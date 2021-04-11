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RS性能化外觀加持 全新ŠKODA Octavia Sportline登場

記者黃俐嘉／綜合報導
全新第四代ŠKODA Octavia車系有房車、旅行車以及跨界Octavia Scout三種車型，動力方面也是有史以來最完備的編制，包括汽油、柴油、天然氣以及Plug-in Hybrid插電式複合動力等一應俱全。（圖：ŠKODA提供）
全新第四代ŠKODA Octavia車系有房車、旅行車以及跨界Octavia Scout三種車型，動力方面也是有史以來最完備的編制，包括汽油、柴油、天然氣以及Plug-in Hybrid插電式複合動力等一應俱全。（圖：ŠKODA提供）

開啟ŠKODA Sportline運動化車系先河的Superb，在2015年正式登場後，近年陸續透過Kodiaq、Karoq、純電休旅Enyaq iV等新車擴展其Sportline車系選擇，而在2019年11月中正式推出全新第四代車型的Octaiva，原廠日前揭曉全新ŠKODA Octavia Sportline。

全新第四代ŠKODA Octavia在去年11月中發表。（取材自ŠKODA）
全新第四代ŠKODA Octavia在去年11月中發表。（取材自ŠKODA）

儘管原廠曾透過第三代車型提供Sportline車型，不過在當時僅限某些特定市場才擁有，並未如同Superb Sportline採取全球化的策略，因此這也是Octavia首度擁有Sportline車型，在車系最頂規的性能RS版本外，又多了一種價格較親民，卻又有著凶猛外觀的Octavia可選擇。

ŠKODA Octavia RS。（取材自ŠKODA）
ŠKODA Octavia RS。（取材自ŠKODA）

全新ŠKODA Octavia在外觀上採用了諸多亮黑色部件，包括前保進風口、水箱格柵、後視鏡外蓋、小鴨尾、車尾上的「ŠKODA」車名等，皆以亮黑色強調車款的運動風格，另外，ŠKODA Octavai Sportline除標配17吋黑色鋁圈外，還能選配升級成18吋或19吋專屬鋁圈，而車輛的兩前葉子板上皆有著「SPORTLINE」銘牌彰顯身份。

全新ŠKODA Octavia Sportline。（取材自ŠKODA）
全新ŠKODA Octavia Sportline。（取材自ŠKODA）

雖然原廠未公布內裝照，但原廠表示，Octavia Sportline是以Style車型為基礎，並在中控台上裝設了鋼琴黑色烤漆飾板，換上採用ThermoFlux透氣布的運動化座椅，車內還配置附上SPORTLINE銘牌的三幅式方向盤，以及有著車名Octaiva的門檻飾板。

全新ŠKODA Octavia Sportline可額外選配DCC電子可調懸吊系統底盤，在動力部分如一般版本Octavia，除了基本的汽油、柴油引擎外，Octavia Sportline也提供插電式油電混合動力的iV車型與G-TEC天然氣動力。這款運動化車型的動力介於113hp至201hp之間，汽油車型包括結合48V Mild Hybrid系統的1.5 TSI汽油渦輪 (148hp)、2.0 TSI汽油渦輪 (187hp)，兩具引擎皆配置七速DSG雙離合器變速箱，其中，2.0 TSI標配四輪驅動系統。

全新ŠKODA Octavia Sportline。（取材自ŠKODA）
全新ŠKODA Octavia Sportline。（取材自ŠKODA）

柴油車型雖然僅搭載2.0 TDI，但分別有著113hp、148hp、198hp等三種動力輸出車型可選擇。而ŠKODA Octavia iV Sportline插電車型，則採用了與電動馬達結合的1.4 TSI，搭配六速DSG雙離合器變速箱，綜效馬力可輸出201hp；至於天然氣動力的ŠKODA Octavia G-TEC，其最大馬力可輸出128hp。

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