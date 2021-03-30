全新400匹馬力Nissan Z 售價要比2.0T Supra還便宜

傳海外版本正名Nissan Z，日規則繼續稱為Fairlady Z。（取材自Nissan）

Nissan自從去年發表Z Proto後一直對這輛重生的跑車高度保密，一直到上周由倉儲人員流出照片後我們才能一窺量產車的真實樣貌。不過根據400Z論壇上的「不具名人士」透漏，這款Nissan全新跑車可能不會叫做400Z。

Nissan Z系列跑車在美國 擁有大量的粉絲，去年Z Proto發表的時候甚至還在美國舉辦Z Car戶外車聚同步觀看發表會，近日，具400Z論壇上的成員表示，他得到內部消息，Nissan這次在國際版本並不會延續過往300ZX、350Z；370Z的命名方式取名為400Z，而是統一以Nissan Z作為車名；而日規車型則是延續過往依然稱之為Nissan Fairlady Z（日規通常以代號分別，Z33、Z34）。

Nissan Z量產車型流出。（取材自[email protected]）

且除了正式車名外，該爆料者還透漏Nissan Z的起始售價將為3萬4995美元，新的Nissan Z可是紮紮實實的V6雙渦輪400hp馬力，這定價可是要比僅有四缸255hp馬力的Toyota GR Supra 2.0T版本的4萬2990美元還要便宜得多，更不用說BMW Z4 sDrive30i的4萬9700美元了。

且全新Nissan Z雖然是在370Z的基礎下打造，但卻在車體和底盤上加入更多輕量化工程，其車重據說僅1475kg，與同樣六缸的Supra 3.0T相比，不僅400hp馬力優於Supra的382hp，就連車重也要輕於Supra的1520kg，讓性能粉絲更增添許多想像。

Nissan Z Proto。（取材自Nissan）

其餘在動力部分，爆料的內容就和先前一樣，採用的是VR 30DDTT，3.0升V6雙渦輪引擎，400hp馬力和48.3kgm的扭力，搭配六速手排變速箱以及全新源自Mercedes，由Jatco製造的9G-Tronic變速箱，目前已用於Nissan Titan皮卡上（代號JR913E）不過有傳言Nissan在Z上可能會將最大馬力調升至450hp左右。

Nissan Z將換上9G-Tronic變速箱。（取材自Nissan）

不管這些爆料是否屬實，全新Nissan Z將會在2021年下半年和大家見面，屆時能不能再次刮起Z旋風，就讓我們拭目以待。