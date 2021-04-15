全新11代Honda Civic Sedan正面照 官方無預警公布

2022 Honda Civic Sedan。 圖／Honda提供

繼去年11月以Civic Prototype讓外界一窺新世代Civic樣貌後，Honda 在美國 時間4月14號無預警的公布即將發表的11代Honda Civic Sedan量產版車型照片，同時11代Civic也即將在加拿大 阿利斯頓的Honda製造廠開始投產，目前尚未公布相關數據，預計4月28日將正式發表。

從1972年發表的第一代車型開始，Honda Civic車系已經有長達50年的歷史，受到過去Civic的設計和以人為本的價值觀啟發，在為駕駛員和乘客提供最大的總體環境的同時，還最大限度地減少了機械部件所需的空間，以簡單的人體工程學呈現Civic的Fun to Drive理念。

Honda Civic Prototype內裝。 圖／Honda提供

雖然Honda尚未發布量產車內部的圖片，但承諾將具有「簡潔的設計」、「簡單的人體工學」和「出眾的視野」。其理念可以由Civic Prototype發布的內裝草圖中一窺全新Civic想呈現的簡潔車室，包含對稱的T字布局，三顆旋鈕的空調系統與9吋Display Audio懸浮式螢幕。

11代Civic在加拿大進入生產線並於4月28日發表後，五門Hatchback版本也將面世，預計將於美國印第安那工廠生產。而性能版的Si與Type R在11代中也不會缺席，唯獨Coupe版本可能不會再生產。