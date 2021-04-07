新世代三菱Outlander大幅革新「僅小漲」 標配7人座

新世代三菱Outlander休旅車，美國市場率先公布售價。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

日本三菱汽車 （Mitsubishi Motors）於今年2月帶來全新大改款第四代Outlander休旅車，雖然毫無懸念採用聯盟內共享資源，配置與新世代Nissan Rogue相同的CMF-D模組化底盤平台與PR25DD新引擎，不過外觀設計、配備以及銷售目標等卻絲毫沒有重疊。這點從美國 市場率先公布的車型編成與售價就能略知一二。

全新大改款第四代Outlander休旅車，雖然與新世代Nissan Rogue共享諸多資源，不過外觀設計、配備以及銷售目標等卻絲毫沒有重疊。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

北美三菱汽車分公司（Mitsubishi Motors North America, Inc.、MMNA）宣布新世代Outlander陣容編成與售價，預計最快4月開始銷售。縱使從裡到外大幅革新，但美國售價只有小漲，基礎車型ES為2萬5795美元起、最貴車型SEL搭配Touring Package套件為3萬4645美元起，漲幅約900美元且可選S-AWC四驅系統。

美規新世代三菱Outlander，漲幅約900美元且可另選S-AWC四驅系統。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

新世代三菱Outlander仍舊主打多人家庭市場，相比全數五人座設定的新世代Nissan Rogue，美規三菱Outlander將第三排座椅列為標配，使人員承載數量可達七名（包括駕駛）。基礎車型則將FCM主動式智慧煞車輔助系統、BSW車側盲點警示系統、RAEB倒車緊急煞車輔助系統以及Apple CarPlay、Android Auto智慧型手機 連接列為標準配備。

新世代三菱Outlander仍舊主打多人家庭市場，美規車型全數將第三排座椅列為標準配備。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

全車型也都將FCM主動式智慧煞車輔助系統、BSW車側盲點警示系統、RAEB倒車緊急煞車輔助系統以及Apple CarPlay、Android Auto智慧型手機連接列入。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

美規新世代三菱Outlander要第二等級SE才會將最新的MiPilot Assist行車輔助系統納入，包括全速域ACC主動車距控制巡航系統、車道維持輔助系統、車道偏離警示系統、交通號誌辨識系統等以及9.0吋多功能顯示螢幕、20吋框、Mitsubishi Connect、手機無線充電板、後座USB充電孔都是美規三菱Outlander SE的標準配備。

美規三菱Outlander要第二等級SE才會將最新的MiPilot Assist行車輔助系統納入，包括全速域ACC主動車距控制巡航系統、車道維持輔助系統、車道偏離警示系統、交通號誌辨識系統等。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

至於其他更高等級車型的差異則在於12.3吋數位儀表、BOSE音響系統、全景天窗、Amazon Echo Auto／Amazon Prime Music（SE Launch Edition），皮革座椅、多向電動調整前座、後排加熱座椅、三區恆溫空調、車頂行李架（SEL），加熱方向盤、10.8吋抬頭顯示器、後座遮陽簾、（SEL S-AWC Launch Edition）端看用車需求來選購。