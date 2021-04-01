Lexus轉型電氣化 LF-Z Electrified純電車初公開

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

Lexus經過多天的預告，終於以線上的方式正式發表了他們外來電氣化的車款Lexus LF-Z Electrified Concept，並計畫到2025年推出20款全新或是改款的車型，其中包括10多種電動車 型，包含了如純電車(BEV)，插電式混合動力電動汽車（PHEV）以及油電(HEV) ，滿足世界各國和市場的需求。

來源：Discover Lexus YouTube頻道

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

自2005年Lexus推出全球首款豪華油電車型RX 400h以來，品牌已經售出近200萬輛電動車，截至2020年底，Lexus在全球提供9種型號的混合動力車款（HEV），去年發表的UX300e更是Lexus在純電車上的試金石，讓品牌能夠穩健的往電氣化邁進。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

而LF-Z Electrified Concept純電概念車 的發表便是Lexus下一個世代電氣化的開端，象徵Lexus的品牌轉型，並融合了將於2025年實現的駕駛性能、造型和技術。LF-Z Electrified採用了專用BEV純電平台，搭載可輸出536hp的電動馬達，並採用了新一代DIRECT4四輪驅動技術，利用電動馬達的傳輸直接性，自由控制車輛的四個車輪，能夠在各種駕駛狀態下實現前驅、後驅和四驅的傳動模式，提供更有效率的輸出，還能兼顧操控靈活性，加深駕駛與車輛的連結。

LF-Z Electrified採用了專用BEV純電平台，搭載可輸出536hp的電動馬達。（圖：Lexus提供）

LF-Z Electrified採用了新一代DIRECT4四輪驅動技術。（圖：Lexus提供）

據原廠表示LF-Z Electrified的0-100km/h加速僅需3秒，極速可達200km/h。在續航力部分搭載90kWh的鋰電池模組在WLTP循環下最大可行駛600公里，且支援最高150kW的快充系統。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

在Lexus給出的車身尺碼4880 x 1960 x 1600mm，軸距2950mm下，或許大家會認為這是未來休旅車的雛型，但說到底LF-Z Electrified還只是一輛概念車，所呈現的只是未來的技術與概念的集合，所呈現的元素未來都有可能在各個車型當中出現。

Lexus LF-Z Electrified Concept。（圖：Lexus提供）

外觀上Lexus最醒目的家族特徵紡錘式水箱罩，也因為電動化的緣故改為封閉式的輪廓造型，全景直至尾廂的玻璃車頂，搭配上細長的貫穿式尾燈設計，並在上方清楚的顯示Lexus字樣，同時車尾也放上發光的Electrified字樣，刻畫出新世代Lexus電動車的樣貌。

家族特徵紡錘式水箱罩，也因為電動化的緣故做了調整。（圖：Lexus提供）

駕駛艙則是以日本「Tazuna」 (韁繩)設計理念，受到馬與騎手之間透過韁繩便可相互溝通所啟發，Lexus想創造一個空間，讓駕駛在其中可以實現各種功能，例如導航、音樂系統等，可以在專注於駕駛的同時，同步進行駕駛模式選擇選擇，而駕駛員的視線不會移動，也無需操作複雜的開關，達到心領神會的境界。

Lexus想創造一個空間，讓駕駛在其中可以實現各種功能。（圖：Lexus提供）

所以在在LF-Z的AI 系統上，可學習駕駛的偏好和行為，並隨時支援駕駛。語音控制系統使用最新的AI來識別，學習並適應駕駛員的習慣和喜好，並支援諸如導航路線或是預訂餐廳等日常任務。期望AI和駕駛之間的這種交流，能改善駕駛體驗，為客戶提供了新一種生活方式。

另外，Lexus除了加強其重點產品SUV和轎車系列外，還將持續推出能提供駕駛樂趣的運動化車型。在2021年將要發布的兩款的新車上，消費者就能體驗到大膽且創新的風格。