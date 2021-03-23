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BMW 5系列馬力有感升級 請來AC Schnitzer操刀

記者陳威任／綜合報導
AC Schnitzer操刀透過改裝升級套件，讓全新小改款5系列擁有近百匹的馬力提升。（圖：AC Schnitzer提供）
AC Schnitzer操刀透過改裝升級套件，讓全新小改款5系列擁有近百匹的馬力提升。（圖：AC Schnitzer提供）

全新BMW 4系列推出以後以侵略性十足的誇張外型引起不小的討論，讓人可能忽略了BMW 5系列（G30/G31）小改款後所帶來的不同，其中全車系增加48V輕油電系統後，帶來更加舒適流暢的駕乘感受。當然，少了點讓人興奮的嗆辣口味，這點需求就讓專改BMW的德國著名改裝廠牌AC Schnitzer來幫忙實現，透過改裝升級套件，預計將帶來近百匹的馬力提升。

AC Schnitzer針對小改款5系列提供了專屬短彈簧套件。（圖：AC Sch...
AC Schnitzer針對小改款5系列提供了專屬短彈簧套件。（圖：AC Schnitzer提供）

百改降為先，AC Schnitzer針對小改款5系列提供了專屬短彈簧套件，讓前懸吊可以降低0.9英吋（約23mm）；後懸吊則可降低1.3英吋（約33mm），讓整體操控表現更具駕馭樂趣。另外也推出20吋及21吋的訂製鋁圈，打造出兼具個人風格及操控穩定性的設定。

BMW 5系列旅行車改裝過後更具獨特魅力。（圖：AC Schnitzer提供）
BMW 5系列旅行車改裝過後更具獨特魅力。（圖：AC Schnitzer提供）

此外，在外型上自然也不能少了更具霸氣的套件，為了提高5系列房車的空氣力學表現，AC Schnitzer加入全新的分流器和側裙設計，5系列房車還可以安裝車頂擾流板、後擾流板或碳纖維尾翼，以產生更大的下壓力，而旅行車型則提供全新車頂擾流板，這些升級僅適用於原本就搭載M Sport套件的車型。內裝部分則以戰鬥感為主，提供專屬換檔撥片及AC Schnitzer鋁製迎賓踏板。

AC Schnitzer以運動化套件提高5系列房車的空氣力學表現。（圖：AC S...
AC Schnitzer以運動化套件提高5系列房車的空氣力學表現。（圖：AC Schnitzer提供）

旅行車型提供全新車頂擾流板。（圖：AC Schnitzer提供）
旅行車型提供全新車頂擾流板。（圖：AC Schnitzer提供）

透過AC Schnitzer重新調校下，搭載3.0升直列六缸渦輪增壓引擎的車型的馬力從原本的333匹增加到400匹，而M550i則從530匹馬力突破到620匹，讓車系二哥的實力幾乎達到具有M5的競爭水平。AC Schnitzer目前也正在針對柴油動力車款開發升級套件，預計未來將陸續推出。

透過軟體調整模組，讓5系列動力升級有感。（圖：AC Schnitzer提供）
透過軟體調整模組，讓5系列動力升級有感。（圖：AC Schnitzer提供）

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