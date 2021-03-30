跨界小鴨Toyota Yaris Cross 首度推出越野冒險版

Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供

這輛於2020年發表並於日本市場上市的小型休旅Toyota Yaris Cross，在推出即將滿一年之際，原廠依照既定計畫，準備於今年導入歐洲市場，並在正式登陸之前率先推出Adventure越野套件版本以及12個月限量銷售的Premiere Edition版本。歐洲於第二季開放預訂，預計9月正式上市。

Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供

以TNGA模組化平台所打造的Yaris Cross，雖然和標準版Yaris同樣使用小車為主的GA-B平台規格，但由於車格設定是一輛CUV，因此其車身尺寸也會較Yaris大上一點。

Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供

而Yaris Cross Adventure就和Toyota旗下車款的Adventure車型一樣，都是以粗曠的越野視覺套件為主，因此Yaris Cross Adventure的前後保桿都改採雙層設計，下方以霧銀飾條作為妝點，並裝上銀色的車頂行李架以及18吋深灰色塗裝鋁圈，車頂也延續標準版使用2 Tone雙色設計。

Yaris Cross Adventure車室內細節處使用暖金色的飾條點綴。圖／Toyota提供

車室內則是運用了黑色頂棚、皮革座椅、鋼琴烤漆飾板搭配延伸到儀表板和內門板的暖金色的線條作為點綴，強調與標準版車型不一樣的內裝細節設定。

Adventure車型採黑色頂棚設計。圖／Toyota提供

選擇Adventure版本的車主還可升級至旗艦車型Premiere Edition。只在前12個月限定販售的Premiere Edition在配備上增添了皮革內飾、電動尾門、HUD抬頭顯示器、各種雙色調組合的車色選項、以及專屬的18吋鋁合金輪圈。

前後保桿改採霧銀飾板，換裝銀色車頂架以及18吋深灰色鋁圈。圖／Toyota提供

動力方面歐規車型同樣採用了1.5升引擎的Hybrid動力，可產生114hp的最大馬力，並配備AWD-i智慧四輪驅動系統，系統會根據路況自動從前輪驅動切換為四輪驅動，提供駕駛更好的操駕體驗與乘坐穩定性。

歐洲市場會以Yaris Cross Adventure車名做為販售，而在英國 ，這兩種新車型將以Yaris Cross Dynamic和Yaris Cross Dynamic Premiere Edition的車名進行銷售。Yaris Cross Adventure正式上市時間會在9月份，並於今年第二季開放預訂。