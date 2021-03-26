性能直逼BMW M8 全新Alpina B8 Gran Coupe正式發表

Alpina B8 Gran Coupe。（圖：Alpina提供）

隨著8-Series Gran Coupe的登場，BMW的四門轎跑也達到了嶄新的高度，而專門以BMW車體為基礎造車的知名德國品牌Alpina，也終於在今年正式發表了B8 Gran Coupe，性能甚至超過M850i直逼旗艦M8 Competition。

Alpina B8 Gran Coupe專屬車色Alpina Green Metallic。（圖：Alpina提供）

雖然外觀是基於BMW 8-Series Gran Coupe打造，但Alpina也針對B8 Gran Coupe做了一些造型上的修改，除了在Logo的位置上換上Alpina的廠徽外，前保桿下方也增添了下擾流，車尾則是裝上同色的小鴨尾修飾。並且還可擁有兩種專屬車色Alpina Blue Metallic和Alpina Green Metallic。

Alpina B8 Gran Coupe換上了不銹鋼運動型排氣系統。（圖：Alpina提供）

此外，招牌的21吋多輻式Alpina Classic鍛造鋁圈搭配專屬的Pirelli輪胎也是特色之一。煞車部分則換上了四活塞Brembo卡鉗，前碟盤尺寸也來到了396mm，後碟盤尺寸則為399mm。B8 Gran Coupe還配備了專門開發，帶有閥門的不銹鋼運動型排氣系統。

21吋多輻式Alpina Classic鍛造鋁圈與四活塞Brembo卡鉗。（圖：Alpina提供）

比起外觀，在車室內裝上的變化是有限的，但仍然有真皮包裹的Alpina方向盤，發光的迎賓飾板、核桃 無菸煤高光木飾板，以及帶有雷射蝕刻Alpina徽飾的水晶玻璃iDrive套件。

帶有雷射雕刻Alpina徽飾的水晶玻璃iDrive套件。（圖：Alpina提供）

除了特殊的裝飾外，基本的12.3吋的虛擬儀表、10.25吋的中控車載螢幕和彩色抬頭顯示器也是一應具全。該車還配備了前排加熱/通風座椅、後排加熱座椅、四區恆溫空調、全景玻璃天窗、Alcantara頂篷和有著16具喇叭的Harman Kardon音響系統。

Alpina 12.3吋的虛擬儀表。（圖：Alpina提供）

B8 Gran Coupe的動力來自於一具4.4升V8雙渦輪增壓引擎，經過調校後可產生612 hp的馬力以及81.6kgm的扭力，這明顯超過了523hp的BMW M850i Gran Coupe，並直逼617hp的M8 Gran Coupe Competition；搭配八速自排變速箱，該變速箱也是經過強化且更新其換檔邏輯，使其更具獨特性。

4.4升V8雙渦輪增壓引擎，有著612hp/81.6kgm的動力。（圖：Alpina提供）

藉由這些優化，四輪驅動的B8 Gran Coupe僅需3.3秒便可完成0-100km/h加速，且極速可達323 km/h。

為了能維持這高檔的性能表現，B8 Gran Coupe針對冷卻系統做了強化，外加了三組冷卻器，包括擴大的變速箱油冷和低溫 冷卻系統，以及Alpina專用的中冷器。而專屬的中冷器冷卻表面要比M850i xDrive Gran Coupe上的中冷器大50%。

底盤部分，Alpina為了能將絕佳的長途行駛舒適性和精確的操控特性結合在一起。為B8 Gran Coupe裝上經過特殊調整的運動化懸吊，採用Eibach的彈簧、強化防傾桿、更堅硬的下支臂座以及液壓前懸上座；此外還帶有LSD與主動轉向整合系統，該系統可使後輪轉向達2.3度。

Alpina B8 Gran Coupe這次也將在美國 市場銷售，起價為13萬9900美元。這比標準的M8 Gran Coupe高約1萬美元，但要比M8 Gran Coupe Competition低3000美元。