提供

除了強大的動力外，Bentley還確保Continental GT Speed Convertible具備可以應付彎道的操控能力。包括四輪轉向系統、電子後軸差速器、三氣室主動式氣壓懸吊、防翻滾控制系統以及可選配的碳陶煞車系統，增強車身的製動能力。

底盤配有四輪轉向系統、電子後軸差速器、三氣室主動式氣壓懸吊等設備。圖：Bentley提供

外觀上敞篷車型水箱護罩中網採深色鍍鉻樣式、車側門邊配有鍍鉻飾條，並搭配有高亮黑、鍍黑、亮銀三種顏色可選的22吋鋁圈，讓Convertible與Coupe車型除了在車頂外還能有些許的區別性。

黑化的水箱罩中網更添運動氣息。圖：Bentley提供

三種顏色可選的22吋鋁圈凸顯Continental GT Speed Convertible的霸氣。圖：Bentley提供

葉子板下方有象徵W12引擎的鍍鉻氣流孔。圖：Bentley提供

除此之外Continental GT Speed Convertible的軟頂敞篷僅需19秒便可完成一次完整的開關動作，並且有7種顏色可供選擇，加上內襯也有8種色調可做搭配，買家都能依照個人喜好客製屬於自己的顏色搭配。獨特的Z折敞篷車頂系統也是同級產品中最先進的。此外，在改良了敞篷密封系統和聲學處理功能後，讓車頂總體噪音水平降低了三分貝。

軟頂敞篷有7種顏色，內襯8種色調可選。圖：Bentley提供

軟頂敞篷僅需19秒便可完成一次開關動作。圖：Bentley提供

車室方面和Coupe車型相同，主由皮革和Alcantara麂皮做搭配，加上Alcantara方向盤、Speed刺繡和鑽石菱形格紋編織的皮革等，一共有15種主要顏色和11種輔助顏色可供選擇。其他部分標配的鋼琴烤漆飾板還可換成冠切胡桃木、深色去污胡桃木和深色中提琴桉木飾板等更多材質選擇。

車室由皮革和Alcantara麂皮做搭配，加上許多客製化的色調選擇。圖：Bentley提供

Alcantara麂皮包覆的方向盤。圖：Bentley提供

4個頭枕上都有Speed刺繡，彰顯其身分。圖：Bentley提供

最後則是新一代的頸暖器，比上一代型號更溫暖、更安靜，整合進加熱和通風座椅當中，從而優化了電動可調式頭枕周圍的氣流。其造型亮點是鍍鉻的中心風向葉片，可延伸出風管的寬度，與Bentley著名的bullseye牛眼通風孔相呼應，結合加熱方向盤和加熱扶手，可在所有環境中提供最豪華的駕駛體驗。