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雙生跑車！全新日規Toyota GR 86與Subaru BRZ同台發表

記者趙駿宏／綜合報導
日規Toyota GR 86 & Subaru BRZ連袂發表。圖／Toyota提供
日規Toyota GR 86 & Subaru BRZ連袂發表。圖／Toyota提供

雖然日本方面一度傳出Toyota社長要求延遲86發表的消息，但隔沒多久Toyota和Subaru便發表聯合聲明，決定在4月5日以線上發表的方式，來揭曉兩個品牌的全新合作車款。然而，是什麼車款大家肯定心知肚明，便是共同合作結晶全新第二代Toyota GR 86 & Subaru BRZ。

全新第二代Toyota GR 86 & Subaru BRZ。圖／Toyota提...
全新第二代Toyota GR 86 & Subaru BRZ。圖／Toyota提供

有別於去年11月僅有SOA(Subaru of America)發表海外版本的BRZ，Toyota則尚未發表86，這次在日本市場方面，兩家品牌對這款雙生跑車依然是採用連袂發表的方式。

基本上全新第二代Toyota GR 86/Subaru BRZ還是以前一代車型為基礎下去做優化升級，因此在車身尺碼上並不會與上代差距太多，車長稍稍增加了25mm，車高降低了10mm，軸距則小幅增加了5mm，寬度則維持相同，整車尺寸4,265 x 1,775 x 1,310mm，軸距為2,575mm。

全新第二代Toyota GR 86。圖／Toyota提供
全新第二代Toyota GR 86。圖／Toyota提供
全新第二代Toyota GR 86。圖／Toyota提供
全新第二代Toyota GR 86。圖／Toyota提供

有別於上一代車型較為低扁的流線造型，本次GR 86/BRZ在外觀上採用了更多的是飽滿的的肌肉線條，而區別兩台車最明顯的方式便是前保桿與水箱罩的造型。GR 86承襲了Toyota GR產品的家族化Functional Matrix Grille，以方正矩形的蜂巢式造型搭配兩側倒L型進氣孔，一眼便能認出這是屬於Toyota GR車系；BRZ則是將六角型水箱罩以較寬扁的方式呈現，兩側進氣孔的造型相比GR 86平鋪直敘來的更有稜有角一些。

GR 86的家族化Functional Matrix Grille水箱罩。圖／T...
GR 86的家族化Functional Matrix Grille水箱罩。圖／Toyota提供

在燈具方面，與上一代一樣都有一些細微的區別，雖然LED頭燈的造型乍看之下相當類似，但其實在內部日型燈條則做了不同的詮釋，GR 86為L型的日型燈，而BRZ的日型燈條還延伸至上半部，呈現微微ㄈ字形的樣貌；車尾部分則都採用了C字形LED尾燈，並在後廂上都具有一體成形的小鴨尾，加上口徑不小的雙出排氣尾管，勾勒出優美的跑格風情。

GR 86為L型的日型燈，而BRZ的日型燈呈現微微ㄈ字形的樣貌。圖／Toyota...
GR 86為L型的日型燈，而BRZ的日型燈呈現微微ㄈ字形的樣貌。圖／Toyota提供
GR86車尾以C字形LED尾燈、一體成形的小鴨尾，加上雙出排氣尾管勾勒。圖／To...
GR86車尾以C字形LED尾燈、一體成形的小鴨尾，加上雙出排氣尾管勾勒。圖／Toyota提供

進入車艙內，全新GR 86/BRZ也因應時代做了數位化的升級，採用7吋數位儀表搭配可支援Apple CarPlay和Android Auto 的8吋中央觸控螢幕，空調狀態也直接顯示在旋鈕上方，讓車室更具有現代化的氛圍。儀錶板即便換成了數位儀表，其轉速表置中的設定仍然象徵了他是一部熱血的跑車，在切換到Track駕駛模式下，轉速表則會自動切換為直條的形式，方便駕駛直覺性的閱讀。

GR 86車艙也更加現代化，7吋虛擬儀表加上8吋中控螢幕。圖／Toyota提供
GR 86車艙也更加現代化，7吋虛擬儀表加上8吋中控螢幕。圖／Toyota提供
7吋虛擬儀表加上可支援Apple CarPlay和Android Auto的8吋...
7吋虛擬儀表加上可支援Apple CarPlay和Android Auto的8吋中控螢幕。圖／Toyota提供

原廠表示全新GR 86/BRZ在車體剛性做了大幅的強化，包括焊接與焊點技術也重新優化，抗扭曲性要比前一代車型高了50%，剛性提升加上副車架加強也讓前軸剛性提升60%，同時也因為某些車身部件採用鋁合金材質，車重也僅有1,270kg，搭配既有的前麥花臣、後多連桿懸吊配置，不僅提高了操縱穩定性，更保有極佳的靈活度。

全新GR 86/BRZ車體剛性大幅強化，提高了操縱穩定性更保有靈活度。圖／Toy...
全新GR 86/BRZ車體剛性大幅強化，提高了操縱穩定性更保有靈活度。圖／Toyota提供

動力規格部分，在不使用渦輪增壓的情況下，採用的是2.4升四缸水平對臥自然進氣引擎，最大馬力為235ps/7,000rm，扭力部分則是為了改上一代在3,000-5,000rpm的扭力空窗期，這次原廠刻意將扭力輸出往前調整，來到了25.5kgm/3,700rpm，讓扭力能夠從低轉速時就湧出，達到更平順的動力輸出，讓更多駕駛能夠體會到GR 86/BRZ的樂趣。

變速箱的配置仍然維持六速手排/六速自排的的設定，但6AT自排變速箱邏輯經過優化，能夠發揮出比上一代更加積極、精確的換檔反應，也因此GR 86/BRZ的0-100km/h加速成績來到了6.3秒。

2.4升四缸水平對臥自然進氣引擎，有235ps/7,000rm、25.5kgm/...
2.4升四缸水平對臥自然進氣引擎，有235ps/7,000rm、25.5kgm/3,700rpm的輸出。圖／Toyota提供

最後，說起來奇妙但卻不令人訝異的是，6AT版本的GR 86/BRZ居然搭載了最新的EyeSight系統，也就是說Toyota的車居然不是用TSS而是Subaru EyeSight，聽起來似乎有些違和……但不論如何，也讓購買GR86 6AT版本的車主都能享有EyeSight系統也算是消費者之福。

GR 86仍然有六速手排/六速自排變速箱可供選擇。圖／Toyota提供
GR 86仍然有六速手排/六速自排變速箱可供選擇。圖／Toyota提供

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