我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

第300台Bugatti Chiron「夜曲」誕生 內外全黑氣勢逼人

記者趙駿宏／綜合報導
Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供
Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

2016年發表的Bugatti Chiron為全球頂尖的手工超跑，其產線僅有20位專業技師，組裝超過1,800個零組件，以全年不到100量的產能，供應這些層峰人士所預訂的頂級限量超跑。如今Bugatti終於讓第300台Chiron下線了，為了紀念這一里程碑，原廠特別拍照留念，並公布這第300輛Chiron的相關訊息。

Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供
Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

這第300號Bugatti Chiron是線輛60台的Pur Sport版本，且比起以往生產的Chiron都以亮色系為主，這台Chiron Pur Sport則選擇超跑裡較少見的全黑車色，在雨刷、後照鏡臂和外殼、前後葉子板以及後方巨大的尾翼上都採用碳纖維材質；車室內也和外觀呼應，全都使用黑色皮革與Alcantara麂皮呈現肅殺氣息，也因此，原廠也給他起一個響亮稱號，名為「夜曲」Nocturne。

Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供
Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

同樣是搭載1500匹馬力的8.0升四渦輪W16引擎，但Chiron Pur Sport有別於其他的版本Chiron兄弟是以直線和極速為主，主要強調的是彎道與操控上的表現，也因此透過懸吊、底盤、空力設計乃至變速箱齒比的重新調校，加上整車輕量化，即便使Chiron Pur Sport的極速表現降低至350km/h，但卻換來更好的過彎能力、更靈活出色的操控、更強的下壓力以及加速能力，其0-100km/h的加速僅需2.3秒，60-120km/h的加速更比標準版Chiron快了2秒之多。

全黑的內裝為Chiron Pur Sport增添不少戰鬥氣息。圖／Bugatti...
全黑的內裝為Chiron Pur Sport增添不少戰鬥氣息。圖／Bugatti提供
全黑的內裝為Chiron Pur Sport增添不少戰鬥氣息。圖／Bugatti...
全黑的內裝為Chiron Pur Sport增添不少戰鬥氣息。圖／Bugatti提供

Bugatti執行長Stephan Winkelmann表示：「Bugatti代表著世界上最非凡、功能最強大最優雅的超級跑車，隨著生產的第300輛車下線，我們再次展示了我們在品質和定製方面的能力；我們保證Chiron Pur Sport絕對會為客戶帶來樂趣。除了其令人難以置信的駕駛性能外，它還結合了最高的工程技術、設計能力以及精湛的工藝」。

Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供
Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

超跑

上一則

零百僅3.5秒！史上最強起亞 全新Kia EV6純電動車亮相

延伸閱讀

新世代海神超跑Maserati MC20 賽道測試帥披黑底迷彩

新世代海神超跑Maserati MC20 賽道測試帥披黑底迷彩
高等法院法官 為2萬6000名大麻重罪犯減刑

高等法院法官 為2萬6000名大麻重罪犯減刑
還不快報名！日本富豪前澤友作將徵選8人一起登月

還不快報名！日本富豪前澤友作將徵選8人一起登月
跌破8000輛！疫情＋停產使蘭博基尼年度銷售明顯滑落

跌破8000輛！疫情＋停產使蘭博基尼年度銷售明顯滑落

熱門新聞

30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。(記者陳嘉寧／攝影)

只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞

2021-03-28 02:20
美國民眾目前已可透過比特幣支付購車款。路透

美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

2021-03-25 09:04
汽車零件業者博格華納力拚電動車轉型。圖為德國一家電動車工廠的流水線。(美聯社)

汽車零件商：2030年前 近半營收來自電動車

2021-03-27 14:24
傳海外版本正名Nissan Z，日規則繼續稱為Fairlady Z。（取材自Nissan）

全新400匹馬力Nissan Z 售價要比2.0T Supra還便宜

2021-03-30 02:00
是運氣好？還是技術好？民眾在社群媒體上傳2段影片，讓我們見識到了騎士的好身手。（翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」與YouTube「張英祐」上傳畫面）

秀特技？眼看就要摔車 他懸空前輪、他急閃跳開

2021-03-25 02:01
福斯大開愚人節玩笑，說要改名為「伏斯」。（美聯社）

福斯改名叫「伏斯」拚電動車？愚人節行銷玩笑開大了

2021-03-30 21:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月
「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台
華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵