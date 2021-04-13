非典型MPV！全新Hyundai Staria 商務用、自家用都行

Hyundai Staria今日(13)在自家韓國市場正式登場。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

上月中旬搶先公開外觀、內裝照的HyundaiStaria，一個月後終於在今日(13)於自家韓國正式登場！原本產品陣容中的Starex，在Staria的誕生後算是被直接取代，如同Kia K8之於K7的概念，全新Staria不僅重新定義了品牌MPV的印象，更帶出了Hyundai Staria前衛又豪華的氣息，原廠期望Staria上市後能與同集團的Kia Carnival有所抗衡。

Hyundai Staria發表。圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

畢竟，Kia Carnival自去年八月於自家韓國上市後，每月平均銷量都突破了8,000台，超旺盛的銷售氣勢讓同集團的Hyundai必須再加把勁，而Staria也展現了與Starex截然不同的氣勢，且為了迎合近期消費者的需求，全新Hyundai Staria採用了「inside-out」由內而外的設計模式，優先考慮了車室空間使用，從內部開始設計並擴展至外部，如使用全景窗戶達到車室的寬闊與舒適感，再以相當簡潔的線條勾勒出身形純淨的外貌，並營造出未來感的氛圍。

全新Hyundai Staria車內不僅有全景天窗玻璃，兩側滑門所配置的車窗亦為全景式樣。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

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Hyundai Staria車名由「Star」星星與「Ria」波浪狀組合而成，是從在星際間穿梭的太空 船獲得取名靈感，代表著這輛MPV有著如太空梭般的外型，而Staria外觀呈現一股未來、乾淨、光滑且流線的輪廓，靈感實則來自日出時太陽從地平線上升時所產生的光暈。

全新Hyundai Staria配有電動側滑門。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

這輛嶄新無比的MPV在韓國與海外市場皆提供了Staria、Staria Lounge (海外市場稱Staria Premium) 等兩種版本可選，另外，原廠日後在自家市場還將推出另一款更尊貴豪華的Staria Lounge Limousine。

Hyundai Staria Lounge Limousine車室。 圖／截自현대자동차그룹(HYUNDAI) YouTube影片 Hyundai Staria Lounge Limousine車室。 圖／截自현대자동차그룹(HYUNDAI) YouTube影片

全新Hyundai Staria提供了家庭旅行用的9/11人座、貨運用的3/5人座，以及高階Staria Lounge的7/9人座車型，可說是商務、載貨、自用三相宜！極流線的身型像是一艘太空船，全新Staria車頭上一體成型的LED日行燈延伸了整體車頭寬度，下方大膽且寬大的格柵設計具有獨特的圖案，在一般車型的配置上，除了整體採用與車身塗裝相同的配色外，格柵面積亦稍微縮小，兩側也分別僅有四顆頭燈燈組；不過若是在高階的Staria Lounge，不僅使用上黃銅鍍鉻加以點綴，格柵及八顆燈組的設計亦較為複雜，更別說是造型相當獨特的18吋鋁圈了。

圖為9人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

此外，Staria Lounge車型上包括後視鏡外蓋、前保下飾板、Hyundai廠徽、車門外把手等部件，皆使用了黃銅鍍鉻妝點，增添高貴奢華的氛圍。受到韓國傳統建築韓屋的啟發，全新Hyundai Staria配置超大面積的前擋玻璃，橫跨了腰線進而帶出了車內的空間性，這樣的寬敞感將使坐在車內的乘客彷彿有種與車外相連的感覺。

圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

而這款定位相對高階的MPV，在車室內還配有動態迎賓燈、64色座艙氣氛燈、Hyundai Digital Key、BOSE Premium高級環繞音響系統等，提升了車輛整體的豪華感。

Hyundai Staria車室配置10.25吋數位儀表與中控台。圖為9人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

全新Hyundai Staria擁有5,253mm的車長、1,997mm的車寬、1,990mm的車高，以及3,273mm的傲人軸距，車室內的高度更達到了1,379mm，讓乘客都享有至少一公尺以上的空間高度，且也因為Staria有著相當出色的車身尺碼，使這輛MPV的空間機能性發揮到了最大，尤其是在後排座椅全數傾倒後，最多可提供近5,000公升的收納容量！

Staria將後座全數傾倒後，便可搖身成為露營車使用。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

另外，儘管是四排的11人座，Hyundai Staria的駕駛與副駕駛座仍擁有寬裕的乘坐空間，車內以簡單的布局達到提升乘坐空間與靈活性的要素，如第一排座椅的中央扶手可前後滑移，為後排乘客提供更多的腿部空間。在這輛嶄新MPV中，Hyundai也為其導入了如雙10.25吋數位儀表與中控螢幕，而數位儀表置放於接近前檔的位置，為駕駛員提供了寬敞的視線，至於儀表板前還有個可掀開的空間，內部甚至裝設了USB插槽。

11人座Staria Tourer車型就為如同其餘高階版本配置SBW線傳式排檔系統。 摘自Hyundai

此外，七人座的Staria Lounge，在第二排配有具備人體工學設計、猶如商務艙的高級座椅，座椅上更有一鍵放鬆模式，可自動將座椅傾斜分散乘客的體重，提供極為舒適的乘坐度。九人座Staira Lounge中的第二排座椅，具有180度旋轉功能，可讓第二與第三排的乘客面對面交流，亦方便裝設兒童安全座椅。

9人座Staria Lounge的第二排座椅，具有180度旋轉功能。 摘自Hyundai 圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

由於車型龐大的緣故，原廠亦為Staria導入了「Passenger View」與「Passenger Talk」的功能，讓最前排的駕駛或副駕乘客可透過螢幕看見後排座椅的乘客們 (尤其是小朋友的狀態)，甚至可以加入乘客們的話題一同討論 (不用在車內吼來吼去了)。

Hyundai Staria車內導入「Passenger View」與「Passenger Talk」的功能。 圖／截自현대자동차그룹(HYUNDAI) YouTube影片

全新Hyundai Staria配備了智能電動側滑門與尾門，全車系配置了七顆輔助氣囊，同時也導入了Hyundai SmartSense，包括FCA前方碰撞預警系統、BCA盲點偵測防撞系統、SEA乘員安全輔助系統、SCC智能巡航控制系統、SVM環景顯示系統、RCCA後方交通警示系統、ROA後座乘客警示系統、與HDA高速公路駕駛輔助系統等。

圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

Hyundai Staria在韓國提供了柴油與LPG天然氣 等兩種動力配置，包括最大馬力可輸出175hp/44kgm的R 2.2 VGT柴油渦輪引擎，以及最大馬力為237hp/32kgm使用於Kia K8中的SmartStream LPG 3.5天然氣動力車型。不過，在海外市場部分則將LPG引擎改為SmartStream G6DIII 3.5升MPI汽油引擎，搭配八速自排變速箱，最大馬力可輸出268hp/33.8kgm，至於柴油引擎則可選擇搭配六速手排或八速自排變速箱。

Hyundai Staria在韓國提供了2.2升柴油渦輪與3.5升LPG天然氣等兩種動力配置，但是在海外市場部分，則將LPG引擎改為SmartStream G6DIII 3.5升MPI汽油引擎。圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

原廠表示，Hyundai Staria在韓國的年販目標將為55,000台，今年因為已經過了一季，因此將販售目標降為38,000台，並將於15日正式於韓國上市，而這輛全新MPV三月底在韓國開放預售後，一天內就收穫破萬張的訂單，或許在今年結束之前就有機會達成年度販售的目標。另外，Hyundai在接受韓媒訪問時表示，全新Staria未來將不會有純電動的計畫，但會推出Hybrid油電混合動力版本，並且將於2023年發表Staria FCEV氫燃料動力車型。

Hyundai Staria韓國售價如下：

3人座Staria Cargo：2,726萬韓元起 (約2.44萬美元)

5人座Staria Cargo：2,795萬韓元起 (約2.5萬美元)

9人座Staria Tourer：3,084萬韓元起 (約2.76萬美元)

11人座Staria Tourer：2,932萬韓元起 (約2.62萬美元)

7人座Staria Lounge：4,130萬韓元起 (約3.69萬美元)

9人座Staria Lounge：3,661萬韓元起 (約3.28萬美元)