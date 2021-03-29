電動車真這麼好賺？傳小米也要跨足電動車產業

長城歐拉黑貓電動車。摘自長城汽車

在世界各市場對於排放法規日趨嚴格的情況下，純燃油車的末日可說是一步步地逼近，在這個情況下不僅傳統車廠正在積極轉型，就連許多電子產業都想跨足電動車 這一塊市場，除了傳得沸沸揚揚的Apple Car外，外媒居然透漏中國3C大廠小米 居然也要成立自己的電動車部門。

小米集團計畫使用大陸車企長城汽車的工廠來生產電動汽車。（圖／取自新浪網）

根據《路透社》報導，小米正在與中國長城汽車 進行交涉，將使用長城汽車的其中一間工廠作為小米電動車的生產基地。最快可能在下周就會宣布他們的合作關係。

據報導，小米的創始人兼首席執行長雷軍認為，小米公司在硬體製造方面的專業知識將有助於加快其電動汽車的設計和生產。如果交易達成，這將是長城汽車首次替另一家公司提供製造服務，並同時為小米提供工程諮詢，加快電動車項目的開發進度。

長城哈弗H6。摘自長城汽車

LMC Automotive高級分析師Alan Kang表示：「小米希望找到一家成熟的汽車製造商來提供基礎設施，以實現其在移動互聯網技術方面的優勢。小米在操作系統和家具上的優勢也為將來合作帶來了很多想像」。

長城歐拉白貓電動車。摘自長城汽車

小米計劃在2023年左右推出首款電動汽車，並將其電動車與品牌其他3C產品設備做連接。除了智慧型手機外，小米還提供範圍很廣的互聯網連接設備，包括從健身追踪器、電動腳踏車和電鍋等所有可想的到的電子產品。