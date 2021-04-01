我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

Lexus轉型電氣化 LF-Z Electrified純電車初公開

記者趙駿宏／綜合報導
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

Lexus經過多天的預告，終於以線上的方式正式發表了他們外來電氣化的車款Lexus LF-Z Electrified Concept，並計畫到2025年推出20款全新或是改款的車型，其中包括10多種電動車型，包含了如純電車(BEV)，插電式混合動力電動汽車（PHEV）以及油電(HEV) ，滿足世界各國和市場的需求。

來源：Discover Lexus YouTube頻道

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提...
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

自2005年Lexus推出全球首款豪華油電車型RX 400h以來，品牌已經售出近200萬輛電動車，截至2020年底，Lexus在全球提供9種型號的混合動力車款（HEV），去年發表的UX300e更是Lexus在純電車上的試金石，讓品牌能夠穩健的往電氣化邁進。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提...
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

而LF-Z Electrified Concept純電概念車的發表便是Lexus下一個世代電氣化的開端，象徵Lexus的品牌轉型，並融合了將於2025年實現的駕駛性能、造型和技術。LF-Z Electrified採用了專用BEV純電平台，搭載可輸出536hp的電動馬達，並採用了新一代DIRECT4四輪驅動技術，利用電動馬達的傳輸直接性，自由控制車輛的四個車輪，能夠在各種駕駛狀態下實現前驅、後驅和四驅的傳動模式，提供更有效率的輸出，還能兼顧操控靈活性，加深駕駛與車輛的連結。

LF-Z Electrified採用了專用BEV純電平台，搭載可輸出536hp的...
LF-Z Electrified採用了專用BEV純電平台，搭載可輸出536hp的電動馬達。（圖：Lexus提供）

LF-Z Electrified採用了新一代DIRECT4四輪驅動技術。（圖：L...
LF-Z Electrified採用了新一代DIRECT4四輪驅動技術。（圖：Lexus提供）

據原廠表示LF-Z Electrified的0-100km/h加速僅需3秒，極速可達200km/h。在續航力部分搭載90kWh的鋰電池模組在WLTP循環下最大可行駛600公里，且支援最高150kW的快充系統。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提...
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

在Lexus給出的車身尺碼4880 x 1960 x 1600mm，軸距2950mm下，或許大家會認為這是未來休旅車的雛型，但說到底LF-Z Electrified還只是一輛概念車，所呈現的只是未來的技術與概念的集合，所呈現的元素未來都有可能在各個車型當中出現。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提...
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

外觀上Lexus最醒目的家族特徵紡錘式水箱罩，也因為電動化的緣故改為封閉式的輪廓造型，全景直至尾廂的玻璃車頂，搭配上細長的貫穿式尾燈設計，並在上方清楚的顯示Lexus字樣，同時車尾也放上發光的Electrified字樣，刻畫出新世代Lexus電動車的樣貌。

家族特徵紡錘式水箱罩，也因為電動化的緣故做了調整。（圖：Lexus提供）
家族特徵紡錘式水箱罩，也因為電動化的緣故做了調整。（圖：Lexus提供）

駕駛艙則是以日本「Tazuna」 (韁繩)設計理念，受到馬與騎手之間透過韁繩便可相互溝通所啟發，Lexus想創造一個空間，讓駕駛在其中可以實現各種功能，例如導航、音樂系統等，可以在專注於駕駛的同時，同步進行駕駛模式選擇選擇，而駕駛員的視線不會移動，也無需操作複雜的開關，達到心領神會的境界。

Lexus想創造一個空間，讓駕駛在其中可以實現各種功能。（圖：Lexus提供）
Lexus想創造一個空間，讓駕駛在其中可以實現各種功能。（圖：Lexus提供）

所以在在LF-Z的AI系統上，可學習駕駛的偏好和行為，並隨時支援駕駛。語音控制系統使用最新的AI來識別，學習並適應駕駛員的習慣和喜好，並支援諸如導航路線或是預訂餐廳等日常任務。期望AI和駕駛之間的這種交流，能改善駕駛體驗，為客戶提供了新一種生活方式。

另外，Lexus除了加強其重點產品SUV和轎車系列外，還將持續推出能提供駕駛樂趣的運動化車型。在2021年將要發布的兩款的新車上，消費者就能體驗到大膽且創新的風格。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提...
Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

電動車 AI 概念車

上一則

第300台Bugatti Chiron「夜曲」誕生 內外全黑氣勢逼人

延伸閱讀

零百僅3.5秒！史上最強起亞 全新Kia EV6純電動車亮相

零百僅3.5秒！史上最強起亞 全新Kia EV6純電動車亮相
運河事件 加速全球供應鏈轉型

運河事件 加速全球供應鏈轉型
馬士基：蘇伊士運河堵塞事件 加速全球供應鏈轉型

馬士基：蘇伊士運河堵塞事件 加速全球供應鏈轉型
運動化車款還有市場？美2月銷售排行 Corvette C8進榜

運動化車款還有市場？美2月銷售排行 Corvette C8進榜

熱門新聞

30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。(記者陳嘉寧／攝影)

只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞

2021-03-28 02:20
美國民眾目前已可透過比特幣支付購車款。路透

美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

2021-03-25 09:04
傳海外版本正名Nissan Z，日規則繼續稱為Fairlady Z。（取材自Nissan）

全新400匹馬力Nissan Z 售價要比2.0T Supra還便宜

2021-03-30 02:00
汽車零件業者博格華納力拚電動車轉型。圖為德國一家電動車工廠的流水線。(美聯社)

汽車零件商：2030年前 近半營收來自電動車

2021-03-27 14:24
是運氣好？還是技術好？民眾在社群媒體上傳2段影片，讓我們見識到了騎士的好身手。（翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」與YouTube「張英祐」上傳畫面）

秀特技？眼看就要摔車 他懸空前輪、他急閃跳開

2021-03-25 02:01
福斯大開愚人節玩笑，說要改名為「伏斯」。（美聯社）

福斯改名叫「伏斯」拚電動車？愚人節行銷玩笑開大了

2021-03-30 21:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫