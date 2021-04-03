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投入美國皮卡戰場 Hyundai Santa Cruz 4月中亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Hyundai Santa Cruz韓系皮卡確定發表。(取自Hyundai)
全新Hyundai Santa Cruz韓系皮卡確定發表。(取自Hyundai)

韓系車商Hyundai近年的成長有目共睹，不僅擴張了品牌的休旅陣容，由入門的Venue至旗艦的Palisade皆投入了主要市場，老牌房車Elantra/Avante、Sonata也相繼推出了大改款車型，且車壇因環保意識抬頭而轉型電動化，讓Hyundai也推出了多輛複合式動力車款，甚至在今年2月底發表了建構於集團全新E-GMP電動車模組化平台上的純電車IONIQ 5，而Hyundai拓展品牌市占的腳步還不僅如此。

圖為2015年亮相的Hyundai Santa Cruz Crossover T...
圖為2015年亮相的Hyundai Santa Cruz Crossover Truck Concept。(取自Hyundai)

在2015年的底特律車展上，Hyundai曾經帶來了一輛外型俊美的雙門輕型皮卡概念車，原廠當時表示，這輛概念皮卡是針對千禧世代的消費者而設計，憑藉著出色的實用性來吸引在跨界車與房車間猶豫不決的買家，不過當時原廠被問到是否會將這輛皮卡量產時，Hyundai是保持三緘其口的。不過，去年開始出現一輛皮卡偽裝車後，似乎間接證實Hyundai要將Santa Cruz Crossover Turck Concept量產發售。

全新Hyundai Santa Cruz將於4月15日正式發表。(取自Hyund...
全新Hyundai Santa Cruz將於4月15日正式發表。(取自Hyundai)

經過幾個月的時間後，Hyundai終於在3月的最後一天於自家北美新聞網上發布了全新Santa Cruz皮卡的剪影照，並預告這輛全新韓系皮卡將在4月15日正式發表，而原廠也透過新聞稿表示，全新Hyundai Santa Cruz有別於一般市面上的皮卡，其將在SUV、皮卡和跨界車款中另闢新局面，成為一輛兼具實用性、外觀、動力表現的新皮卡。全新Hyundai Santa Cruz不論車款設計或製造，皆是在Hyundai位於美國阿拉巴馬州的廠區打造，算是另名副其實的韓皮「美」骨皮卡。

全新Hyundai Santa Cruz與新世代Tucson有著密切的關聯。(取...
全新Hyundai Santa Cruz與新世代Tucson有著密切的關聯。(取自Hyundai)

雖然原廠在新聞稿上並未對其餘細節多做描述，但外媒表示，全新Hyundai Santa Cruz與新世代Tucson有著極為密切的關聯，這也可能是為何光是剪影圖就能看到類似第四代Tucson的車頭設計。

全新Hyundai IONIQ 5。(取自Hyundai)
全新Hyundai IONIQ 5。(取自Hyundai)

除了顯露無遺的Sensuous Sportiness設計語彙，還有將LED日型燈與方向燈皆嵌入於Parametric Jewel水箱護罩的設計，以及新世代Tucson、Elantra身上亦有的設計元素Parametric Dynamics：三條線於某一點相遇的設計方式，讓這輛皮卡看來肌理線條分明，宛如是個孔武有力的壯漢。

Hyundai雖尚未公布這輛皮卡的動力編成，但有鑑於Santa Cruz與Tucson的關聯性，外界猜測全新Santa Cruz可能將搭載美規Tucson的2.5升SmartStream GDi自然進氣四缸汽油引擎，配置八速自排變速箱，最大馬力可輸出187hp/24.6kgm，至於用在Santa Cruz身上的動力輸出是否會有變動，則可能須等到月中發表時才會揭曉。

全新韓系皮卡Hyundai Santa Cruz預告將發表。(取自Hyundai...
全新韓系皮卡Hyundai Santa Cruz預告將發表。(取自Hyundai)

全新韓系皮卡Hyundai Santa Cruz充滿著濃厚的肌理線條。(取自Hy...
全新韓系皮卡Hyundai Santa Cruz充滿著濃厚的肌理線條。(取自Hyundai)

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