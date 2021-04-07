我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

新世代三菱Outlander大幅革新「僅小漲」 標配7人座

記者張振群／綜合報導
新世代三菱Outlander休旅車，美國市場率先公布售價。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）
新世代三菱Outlander休旅車，美國市場率先公布售價。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）於今年2月帶來全新大改款第四代Outlander休旅車，雖然毫無懸念採用聯盟內共享資源，配置與新世代Nissan Rogue相同的CMF-D模組化底盤平台與PR25DD新引擎，不過外觀設計、配備以及銷售目標等卻絲毫沒有重疊。這點從美國市場率先公布的車型編成與售價就能略知一二。

全新大改款第四代Outlander休旅車，雖然與新世代Nissan Rogue共...
全新大改款第四代Outlander休旅車，雖然與新世代Nissan Rogue共享諸多資源，不過外觀設計、配備以及銷售目標等卻絲毫沒有重疊。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

北美三菱汽車分公司（Mitsubishi Motors North America, Inc.、MMNA）宣布新世代Outlander陣容編成與售價，預計最快4月開始銷售。縱使從裡到外大幅革新，但美國售價只有小漲，基礎車型ES為2萬5795美元起、最貴車型SEL搭配Touring Package套件為3萬4645美元起，漲幅約900美元且可選S-AWC四驅系統。

美規新世代三菱Outlander，漲幅約900美元且可另選S-AWC四驅系統。（...
美規新世代三菱Outlander，漲幅約900美元且可另選S-AWC四驅系統。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

新世代三菱Outlander仍舊主打多人家庭市場，相比全數五人座設定的新世代Nissan Rogue，美規三菱Outlander將第三排座椅列為標配，使人員承載數量可達七名（包括駕駛）。基礎車型則將FCM主動式智慧煞車輔助系統、BSW車側盲點警示系統、RAEB倒車緊急煞車輔助系統以及Apple CarPlay、Android Auto智慧型手機連接列為標準配備。

新世代三菱Outlander仍舊主打多人家庭市場，美規車型全數將第三排座椅列為標...
新世代三菱Outlander仍舊主打多人家庭市場，美規車型全數將第三排座椅列為標準配備。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

全車型也都將FCM主動式智慧煞車輔助系統、BSW車側盲點警示系統、RAEB倒車緊...
全車型也都將FCM主動式智慧煞車輔助系統、BSW車側盲點警示系統、RAEB倒車緊急煞車輔助系統以及Apple CarPlay、Android Auto智慧型手機連接列入。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

美規新世代三菱Outlander要第二等級SE才會將最新的MiPilot Assist行車輔助系統納入，包括全速域ACC主動車距控制巡航系統、車道維持輔助系統、車道偏離警示系統、交通號誌辨識系統等以及9.0吋多功能顯示螢幕、20吋框、Mitsubishi Connect、手機無線充電板、後座USB充電孔都是美規三菱Outlander SE的標準配備。

美規三菱Outlander要第二等級SE才會將最新的MiPilot Assist...
美規三菱Outlander要第二等級SE才會將最新的MiPilot Assist行車輔助系統納入，包括全速域ACC主動車距控制巡航系統、車道維持輔助系統、車道偏離警示系統、交通號誌辨識系統等。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

至於其他更高等級車型的差異則在於12.3吋數位儀表、BOSE音響系統、全景天窗、Amazon Echo Auto／Amazon Prime Music（SE Launch Edition），皮革座椅、多向電動調整前座、後排加熱座椅、三區恆溫空調、車頂行李架（SEL），加熱方向盤、10.8吋抬頭顯示器、後座遮陽簾、（SEL S-AWC Launch Edition）端看用車需求來選購。

其他高階車型的差異在於12.3吋數位儀表、BOSE音響系統、全景天窗、皮革座椅、...
其他高階車型的差異在於12.3吋數位儀表、BOSE音響系統、全景天窗、皮革座椅、多向電動調整前座、後排加熱座椅、三區恆溫空調、車頂行李架（SEL），加熱方向盤、10.8吋抬頭顯示器、後座遮陽簾等。（ 圖：Mitsubishi Motors提供）

智慧型手機 美國 汽車

上一則

「棕熊」小改款 ŠKODA休旅元祖Kodiaq月中進化登場

延伸閱讀

「棕熊」小改款 ŠKODA休旅元祖Kodiaq月中進化登場

「棕熊」小改款 ŠKODA休旅元祖Kodiaq月中進化登場
財經簡訊

財經簡訊
2022年款的KIA Stinger將全面升級

2022年款的KIA Stinger將全面升級
全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

熱門新聞

Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。（取自Hyundai）

全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

2021-04-04 02:05
通用汽車發表純電動悍馬SUV。(圖取自GMC)

悍馬血統電動車第2彈 GM發表悍馬SUV

2021-04-04 14:06
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

Lexus轉型電氣化 LF-Z Electrified純電車初公開

2021-04-01 02:05
全新Hyundai Santa Cruz韓系皮卡確定發表。(取自Hyundai)

投入美國皮卡戰場 Hyundai Santa Cruz 4月中亮相

2021-04-03 03:34
傳海外版本正名Nissan Z，日規則繼續稱為Fairlady Z。（取材自Nissan）

全新400匹馬力Nissan Z 售價要比2.0T Supra還便宜

2021-03-30 02:00
針對美國市場，福斯專屬打造Taos新休旅並於日前開始量產。 （圖：Volkswagen提供）

主攻北美市場 福斯新休旅Taos量產啟動 最快Q2美上市

2021-04-06 03:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身