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主攻北美市場 福斯新休旅Taos量產啟動 最快Q2美上市

記者張振群／綜合報導
針對美國市場，福斯專屬打造Taos新休旅並於日前開始量產。 （圖：Volkswagen提供）
針對美國市場，福斯專屬打造Taos新休旅並於日前開始量產。 （圖：Volkswagen提供）

早在2019年底全新第八代福斯（Volkswagen）Golf問世之際，北美市場就已經擬定好新的銷售策略。未來一般版福斯Golf將從銷售陣容中剃除，僅導入性能版Golf GTI與Golf R，並以市場銷售火熱的跨界休旅來填補既有Golf產品空缺。隨著時間進入2021年，北美福斯汽車分公司也展開下一階段產品布局。

來源：Volkswagen USA News YouTube頻道

美國市場未來不會導入一般版福斯Golf，僅留下性能版Golf GTI與Golf ...
美國市場未來不會導入一般版福斯Golf，僅留下性能版Golf GTI與Golf R並以市場銷售火熱的跨界休旅來填補既有Golf產品空缺。（圖：Volkswagen提供）

福斯汽車位於墨西哥的新車生產基地，日前宣布美規Taos量產啟動。除了已經預先生產的當地規格車型之外，墨西哥Puebla廠開始製造符合美國市場規範的Taos並成為第一個外銷目的地。到目前為止，墨西哥廠已經生產超過4300輛Taos，隨著美規車型進入產線，最快預計今年第二季末就會在美國上市販售。

福斯汽車位於墨西哥的新車生產基地，日前宣布美規Taos量產啟動。除了已經預先生產...
福斯汽車位於墨西哥的新車生產基地，日前宣布美規Taos量產啟動。除了已經預先生產的當地規格車型之外，墨西哥Puebla廠開始製造符合美國市場規範的Taos並成為第一個外銷目的地。 （圖：Volkswagen提供）

福斯汽車墨西哥CEO兼總裁Steffen Reiche表示：隨著福斯Taos的到來，墨西哥福斯汽車鞏固品牌在SUV全球戰略中關鍵的角色，不僅提高墨西哥Puebla廠的生產能力，更能為北美地區提供新車。生產與物流部門副總裁Christopher Glover補充：我們也為這新里程碑感到自豪，並持續致力提供符合消費者期望的最佳產品。

福斯汽車墨西哥CEO兼總裁Steffen Reiche表示：隨著福斯Taos的到...
福斯汽車墨西哥CEO兼總裁Steffen Reiche表示：隨著福斯Taos的到來，墨西哥福斯汽車鞏固品牌在SUV全球戰略中關鍵的角色，不僅提高墨西哥Puebla廠的生產能力，更能為北美地區提供新車。（圖：Volkswagen提供）

定位在福斯Tiguan之下的都會跨界休旅Taos，車身尺碼為長4465mm、寬1842mm、高1636mm、軸距2690mm，相比全新第八代福斯Golf尺碼略大些。仗著更好的底盤離地高度與寬闊的車室應用空間，再搭配1.5L TSI渦輪動力以及可選的4Motion四輪驅動系統，使福斯Taos有著更多元的用車機能。

定位在福斯Tiguan之下的都會跨界休旅Taos，車身尺碼為長4465mm、寬1...
定位在福斯Tiguan之下的都會跨界休旅Taos，車身尺碼為長4465mm、寬1842mm、高1636mm、軸距2690mm，相比全新第八代福斯Golf尺碼略大些。（圖：Volkswagen提供）

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