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應用賓士內裝科技元素？ 新改款Ford Escort預告登場

記者張振群／綜合報導
長安福特預告將於4月12日展開新世代Ford Escort預售訊息。（圖：Ford提供）
長安福特預告將於4月12日展開新世代Ford Escort預售訊息。（圖：Ford提供）

歐規Ford Escort雖然早在2002年就已經停產並由Focus後繼取代，但中國福特看好當地平價房車發展潛力，於2015年復活Ford Escort車系，採用第二代Focus使用C1底盤平台打造，再搭配1.5L自然進氣汽油引擎來開創新局。台灣也曾在2017年國產販售，但由於市場反應不佳已經在去年黯然停產。

新世代Ford Escort除前、後燈具導入LED光源，車內更採用與賓士相似的雙...
新世代Ford Escort除前、後燈具導入LED光源，車內更採用與賓士相似的雙10.25吋螢幕設計。（圖：Ford提供）

不過Ford Escort（福睿斯）在中國銷售表現出色，不僅2018年推出小改款繼續征戰市場，更於日前預告大改款Ford Escort將於4月12日展開預售的消息。長安福特表示；全新升級的大改款福特福睿斯，讓大家在10萬元合資家轎車這一級別可以毫不猶豫地說出「我，全都要！」。言下之意代表會有更多新穎配備加入。

長安福特公布的兩張廠照中，首張為全新頭燈造型並導入LED燈源，同時尾燈也會升級為LED新樣式。除此之外，大改款Ford Escort內裝也將看齊現行最新趨勢，以數位座艙來顯現科技感。推估頂級車型會配置兩片數位螢幕，來取代既有的傳統儀表與中央顯示幕，尺寸更是與賓士看齊為雙10.25吋的形式。

在安全方面大改款Ford Escort也將會導入6具防護氣囊來提供更高的保障。雖然長安福特的預告新聞稿沒有提及動力，但不少媒體已經披露大改款Ford Escort將會繼續搭載1.5L自然進氣汽油引擎，並搭配六速自排變速系統。大改款Ford Escort藉由科技化提升與外觀重新塑造，來提升平價房車市場的競爭力。

大改款Ford Escort將會導入6具防護氣囊來提供更高的保障，動力則會維持1...
大改款Ford Escort將會導入6具防護氣囊來提供更高的保障，動力則會維持1.5L自然進氣汽油引擎設定。（圖：Ford提供）

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