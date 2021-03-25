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與Sedona說再見 大改款美規Kia Carnival售價公布

記者黃俐嘉／綜合報導
全新第四代Kia Carnival將於第二季在美國市場正式發售。 摘自Kia
全新第四代Kia Carnival將於第二季在美國市場正式發售。 摘自Kia

全新第四代Kia Carnival去年八月在自家韓國市場正式發行後，徹頭徹尾不同的模樣讓許多車迷們心癢，而在此之前，澳規與美規Carnival皆陸續投入當地市場，尤其是美規Carnival更是「更名」捲土重生。

大改款Carnival是首款使用新Kia廠徽的美規車型。 摘自Kia
大改款Carnival是首款使用新Kia廠徽的美規車型。 摘自Kia

今年初公布新廠徽與品牌願景的Kia為了展現煥然一新的面貌，將原先於美國市場稱作「Sedona」的MPV，藉由大改款車型的發表正名為與韓版車型相同的「Carnival」，並且還夾帶著新KIA廠徽，成為品牌首款改以新廠徽販售的美規新車！

大改款Kia Carnival是品牌首款美規採用新廠徽的新車。 摘自Kia
大改款Kia Carnival是品牌首款美規採用新廠徽的新車。 摘自Kia

大改款美規Kia Carnival車身尺碼與韓版相同，車長5,155mm、車寬1,995mm、車高1,740mm，軸距也因車長變長的緣故，因而達到了3,090mm，可說是提供了相當舒適的乘坐環境與收納空間。不過，相較於韓版車型有著7人、9人與11人座車型可選擇 (9人與11人座皆為四排)，大改款美規Carnival僅有三排7人或8人座的車型配置。

大改款Kia Carnival車長5,155mm、車寬1,995mm、車高1,7...
大改款Kia Carnival車長5,155mm、車寬1,995mm、車高1,740mm、軸距3,090mm。 摘自Kia

新世代Kia Carnival在美國提供了LX、EX、SX、SX-Prestige等四種車型選擇，入門車型基本提供了4.2吋中央顯示屏儀表板、8吋支援無線Apple CarPlay與Android Auto連接功能的中控螢幕、電動側滑門、第二排可前後滑移與拆卸的座椅、三排七人座車型、六段手動駕駛調整座椅等配備。

大改款美規Kia Carnival內裝。 摘自Kia
大改款美規Kia Carnival內裝。 摘自Kia

進入中高階車型後僅有八人座或頂規SX Prestige七人座車型可選，不過多了雙12.3吋全數位儀表與中控螢幕、手機無線充電板、12支揚聲器的BOSE高級音響系統、電動尾門、115V插座、八段電動駕駛調整座椅附兩段腰靠調整 (高階車款以上為四段)、加熱雙前座椅等，其中在SX-Prestige頂規車型還導入了VIP貴賓等級的第二排座椅，除具備通風加熱功能外，更有一鍵舒適按鈕，可根據乘客需求調整傾斜度並將腿靠墊延展開來。

大改款美規Kia Carnival僅有三排7人或8人座的車型配置。圖為七人座車型...
大改款美規Kia Carnival僅有三排7人或8人座的車型配置。圖為七人座車型。 摘自Kia
大改款美規Kia Carnival僅有三排7人或8人座的車型配置。圖為七人座車型...
大改款美規Kia Carnival僅有三排7人或8人座的車型配置。圖為七人座車型。 摘自Kia

另外，車型定位適合家族出遊的Kia Carnival，在美規車型中還新增了車內後座鏡頭，讓儘管有三排座椅的Carnival，仍可藉由前排設置的鏡頭確認位於後座的小朋友狀態，鏡頭即便在夜晚也不受影響。而在高階車款中，原廠還為第二排乘客新增了兩具導入影音娛樂系統的螢幕，全車最多共有九組USB插槽，第三排乘客也能享有獨立杯架。

大改款美規Kia Carnival配有BVM盲區圖像監測系統。 摘自Kia
大改款美規Kia Carnival配有BVM盲區圖像監測系統。 摘自Kia
大改款美規Kia Carnival並未如同韓版車型採用SBW線傳式排檔，依然保有...
大改款美規Kia Carnival並未如同韓版車型採用SBW線傳式排檔，依然保有傳統的排檔桿設定。 摘自Kia

在安全配備部分，第四代Kia Carnival導入了最新的Kia Drive Wise主動式安全系統，包括FCA前方碰撞預警輔助系統、NSCC智能巡航控制系統、BCA盲區碰撞預防警示系統、BVM盲區圖像監測系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、SVM環景顯示系統、SEA乘員安全輔助系統、HDA II高速公路駕駛輔助系統、DAW駕駛疲勞警示、RCCA後方車流警示系統、HBA自動遠光燈、ROA後座乘客警示系統等。

大改款美規Kia Carnival七人座車型的二、三排座椅全數傾倒功能。 摘自K...
大改款美規Kia Carnival七人座車型的二、三排座椅全數傾倒功能。 摘自Kia
大改款美規Kia Carnival第三排座椅傾倒後的行李廂置物空間。 摘自Kia
大改款美規Kia Carnival第三排座椅傾倒後的行李廂置物空間。 摘自Kia

大改款美規Kia Carnival動力編成部分僅提供一具SmartSteam G3.5 GDi的汽油引擎，配置八速自排變速箱，並搭配前輪驅動系統，最大馬力可輸出290hp/36.2kgm。此外，Kia Carnival還具備了約1,588公斤的拖曳能力 (3,000磅)，根據原廠提供的資料顯示，美規Carnival的平均油耗表現達到了9.35km/L。

預計在第二季於美國上市的第四代Kia Carnival，售價自32,100美元起，頂規的SX Prestige售價則來到了46,100美元。

大改款美規Kia Carnival動力編成部分僅提供一具SmartSteam G...
大改款美規Kia Carnival動力編成部分僅提供一具SmartSteam G3.5 GDi的汽油引擎。 摘自Kia

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