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悍馬血統電動車第二彈！GM發表悍馬SUV

編譯林奇賢／綜合外電
通用汽車發表純電動悍馬SUV。(圖取自GMC)
通用汽車發表純電動悍馬SUV。(圖取自GMC)

通用汽車GM）3日發表悍馬（Hummer）純電動休旅車（SUV），預計2023年上市，全配版售價逾11萬美元，是繼去年推出悍馬電動皮卡後，再度推出悍馬血統車款，而悍馬電動皮卡也將於今年秋季開賣。

CNBC報導，這款電動休旅車一樣能擁有驚人的1,589公斤米（Kg-m）的扭力，不過由於搭載較小的電池，電力全滿時的續航里程估為250至300多英里（較電動皮卡少50英里），0到96公里加速需3.5秒（較電動皮卡稍慢半秒）。

通用汽車在NCAA「最後四強」（Final Four）大戰轉播的廣告中讓這款悍馬電動休旅亮相，廣告旁白由NBA巨星詹姆斯（LeBron James）擔綱。

這款車的基本款售價約8萬美元，選配了「極限越野套件」的Edition 1則是110,595美元；此外，這款SUV的價格，也依續航力、性能、電池大小而有所不同。

GM表示，將在2023年初開始生產高價車款，2024年春季時接著生產較便宜的車型。目前，GM已開始在官網上開放預購。

悍馬電動休旅和先前推出的電動皮卡都有多種越野配件和功能，像是可調整車身高低的主動氣壓式懸吊系統。另外還有讓車子前後輪同時轉動的「螃蟹模式」，進而使這輛車斜線前進。

休旅 GM 汽車

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