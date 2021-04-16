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外觀更兇悍！Mini John Cooper Works二度小改登場

記者趙駿宏／綜合報導
Mini John Cooper Works。 （圖：Mini提供）
Mini John Cooper Works。 （圖：Mini提供）

Mini在今年1月時進行了三門、五門、敞篷車型的二次小改，時隔三個多月，性能版本Mini John Cooper Works也迎來了小改款。雖然變動的幅度不大，但經由外觀和車室內裝的修改，讓新年式的Mini John Cooper Works也能增添新鮮感，跟上時代的腳步。

外觀的變動方面，小改後前保桿下方的進氣口造型變得更為方正，且進一步向下延伸成為一組JCW專屬的雙進氣口造型並取消霧燈的設計，左右氣壩則是採用了Air Curtain主動調節技術。

車尾方面，經典的英國國旗尾燈依然健在，後保險桿的部分排氣管仍採用雙中出設定，但造型改為後分流器的形式，上方同樣有一組運動化尾翼，在視覺上增添更多性能氛圍。標配17吋John Cooper Works 輕量化鋁圈，可選配18吋John Cooper Works Circuit多幅式銀黑雙色鋁圈。

JCW專屬鋁圈，搭配前對四煞車卡鉗。 （圖：Mini提供）
JCW專屬鋁圈，搭配前對四煞車卡鉗。 （圖：Mini提供）

車室部分，改款後的Mini John Cooper Works也和一般Mini車型一樣導入8.8吋觸控式中控螢幕和5吋虛擬儀表板，根據車輛駕駛模式的不同，車內氣氛燈也會隨之切換顏色。而車內也以黑色鋼琴烤漆飾板和Dinamica皮革交互搭配提升質感，同時John Cooper Works專屬跑車座椅也是此車型的專屬配備。

導入8.8吋觸控式中控螢幕和5吋虛擬儀表板。 （圖：Mini提供）
導入8.8吋觸控式中控螢幕和5吋虛擬儀表板。 （圖：Mini提供）

小改後的Mini John Cooper Works依舊採用前輪驅動，並同樣搭載代號B48的2.0升四缸渦輪增壓引擎，維持231hp/32.6kgm的動力輸出，有六速手排與八速Steptronic手自排變速箱可選，0-100km/h加速為6.1秒(手排為6.3秒)。

在改款後也強化了底盤與懸吊設定，將選配的主動式電子懸吊加入感應式阻尼可變系統，可以在50到100毫秒內偵測路面，自動調整懸吊阻尼的反應，帶來更為敏捷的操控動態。

Mini John Cooper Works。 （圖：Mini提供）
Mini John Cooper Works。 （圖：Mini提供）
後保桿改為分流器造型，讓整體車尾更有戰鬥感。 （圖：Mini提供）
後保桿改為分流器造型，讓整體車尾更有戰鬥感。 （圖：Mini提供）

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