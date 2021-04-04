全新Kia EV6預訂首日接單破2.1萬張 長里程版大受歡迎

Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。（取自Hyundai）

上月30日正式發表的全新純電車Kia EV6，隨即在隔天於自家南韓市場展開預售，便創下預售首日接單達2萬1016張的紀錄，繼單日繳出1萬8015張預接單的「大改款」K8後，Kia連兩周所推出的新車皆在韓國深受青睞。

來源：기아[Kia] - 캬TV

與Hyundai IONIQ 5相同皆建構於Hyundai-Kia集團全新E-GMP模組化底盤平台的全新Kia EV6，雖然未打破IONIQ 5預售展開首日的2萬3760張紀錄，但Kia EV6的「單日」預售單數量，其實也才僅次品牌於去年8月推出的大改款Carnival，其當時於一天內就收穫了2萬3006張訂單，甚至在半個月內接單破3.2萬張，展現出超人氣MPV的實力。

全新Kia EV6是品牌「Plan S」電動車計畫的首發新純電車。圖為EV6 GT。（取自Kia）

若說全新K8是目前Kia創下單日接單量最高的房車，那被原廠定義為純電跨界休旅 的EV6，絕對是品牌史上銷售最快速、最多的「休旅車」，前位紀錄保持者即是去年南韓國產休旅銷售冠軍王Sorento，這輛人氣休旅在2019年11月展開第四代車型預售後，也是僅於一天內就達到了1萬8941張訂單的紀錄，而展現Kia全新設計與技術的純電動車 EV6，更是在一天內就超過了原廠設定年販1萬3000輛的目標。

全新Kia EV6純電動車在韓國開放預售的第一天就收穫了2萬1016張訂單。圖為EV6 GT。（取自Kia）

而這2.1萬張訂單中，四種車型的占比分別為：10.3%的標準里程版、64.5%的長里程版、20.6%的EV6 GT-line、4.6%的EV6 GT，其中，長里程版與GT-line兩車型占總數的85%，顯示了消費者對於電動車的選購要件是單次充滿電後可跑多遠的續航能力，而長里程版在韓國經過環境部測試的續航距離為450公里以上，至於GT-line車型則可達到420公里以上。

Kia長里程版EV6預售價為5400萬韓元（約5萬1408美元）。（取自Kia）

雖然接單量超過年販目標固然欣喜，但由於當前全球車壇身陷車用晶片 短缺所苦，讓不少車商逐漸採取減產或中斷生產一周以上的策略來度過目前的窘境。先前尚未被晶片短缺而衝擊到的Hyundai-Kia集團，目前已確定因半導體不足將於4月7日至14日暫停生產Kona與IONIQ 5（Hyundai的蔚山一廠停工一周），集團內部人員擔憂車用晶片若持續短缺，將影響未來兩品牌的新車生產作業，另一方面，Kia尚未傳出因缺乏晶片而被迫停產的消息。

由於核心零組件生產受阻，再加上車用晶片短缺，儘管Hyundai IONIQ 5在自家南韓市場已收穫4萬餘張的訂單，但除缺料將於4月停產一周外，還可能會因此延遲將車。（取自Hyundai）