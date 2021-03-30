我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對反亞裔暴行 拜登政府祭新措施

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

跨界小鴨Toyota Yaris Cross 首度推出越野冒險版

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供
Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供

這輛於2020年發表並於日本市場上市的小型休旅Toyota Yaris Cross，在推出即將滿一年之際，原廠依照既定計畫，準備於今年導入歐洲市場，並在正式登陸之前率先推出Adventure越野套件版本以及12個月限量銷售的Premiere Edition版本。歐洲於第二季開放預訂，預計9月正式上市。

Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供
Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供

以TNGA模組化平台所打造的Yaris Cross，雖然和標準版Yaris同樣使用小車為主的GA-B平台規格，但由於車格設定是一輛CUV，因此其車身尺寸也會較Yaris大上一點。

Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供
Toyota Yaris Cross Adventure。圖／Toyota提供

而Yaris Cross Adventure就和Toyota旗下車款的Adventure車型一樣，都是以粗曠的越野視覺套件為主，因此Yaris Cross Adventure的前後保桿都改採雙層設計，下方以霧銀飾條作為妝點，並裝上銀色的車頂行李架以及18吋深灰色塗裝鋁圈，車頂也延續標準版使用2 Tone雙色設計。

Yaris Cross Adventure車室內細節處使用暖金色的飾條點綴。圖／...
Yaris Cross Adventure車室內細節處使用暖金色的飾條點綴。圖／Toyota提供

車室內則是運用了黑色頂棚、皮革座椅、鋼琴烤漆飾板搭配延伸到儀表板和內門板的暖金色的線條作為點綴，強調與標準版車型不一樣的內裝細節設定。

Adventure車型採黑色頂棚設計。圖／Toyota提供
Adventure車型採黑色頂棚設計。圖／Toyota提供

選擇Adventure版本的車主還可升級至旗艦車型Premiere Edition。只在前12個月限定販售的Premiere Edition在配備上增添了皮革內飾、電動尾門、HUD抬頭顯示器、各種雙色調組合的車色選項、以及專屬的18吋鋁合金輪圈。

前後保桿改採霧銀飾板，換裝銀色車頂架以及18吋深灰色鋁圈。圖／Toyota提供
前後保桿改採霧銀飾板，換裝銀色車頂架以及18吋深灰色鋁圈。圖／Toyota提供

動力方面歐規車型同樣採用了1.5升引擎的Hybrid動力，可產生114hp的最大馬力，並配備AWD-i智慧四輪驅動系統，系統會根據路況自動從前輪驅動切換為四輪驅動，提供駕駛更好的操駕體驗與乘坐穩定性。

歐洲市場會以Yaris Cross Adventure車名做為販售，而在英國，這兩種新車型將以Yaris Cross Dynamic和Yaris Cross Dynamic Premiere Edition的車名進行銷售。Yaris Cross Adventure正式上市時間會在9月份，並於今年第二季開放預訂。

Toyota Yaris Cross Premiere Edition。圖／To...
Toyota Yaris Cross Premiere Edition。圖／Toyota提供
Toyota Yaris Cross Premiere Edition。圖／To...
Toyota Yaris Cross Premiere Edition。圖／Toyota提供

Toyota 休旅 英國

上一則

小米正式成立電動車業務 10年要投100億美元

下一則

Honda英國工廠找到買主了 英製Civic今年7月確定停產

延伸閱讀

與Sedona說再見 大改款美規Kia Carnival售價公布

與Sedona說再見 大改款美規Kia Carnival售價公布
買全新豐田Toyota汽車正是時候Atlanta Toyota提供零利率優惠貸款

買全新豐田Toyota汽車正是時候Atlanta Toyota提供零利率優惠貸款
都會小車再一發！新一代Toyota Aygo X Prologue曝光

都會小車再一發！新一代Toyota Aygo X Prologue曝光
美國IIHS掛保證！VOLVO多款車型 奪最高安全選擇獎

美國IIHS掛保證！VOLVO多款車型 奪最高安全選擇獎

熱門新聞

30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。(記者陳嘉寧／攝影)

只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞

2021-03-28 02:20
美國民眾目前已可透過比特幣支付購車款。路透

美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

2021-03-25 09:04
汽車零件業者博格華納力拚電動車轉型。圖為德國一家電動車工廠的流水線。(美聯社)

汽車零件商：2030年前 近半營收來自電動車

2021-03-27 14:24
馬斯克在推特上宣布，特斯拉開始接受顧客以比特幣付款。 路透

馬斯克宣布 特斯拉開始接受比特幣付款

2021-03-24 07:26
是運氣好？還是技術好？民眾在社群媒體上傳2段影片，讓我們見識到了騎士的好身手。（翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」與YouTube「張英祐」上傳畫面）

秀特技？眼看就要摔車 他懸空前輪、他急閃跳開

2021-03-25 02:01
Alpina B8 Gran Coupe。（圖：Alpina提供）

性能直逼BMW M8 全新Alpina B8 Gran Coupe正式發表

2021-03-26 02:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」
美CDC試驗：輝瑞、莫德納疫苗效力90% 無症也能防

美CDC試驗：輝瑞、莫德納疫苗效力90% 無症也能防