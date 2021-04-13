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非典型MPV！全新Hyundai Staria 商務用、自家用都行

記者黃俐嘉／綜合報導
Hyundai Staria今日(13)在自家韓國市場正式登場。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai
Hyundai Staria今日(13)在自家韓國市場正式登場。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

上月中旬搶先公開外觀、內裝照的HyundaiStaria，一個月後終於在今日(13)於自家韓國正式登場！原本產品陣容中的Starex，在Staria的誕生後算是被直接取代，如同Kia K8之於K7的概念，全新Staria不僅重新定義了品牌MPV的印象，更帶出了Hyundai Staria前衛又豪華的氣息，原廠期望Staria上市後能與同集團的Kia Carnival有所抗衡。

Hyundai Staria發表。圖為7人座Staria Lounge。 摘自H...
Hyundai Staria發表。圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

畢竟，Kia Carnival自去年八月於自家韓國上市後，每月平均銷量都突破了8,000台，超旺盛的銷售氣勢讓同集團的Hyundai必須再加把勁，而Staria也展現了與Starex截然不同的氣勢，且為了迎合近期消費者的需求，全新Hyundai Staria採用了「inside-out」由內而外的設計模式，優先考慮了車室空間使用，從內部開始設計並擴展至外部，如使用全景窗戶達到車室的寬闊與舒適感，再以相當簡潔的線條勾勒出身形純淨的外貌，並營造出未來感的氛圍。

全新Hyundai Staria車內不僅有全景天窗玻璃，兩側滑門所配置的車窗亦為...
全新Hyundai Staria車內不僅有全景天窗玻璃，兩側滑門所配置的車窗亦為全景式樣。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

影片來源：YouTube

Hyundai Staria車名由「Star」星星與「Ria」波浪狀組合而成，是從在星際間穿梭的太空船獲得取名靈感，代表著這輛MPV有著如太空梭般的外型，而Staria外觀呈現一股未來、乾淨、光滑且流線的輪廓，靈感實則來自日出時太陽從地平線上升時所產生的光暈。

全新Hyundai Staria配有電動側滑門。圖為11人座Staria Tou...
全新Hyundai Staria配有電動側滑門。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

這輛嶄新無比的MPV在韓國與海外市場皆提供了Staria、Staria Lounge (海外市場稱Staria Premium) 等兩種版本可選，另外，原廠日後在自家市場還將推出另一款更尊貴豪華的Staria Lounge Limousine。

Hyundai Staria Lounge Limousine車室。 圖／截自현...
Hyundai Staria Lounge Limousine車室。 圖／截自현대자동차그룹(HYUNDAI) YouTube影片
Hyundai Staria Lounge Limousine車室。 圖／截自현...
Hyundai Staria Lounge Limousine車室。 圖／截自현대자동차그룹(HYUNDAI) YouTube影片

全新Hyundai Staria提供了家庭旅行用的9/11人座、貨運用的3/5人座，以及高階Staria Lounge的7/9人座車型，可說是商務、載貨、自用三相宜！極流線的身型像是一艘太空船，全新Staria車頭上一體成型的LED日行燈延伸了整體車頭寬度，下方大膽且寬大的格柵設計具有獨特的圖案，在一般車型的配置上，除了整體採用與車身塗裝相同的配色外，格柵面積亦稍微縮小，兩側也分別僅有四顆頭燈燈組；不過若是在高階的Staria Lounge，不僅使用上黃銅鍍鉻加以點綴，格柵及八顆燈組的設計亦較為複雜，更別說是造型相當獨特的18吋鋁圈了。

圖為9人座Staria Lounge。 摘自Hyundai
圖為9人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

此外，Staria Lounge車型上包括後視鏡外蓋、前保下飾板、Hyundai廠徽、車門外把手等部件，皆使用了黃銅鍍鉻妝點，增添高貴奢華的氛圍。受到韓國傳統建築韓屋的啟發，全新Hyundai Staria配置超大面積的前擋玻璃，橫跨了腰線進而帶出了車內的空間性，這樣的寬敞感將使坐在車內的乘客彷彿有種與車外相連的感覺。

圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai
圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

而這款定位相對高階的MPV，在車室內還配有動態迎賓燈、64色座艙氣氛燈、Hyundai Digital Key、BOSE Premium高級環繞音響系統等，提升了車輛整體的豪華感。

Hyundai Staria車室配置10.25吋數位儀表與中控台。圖為9人座St...
Hyundai Staria車室配置10.25吋數位儀表與中控台。圖為9人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

全新Hyundai Staria擁有5,253mm的車長、1,997mm的車寬、1,990mm的車高，以及3,273mm的傲人軸距，車室內的高度更達到了1,379mm，讓乘客都享有至少一公尺以上的空間高度，且也因為Staria有著相當出色的車身尺碼，使這輛MPV的空間機能性發揮到了最大，尤其是在後排座椅全數傾倒後，最多可提供近5,000公升的收納容量！

Staria將後座全數傾倒後，便可搖身成為露營車使用。圖為11人座Staria ...
Staria將後座全數傾倒後，便可搖身成為露營車使用。圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

另外，儘管是四排的11人座，Hyundai Staria的駕駛與副駕駛座仍擁有寬裕的乘坐空間，車內以簡單的布局達到提升乘坐空間與靈活性的要素，如第一排座椅的中央扶手可前後滑移，為後排乘客提供更多的腿部空間。在這輛嶄新MPV中，Hyundai也為其導入了如雙10.25吋數位儀表與中控螢幕，而數位儀表置放於接近前檔的位置，為駕駛員提供了寬敞的視線，至於儀表板前還有個可掀開的空間，內部甚至裝設了USB插槽。

11人座Staria Tourer車型就為如同其餘高階版本配置SBW線傳式排檔系...
11人座Staria Tourer車型就為如同其餘高階版本配置SBW線傳式排檔系統。 摘自Hyundai

此外，七人座的Staria Lounge，在第二排配有具備人體工學設計、猶如商務艙的高級座椅，座椅上更有一鍵放鬆模式，可自動將座椅傾斜分散乘客的體重，提供極為舒適的乘坐度。九人座Staira Lounge中的第二排座椅，具有180度旋轉功能，可讓第二與第三排的乘客面對面交流，亦方便裝設兒童安全座椅。

9人座Staria Lounge的第二排座椅，具有180度旋轉功能。 摘自Hyu...
9人座Staria Lounge的第二排座椅，具有180度旋轉功能。 摘自Hyundai
圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai
圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

由於車型龐大的緣故，原廠亦為Staria導入了「Passenger View」與「Passenger Talk」的功能，讓最前排的駕駛或副駕乘客可透過螢幕看見後排座椅的乘客們 (尤其是小朋友的狀態)，甚至可以加入乘客們的話題一同討論 (不用在車內吼來吼去了)。

Hyundai Staria車內導入「Passenger View」與「Pass...
Hyundai Staria車內導入「Passenger View」與「Passenger Talk」的功能。 圖／截自현대자동차그룹(HYUNDAI) YouTube影片

全新Hyundai Staria配備了智能電動側滑門與尾門，全車系配置了七顆輔助氣囊，同時也導入了Hyundai SmartSense，包括FCA前方碰撞預警系統、BCA盲點偵測防撞系統、SEA乘員安全輔助系統、SCC智能巡航控制系統、SVM環景顯示系統、RCCA後方交通警示系統、ROA後座乘客警示系統、與HDA高速公路駕駛輔助系統等。

圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai
圖為11人座Staria Tourer。 摘自Hyundai

Hyundai Staria在韓國提供了柴油與LPG天然氣等兩種動力配置，包括最大馬力可輸出175hp/44kgm的R 2.2 VGT柴油渦輪引擎，以及最大馬力為237hp/32kgm使用於Kia K8中的SmartStream LPG 3.5天然氣動力車型。不過，在海外市場部分則將LPG引擎改為SmartStream G6DIII 3.5升MPI汽油引擎，搭配八速自排變速箱，最大馬力可輸出268hp/33.8kgm，至於柴油引擎則可選擇搭配六速手排或八速自排變速箱。

Hyundai Staria在韓國提供了2.2升柴油渦輪與3.5升LPG天然氣等...
Hyundai Staria在韓國提供了2.2升柴油渦輪與3.5升LPG天然氣等兩種動力配置，但是在海外市場部分，則將LPG引擎改為SmartStream G6DIII 3.5升MPI汽油引擎。圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

原廠表示，Hyundai Staria在韓國的年販目標將為55,000台，今年因為已經過了一季，因此將販售目標降為38,000台，並將於15日正式於韓國上市，而這輛全新MPV三月底在韓國開放預售後，一天內就收穫破萬張的訂單，或許在今年結束之前就有機會達成年度販售的目標。另外，Hyundai在接受韓媒訪問時表示，全新Staria未來將不會有純電動的計畫，但會推出Hybrid油電混合動力版本，並且將於2023年發表Staria FCEV氫燃料動力車型。

Hyundai Staria韓國售價如下：

3人座Staria Cargo：2,726萬韓元起 (約2.44萬美元)

5人座Staria Cargo：2,795萬韓元起 (約2.5萬美元)

9人座Staria Tourer：3,084萬韓元起 (約2.76萬美元)

11人座Staria Tourer：2,932萬韓元起 (約2.62萬美元)

7人座Staria Lounge：4,130萬韓元起 (約3.69萬美元)

9人座Staria Lounge：3,661萬韓元起 (約3.28萬美元)

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