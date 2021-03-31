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零百僅3.5秒！史上最強起亞 全新Kia EV6純電動車亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Kia EV6於30日正式發表。圖為EV6 GT。摘自Kia
全新Kia EV6於30日正式發表。圖為EV6 GT。摘自Kia

作為品牌「Plan S」電動車計畫首發的車款，全新Kia EV6在韓國時間30日下午五時於自家社群媒體上舉行了線上發布會，相較於二月底登場的兄弟車HyundaiIONIQ 5，全新Kia EV6除了具備截然不同的設計感外，強勁動力、車室格局皆與IONIQ 5有所區別。

全新Kia EV6純電車使用了品牌新設計語彙「Opposites United」，此理念是從自然與人文的對比中汲取了靈感，並透過結合不同的形狀、構圖、顏色等元素，創建出不同以往且迎向未來的設計，具備鮮明的風格元素與獨特跨界設計的Kia EV6，徹底套用了品牌的全新設計語彙，而由現任集團設計顧問Peter Schreyer所創造的品牌意象「Tiger Nose」虎鼻水箱護罩，在EV6誕生之際也幻化為「Digital Tiger Face」，即便轉型為純電動車依然保有虎鼻的精隨！

沒有內燃機車款常見的水箱格柵後，「Digital Tiger Face」在Kia EV6車頭上將原本格柵的造型重新詮釋，換上纖細的進氣口搭配兩側LED頭燈，並以猶如虛線造型且為動態設計的LED日行燈包覆，提供了精緻且豪華的視覺享受。另外，車身上簡潔鮮明的線條彰顯了EV6特有的優雅氣質，貫穿EV6的動態側面造型，巧妙的與流線型車身上半、車身下半產生相互牴觸卻又能完美交匯的設計，再次展現「Opposites United」設計語彙的精神。

採用後掠式的車尾除營造出運動風格外，其所配置的動態LED尾燈更創造出高科技的形象，就連動態方向燈的走向也很新穎，不僅描繪出獨特的圖案，益增加了未來指向性的氣息；而後保下緣搭配了黑色高光澤飾板，凸顯EV6動態化的視覺感，至於保桿下緣的平滑分流器則提供車輛完美的空氣力學。

全新Kia EV6是品牌「Plan S」電動車計畫的首發新純電車。圖為EV6 G...
全新Kia EV6是品牌「Plan S」電動車計畫的首發新純電車。圖為EV6 GT。摘自Kia

與Hyundai IONIQ 5相同皆建構於Hyundai-Kia集團全新E-GMP模組化底盤平台的全新Kia EV6，除擁有了絕佳的車室空間，身形也被原廠定調為一輛跨界休旅，車長4,680mm (GT-line、GT為4,695mm)、車寬1,880mm (GT-line、GT為1,890mm)、車高1,550mm (GT為1,545mm)，另外，相較於IONIQ 5，Kia EV6低矮的造型又更為襯托其跑格運動化的形象。

有著2,900mm軸距的幫助下，讓全新Kia EV6展現了寬敞的車室空間，並實現內裝總設計師Jochen Paesen為EV6所賦予的「Inspiring space」概念，意即消費者一開始皆是被車型外觀所吸引，但當他們進入車內後，最終是愛上了在車室內感受，畢竟不論是駕駛或者是乘客，使用車輛時大部分都是在車裡度過，「鼓舞人心」對於Kia而言是件相當重要的事情，而這也呼應了一月中旬品牌所公布的新品牌口號「Movement that Inspires」。

Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。摘自Kia
Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。摘自Kia

全新Kia EV6在車內使用了大量的可回收質料，諸如專為EV6設計，具備輕薄、舒適與現代感的座椅，其上頭的布料以可回收塑料製成，相當於111個PET寶特瓶的數量，在儀表板與車門板等其餘部件上，Kia亦採用了如亞麻子萃取物等再生材料，實踐整車身為「綠能車」且以人為本的本質。

此外，EV6的行李箱在一般狀況之下便已擁有520公升的容量，若將後座座椅全數傾倒，還能將行李箱容量一舉增加至1,300公升，同時也因為純電動車的緣故，讓原本車頭下方置放引擎的位置空了出來，在前驅車型中還在此提供最多52公升的儲物空間，但若為四驅車型則縮減為20公升。

全新Kia EV6車室以「Inspiring space」作為設計靈感。摘自Ki...
全新Kia EV6車室以「Inspiring space」作為設計靈感。摘自Kia

代表品牌發展純電車款企圖心的Kia EV6，在車室中配置了如同全新K8亦有的整合數位儀表與中控螢幕的雙12吋曲面螢幕，駕駛導向的中控台下緣除了有冷氣出風口外，以電容式按鍵調整的冷暖空調鍵也置於之中，同時車內也導入了品牌牌全新大型房車K8配有的英國Meridian®高級環繞音響系統 (共14支揚聲器)，以及首度使用於Kia新車中的AR實境HUD抬頭顯示器。中船上除了有著啟動車輛的電源開關外，還配置了線傳式排檔系統，下方縷空式的造型則安裝了兩組USB插槽，除了媒體音量、車內溫度調整等需要直觀操作的功能外，Kia大量減少了車內的實體按鍵，實踐清爽整潔的車室體驗。

圖為Kia EV6 GT專屬座椅。摘自Kia
圖為Kia EV6 GT專屬座椅。摘自Kia

儘管Kia並未如Hyundai推出如N Performance的性能子品牌，不過在Kia現有的內燃機產品陣容中，高階車款是以「GT」呈現，在下一階的運動化車型則為GT-line，而EV6雖身為純電動車，但Hyundai-Kia集團的性能總監Albert Biermann依然為純電車EV6設計了「高性能版本」，這也是Kia純電車陣容中，首度擁有GT與GT-line車型的配置，讓EV6除了一般版本外，還多了EV6 GT-line、EV6 GT的選擇。

全新Kia EV6分為58kWh標準版、77.4kWh長里程版本，除了EV6 GT僅配置77.4kWh長里程版的鋰電池組外，一般版本或GT-line車型皆有這兩種鋰電池容量可選擇。在動力部分，不論是EV6或EV6 GT-line的表現皆相同，標準版車型可輸出綜效馬力168hp/35.7kgm (搭配2WD後輪驅動)、232hp/61.7kgm (搭配4WD四輪驅動)，長里程版車型綜效馬力則為225hp/35.7kgm (搭配2WD後輪驅動)、320hp/61.7kgm (搭配4WD四輪驅動)。

全新Kia EV6配置了結合數位儀表與中控螢幕的雙12吋曲面螢幕，並導入了具備1...
全新Kia EV6配置了結合數位儀表與中控螢幕的雙12吋曲面螢幕，並導入了具備14支揚聲器的英國Meridian®高級環繞音響系統。摘自Kia

若是高性能版本的Kia EV6 GT，則僅有77.4kWh長里程版本與四輪驅動 (前、後軸各一具電動馬達) 可選擇，其綜效馬力可達576hp/75.5kgm，從零加速至100km/h僅需3.5秒就能輕鬆完成，車輛極速更可達到260km/h (電子限速)，同時也導入了e-LSD電子限滑差速器，不僅是史上性能與加速表現最強的Kia，更是展現出品牌的技術能力，與集團E-GMP全球化電動車模組平台的可塑性。

至於其餘動力車型的加速成績，原廠並未給予全部的數據，僅表示長里程版的後驅EV6花費5.2秒即可從零加速至100km/h，而基本里程的四驅EV6，其零百加速則要花費6.2秒。另外，受益於E-GMP底盤的緣故，讓Kia EV6具備了不錯的續航能力，從原廠公布的數據顯示，配置77.4kWh長里程版鋰電池組與四輪驅動系統的Kia EV6，經過歐洲WLTP檢測後，在滿電情況下最多可跑超過510公里。

除了EV6 GT僅搭載77.4kWh長里程版的鋰電池組，一般版本車型與EV6 G...
除了EV6 GT僅搭載77.4kWh長里程版的鋰電池組，一般版本車型與EV6 GT-line皆可選擇58kWh基礎里程版，或77.4kWh長里程等兩種版本配置。圖為EV6 GT-line。摘自Kia

全新Kia EV6如同IONIQ 5也支援400V和800V的多重充電系統，若採用800V高壓快速充電系統，則可在18分鐘內將電量由10%補充至80%，更只需充電4分30秒就能補充至可跑出100公里以上的電量 (WLTP)。另外，EV6亦提供了「V2L」 (Vehicle to Load) 的功能，可讓車輛當作移動式的能量儲存廠 (Energy Storage System, ESS)，其V2L功能可提供高達3.6kW的功率，例如可同時支援55吋電視的電量和超過24小時運轉的空調系統，若有急需，還能成為另一輛純電動車的「充電站」，且即便Kia EV6電量僅剩下35%，其仍具備了約1,600公斤的拖曳能力。

另外，Kia EV6具備了新一代節能熱汞技術，確保車輛若是於零下7度時，還能夠擁有在25度時約80%的電量。Kia EV6還配置了智能動力回收系統，駕駛可透過方向盤後方的撥片操作，其提供了六種模式 (無、1、2、3、i-PEDAL、自動) ，當選擇至「i-PEDAL」時，車輛可藉由回充的能力當作剎車的輔助，讓駕駛不需採下踏板便能將車輛煞停，還能減少不必要的電能消耗。

高性能擔當的Kia EV6 GT，在前、後軸各配置一具電動馬達 (四輪驅動)，可...
高性能擔當的Kia EV6 GT，在前、後軸各配置一具電動馬達 (四輪驅動)，可輸出綜效馬力576hp/75.5kgm，從零加速至100km/h僅需3.5秒就能輕鬆完成，是使上動力最強的Kia。摘自Kia

全新Kia EV6配置了八具輔助氣囊，其中包括了目前用於Genesis豪華品牌與集團高階車款中的前座中央氣囊 (位於前座中央扶手附近)，並導入了最新的Kia Drive Wise主動式安全系統，包括FCA前方碰撞預警系統 (含行人、單車騎車與十字路口碰撞偵測)、LKA車道維持輔助系統、ISLA智能限速輔助、BCA盲點偵測防撞系統、BVM盲區圖像監測系統、SEA乘員安全輔助系統、RSPA遙控智慧自動停車、SVM環景顯示系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、PCA駐車防撞警示系統、HBA智能遠光燈與HDA II高速公路駕駛輔助系統等。

配置77.4kWh長里程版鋰電池組與四輪驅動系統的Kia EV6，經過歐洲WLT...
配置77.4kWh長里程版鋰電池組與四輪驅動系統的Kia EV6，經過歐洲WLTP檢測後，在滿電情況下，最多可跑超過510公里。圖為EV6 GT-line。摘自Kia

這輛代表品牌全新篇章的純電動車，已於今日(31)正式在韓國等主要市場開放預售，以韓國市場為例 (未扣除地方政府的電動車補助金額)，標準里程版EV6預售價為4,950萬韓元 (約4.4萬美元)，長里程版EV6預售價為5,400萬韓元 (約4.8萬美元)，EV6 GT-line預售價為5,950萬韓元 (約5.3萬美元)，至於性能最強悍的EV6 GT，在韓國預售價則為7,200萬韓元起 (約6.4萬美元)。除了EV6 GT需要等到明年九月以後才能交車外，其餘車型包括EV6 GT-line，皆預計將在今年第三季後陸續交車。

EV6是Kia史上首款有著GT-line運動化車型、GT高性能車型可選擇的純電動...
EV6是Kia史上首款有著GT-line運動化車型、GT高性能車型可選擇的純電動車。圖為EV6 GT。摘自Kia

藉由EV6的誕生，Kia再度宣示品牌計畫在2030年時，電動車型將佔總銷售量的40%以上、約莫160萬輛 (含純電車、Hybrid與Plug-in Hybrid)，而這一百多萬輛的電動車裡，Kia預計會有88萬輛的純電動車，並使其成為全球頂尖的電動車銷售品牌。另外，Kia也計畫於2026年前推出11款全新電動車，其中有7款將建構在Hyundai-Kia集團的E-GMP模組化平台 (EV6為這7款新純電車之一)，另外四款則將以現有平台作為基礎。

Kia執行長宋浩成在發表會上表示，Kia EV6計畫今年在自家韓國市場能夠交付1.3萬台，2022年起的完整銷售年則是預計販售30,000台，至於全球目標為年販10萬輛，除了韓國的3萬輛外，還包括歐洲4萬輛、美國2萬輛與其餘市場1萬輛的銷售目標。

全新Kia EV6 GT-line。摘自Kia
全新Kia EV6 GT-line。摘自Kia

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