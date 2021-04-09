兩周接2.4萬張訂單「大改款」Kia K8豪華房車正式發表

K7後繼車、全新「大改款」Kia K8。(取材自Kia)

Kia在二月中揭示了取代現行K7的全新K8後，便於三月底正式展開預售活動，這輛脫胎換骨且帶上新車名的房車，在韓國當地市場開放預售首日便收到了18,015張訂單，創下品牌單日預售最高記錄的「房車」，而Kia K8也終於在今日(8)發表並於韓國正式發售。

Kia的K Series房車車系原本一字排開皆是「奇數」為主，身形由小到大排序分別為K3、K5、K7與K9，但是在「K8」的問世後，讓K Series首度擁有了「偶數」的車名，而全新K8並不只是單純的代表原廠推出了全新房車，事實上，Kia K8 (原廠代號GL3) 為K7 (原廠代號YG) 的第三代、大改款車型，K8的誕生代表著乘載品牌最新願景的精隨，且重新定義Kia大型房車的地位。

從他明顯放大的外型便看出原廠計畫將K8對決同集團對手Hyundai Grandeur的決心，全新Kia K8除改為Fastback的轎跑身型外，其車長更是突破了五米達到了5015mm，比起前一代車長4995mm的K7多了20mm，至於品牌旗艦房車K9車長則為5,120mm，而去年再度連霸韓國國產車年度銷售冠軍的Hyundai Grandeur，其車長則為4990mm。另外，Kia K8的車寬、車高、軸距分別為1,875mm、1,455mm、2,895mm，車身重量僅1640公斤 (3.5 GDi車型為例)，是市場上最輕盈的房車之一。

向K7說再見而誕生的Kia K8，是品牌第一部在自家韓國市場採用新廠徽設計的新車，亦是首部使用「Opposites United」全新設計語彙的車款，尤其是招牌的Tiger Nose轉化為Tiger Mask後，虎鼻造型的水箱護罩已與前保桿融合，而上頭的格柵更以菱形鑽石狀呈現，細看內部還有著箭頭花樣的幾何圖案，強調了K8幹練且高檔豪華的氣息，而Kia K8的風阻係數為0.28Cd值。不過，值得一提的是全新Kia K8的燈組造型。

K7後繼車、全新「大改款」Kia K8。(取材自Kia)

車頭上除了纖細銳利的LED頭燈外，位於水箱護罩兩旁、採用與格柵上相同的鑽石圖案造型，是具備日行燈與方向燈功能的Star Cloud Lighting，並分別以十顆菱形狀的燈組呈現，在啟閉車輛時還會以不規律的頻率發光 (Dynamic Welcome Light)，類似動態迎賓燈的設計營造出繁星閃爍的氛圍，還能在停車場中輕易找尋到自己的車；而當轉變為方向燈身分時，則與後方向燈皆為流體式的方式呈現，彰顯高級車的姿態 (不過韓媒在測試雙黃警示燈時，發現此狀態無法以流體式風格呈現)。

此外，自車頭向後延伸的肌肉 感線條，到了車尾卻逐漸轉為尊貴優雅的輪廓，搭配全新設計的一體成形式立體尾燈，展現了乾淨俐落又具備氣質形象的車身造型，而在新世代Sorento與K5上的C柱飛翼式造型飾板，亦使用於全新Kia K8，且上頭的圖案更與鑽石型格柵相呼應。全新Kia K8足下根據車型不同，可選擇17吋至19吋的鋁圈，並且有六種外觀塗裝可選擇，其中更以電視CF廣告中的Deep Forest Green森林墨綠最具特別。

進入全新Kia K8車室後，更能感受原廠將其賦予豪華車的氛圍，包括首度運用於Kia新車中，由雙12.3吋的數位儀表與中控螢幕所組成的曲面螢幕 (Panoramic Curved Display)，中控採用具備高質感的木質飾板呈現，中控螢幕下方的電容式觸控面板，更是結合了中控螢幕與冷暖空調的操作，只要按下螢幕上的「風扇鈕」，便可切換為冷暖空調或影音娛樂系統，省下大量實體按鈕同時，亦為車室增添了科技感。

全新Kia K8的中船上也不復見傳統排檔桿設計，而是改採SBW旋鈕式排檔系統 (Shift by wire)，提升車室豪華感外亦增加了使用的便利性。此外，出色且寬闊的視線亦是全新Kia K8的特點，數位儀表高度比起現行版K7降低了約20mm，左、右A柱角度也得到了優化。而車外後視鏡接合處自車窗移至車門上，並在原本後視鏡放置處增加一個三角形的車窗，藉此向駕駛提供更清晰的視野。

全新Kia K8內裝照。(取材自Kia)

為了彰顯Kia K8邁入高級化，原廠替這輛車長超過五米的大型房車裝設了木質飾板，外觀上的鑽石造型精隨，也使用在車門飾板與Nappa皮革的座椅之上，而身為韓國市場第一輛採用新Kia廠徽的K8，其車內所配置的方向盤不僅經過重新設計，盤面上也改以全新Kia廠徽呈現。最特別的是，全新Kia K8還是品牌首款款內建英國Meridian環繞音響系統的新車，車室共配置了14支揚聲器，為此提高了優質的駕駛環境與質量。順帶一提，標準車型內建八吋中控螢幕，揚聲器配置僅有8支。

此外，全新Kia K8在車內也配有了具備按摩功能與人體工學的駕駛座椅 (八 向電動調整功能)，還能透過側邊的按鈕讓整個座椅傾斜，提供一個舒服的休憩姿勢。而K8車內還配有三區恆溫空調 (後座有冷氣出風口與2組USB插槽)、手機 無線充電板、方向盤加熱功能、前/後座椅加熱通風功能、HUD全彩抬頭顯示器、可進行簡單支付功能的Kia Pay、語音識別系統、64種座艙氣氛燈等配備，其中，氣氛燈在中控台上的木質飾板呈現時，會以如同星空點綴的方式呈現，與車頭上星雲狀LED日行燈相呼應，並為車室增添了與眾不同的氣息。

Kia K8車內使用了SBW旋鈕式排檔系統。(取材自Kia)

全新Kia K8在韓國共提供了四具引擎動力選擇，分別為2.5升GDi、3.5升GDi、3.5升LPi與1.6升Hybrid油電渦輪，除K8 Hybrid油電渦輪有望於下個月推出外，其餘三種動力車型皆已在韓國正式上市。不同於先前的K7，全新K8在動力編成上將排氣量放大，並採用豪華品牌Genesis蔚為使用的3.5升GDi、2.5升GDi兩顆SmartStream引擎為主，而這兩具自然進氣引擎皆是配置八速自排變速箱。

搭載SmartStream G3.5 GDi引擎的Kia K8，搭配AWD四輪驅動系統，最大馬力可輸出296hp/36.6kgm；搭載SmartStream G2.5 GDi四缸自然進氣引擎的Kia K8，則可輸出最大馬力195hp/25.3kgm。另外，儘管K8天然氣 動力的排氣量較K7的3.0升LPi大，但因為配置了新八速變速箱加上車重減輕的緣故，使其平均油耗表現還較3.0升LPi車型提升了5%，3.5升LPi天然氣動力K8的最大馬力可達237hp/32kgm。

Kia K8在韓國市場提供了可於車內進行簡單支付功能的Kia Pay。 (取材自Kia)

全新Kia K8共配置了九具輔助氣囊，並導入了諸多Kia Dirve Wise主動式駕駛輔助系統，包括括FCA前方碰撞警示系統 (含車輛、行人、單車騎士與十字路口偵測)、BCA盲點偵測防撞系統、BVM盲區圖像監測系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、PCA駐車防撞警示系統、HDA II高速公路駕駛輔助系統、SVM環景顯示系統、SEA乘員安全輔助系統、ISLA智能限速輔助、ROA後座乘客警示系統、與導航圖資做結合的NSCC智能巡航控制系統 (Navigation-based Smart Cruise Control)、RSPA遙控智慧自動停車等。

Kia K8找來了知名演員曹承佑為其代言。(取材自Kia)

另外，目標挑戰Hyundai Grandeur的Kia K8，原廠還特地找來了在韓國相當具有地位與知名度的演員曹承佑為其拍攝相關CF並代言車輛，原廠期望藉由演員曹承佑的魅力與氣質，以感性的形象吸引並開拓K8的目標客群。

而作為下一代K7的「大改款」K8，在預售首日傳出捷報後，Kia更藉由發表時表示，K8在這兩周的預售活動中已經收穫了超過2.4萬張的訂單，究竟這輛充滿豪華氣息的房車能否撼動Grandeur國產霸王的地位？業界認為日後在Kia K8上市後，將有機會提升Kia整體銷量外，更有可能超越Hyundai成為韓國最賣的國產品牌！