第300台Bugatti Chiron「夜曲」誕生 內外全黑氣勢逼人

Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

2016年發表的Bugatti Chiron為全球頂尖的手工超跑 ，其產線僅有20位專業技師，組裝超過1,800個零組件，以全年不到100量的產能，供應這些層峰人士所預訂的頂級限量超跑。如今Bugatti終於讓第300台Chiron下線了，為了紀念這一里程碑，原廠特別拍照留念，並公布這第300輛Chiron的相關訊息。

Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

這第300號Bugatti Chiron是線輛60台的Pur Sport版本，且比起以往生產的Chiron都以亮色系為主，這台Chiron Pur Sport則選擇超跑裡較少見的全黑車色，在雨刷、後照鏡臂和外殼、前後葉子板以及後方巨大的尾翼上都採用碳纖維材質；車室內也和外觀呼應，全都使用黑色皮革與Alcantara麂皮呈現肅殺氣息，也因此，原廠也給他起一個響亮稱號，名為「夜曲」Nocturne。

Bugatti Chiron Pur Sport。圖／Bugatti提供

同樣是搭載1500匹馬力的8.0升四渦輪W16引擎，但Chiron Pur Sport有別於其他的版本Chiron兄弟是以直線和極速為主，主要強調的是彎道與操控上的表現，也因此透過懸吊、底盤、空力設計乃至變速箱齒比的重新調校，加上整車輕量化，即便使Chiron Pur Sport的極速表現降低至350km/h，但卻換來更好的過彎能力、更靈活出色的操控、更強的下壓力以及加速能力，其0-100km/h的加速僅需2.3秒，60-120km/h的加速更比標準版Chiron快了2秒之多。

全黑的內裝為Chiron Pur Sport增添不少戰鬥氣息。圖／Bugatti提供 全黑的內裝為Chiron Pur Sport增添不少戰鬥氣息。圖／Bugatti提供

Bugatti執行長Stephan Winkelmann表示：「Bugatti代表著世界上最非凡、功能最強大最優雅的超級跑車，隨著生產的第300輛車下線，我們再次展示了我們在品質和定製方面的能力；我們保證Chiron Pur Sport絕對會為客戶帶來樂趣。除了其令人難以置信的駕駛性能外，它還結合了最高的工程技術、設計能力以及精湛的工藝」。