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比你家電視還大？賓士EQS旗艦電動車 56吋曲面螢幕曝光

記者趙駿宏／綜合報導
EQS的56吋MBUX Hyperscreen曲面螢幕為內裝最大亮點。 圖／Mercedes-Benz提供
EQS的56吋MBUX Hyperscreen曲面螢幕為內裝最大亮點。 圖／Mercedes-Benz提供

電動車的戰爭愈演愈烈，身為全球知名豪華車廠的Mercedes-Benz豈能容許後生晚輩囂張？隨著旗下純電豪華旗艦轎車EQS的發表日僅剩半月之餘，原廠索性於近日直接公布完整內裝樣貌，當中最勁爆的莫過於整座中控台上相連的56吋曲面螢幕，跳脫了原有燃油車螢幕裝配的思維，展開全新純電旗艦的豪華樣貌。

由12.3吋虛擬儀表版、17.7吋OLED中控螢幕加上12.3吋OLED副駕駛座...
由12.3吋虛擬儀表版、17.7吋OLED中控螢幕加上12.3吋OLED副駕駛座螢幕組成。 圖／Mercedes-Benz提供

在純電車EQ系列的車系中，EQS的車格定位就如同燃油車的S-Class，因此氣派豪華便是EQS首重的內裝風格，毫無疑問，貫穿式MBUX Hyperscreen曲面螢幕將會是EQS內裝中的重頭戲。這是一款由12.3吋虛擬儀表版、17.7吋OLED中控螢幕加上12.3吋OLED副駕駛座螢幕，共三組螢幕所組成的56吋超大Hyperscreen。即便在真正螢幕外多處都只是防刮玻璃，但這種一體式設計的確也是車壇首見。

MBUX Hyperscreen的處理系統也絲毫不含糊，在螢幕閒置時，會自動轉換...
MBUX Hyperscreen的處理系統也絲毫不含糊，在螢幕閒置時，會自動轉換成和車室相同的光源，避免影響車內乘客。 圖／Mercedes-Benz提供

如此巨大的螢幕在系統運行上也不能馬虎，MBUX Hyperscreen系統搭載了8核心CPU和24GB RAM記憶體，每秒鐘能夠處理高達46.4 GB RAM記憶體頻寬。MBUX Hyperscreen螢幕下方共有12個處理器，可提供直覺的觸控操作以及觸控力道反饋。如果手指觸碰螢幕上的某些點，它們會在面板上產生明顯的振動。在螢幕閒置時，會自動轉換成和車室相同的光源，避免影響車內乘客。

若消費者真的不能接受Hyperscreen如此大的螢幕，原廠仍然有一般螢幕的選項可供選擇，造型上就會類似S-Class的風格，由12.3吋數位顯示儀表板和12.8吋中控螢幕的搭配，其餘部位則是以木質及金屬飾板妝點。

EQS還是有一般螢幕的選項，由12.3吋數位儀表與12.8吋中控螢幕的搭配。 圖...
EQS還是有一般螢幕的選項，由12.3吋數位儀表與12.8吋中控螢幕的搭配。 圖／Mercedes-Benz提供

除此之外，EQS還在駕駛的儀表前設置了臉部辨識鏡頭，可用於多種輔助和舒適功能。其中包括生物特徵認證，疲勞輔助警告以及將後視鏡調整到預設位置等功能，甚至還標配了指紋掃描儀，用於驗證駕駛的身分。

EQS的系統還支援主動式車艙情境變換。 圖／Mercedes-Benz提供
EQS的系統還支援主動式車艙情境變換。 圖／Mercedes-Benz提供

EQS其餘豪華舒適配備還有HEPA過濾器，能夠將所有細小的灰塵、微粒、花粉都隔絕在車室之外，讓車室隨時都有良好的空氣品質，以及一個710瓦，15具喇叭的Burmester環繞音響系統，還能夠隨駕駛模式更動或駕駛操作風格改變聲音情境，即便是等待充電的時間，也能撥放專屬放鬆音效緩和氣氛。

圖／Mercedes-Benz提供
圖／Mercedes-Benz提供

EQS為Mercedes-Benz今年電動車款的主力大作，儘管原廠對於機械數據部分尚未有太多的訊息，但從可知的消息中，我們知道EQS為首款風阻Cd值0.20的量產車，在動力單元上最大的電池組容量為108 kWh，在WLTP循環中的續航里程超過700公里。

Mercedes-Benz EQS將於今年4月15日正式發表，並預計在8月於歐洲和北美市場正式上市。

Mercedes-Benz EQS將於今年4月15日正式發表。 圖／Merced...
Mercedes-Benz EQS將於今年4月15日正式發表。 圖／Mercedes-Benz提供

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