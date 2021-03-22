Lexus IS之王限量版！Launch Edition帥勁水泥灰登場

IS 500 F SPORT Performance Launch Edition。 圖／Lexus提供

在上個月Lexus終於將V8引擎塞入全新改款的IS上，成就了史上最強IS的誕生，即便這款IS 500 F SPORT Performance目前僅在北美市場販售，原廠仍然為這台「IS之王」推出了限量500台的Launch Edition特仕車，具有專屬塗裝與內飾，預計今年秋季正式上市。

IS 500 F SPORT Performance Launch Edition。 圖／Lexus提供

Launch Edition特仕車在車漆方面也新增了一個專屬配色「Incognito隱匿灰」，透過這個在Lexus品牌中首度出現的「類似水泥灰」的車色，更增添產品新鮮感；搭配北美IS的動態操控套件(Dynamic Handling Package)裡標配的消光黑19吋BBS鍛造鋁圈，每一輪都要比標準版IS F SPORT輕上1.8kg，讓IS 500 Launch Edition不僅在外觀上擁有黑灰搭配的肅殺感，實際的性能層面也能營造出更加靈活的表現。

IS 500 Launch Edition有專屬的隱匿灰車色。 圖／Lexus提供 新車色讓IS 500 Launch Edition更具動感跑格。 圖／Lexus提供 標配19吋BBS鍛造鋁圈，每一輪要比一般IS要輕上1.8kg。 圖／Lexus提供

車室內的變化完全呼應了這次的專屬車色，在座椅、門板和中控台上都採用了兩種色調的黑、灰色Ultrasuede麂皮裝飾，讓車艙氛圍彷彿回到了90年代日本 車簡單戰鬥感，卻又不失Lexus的豪華質感。方向盤上選擇了獨特的銀灰木飾面處理，並帶有專屬的F SPORT Performance徽飾，中控台下方也配有限量的Launch Edition銘牌以及儀表板專屬Launch Edition開機動畫彰顯其身分，與標準版IS 500做區別。

黑灰混搭的內裝相當具有肅殺感。 圖／Lexus提供 圖／Lexus提供 方向盤上獨特的銀灰木飾面。 圖／Lexus提供 車艙氛圍彷彿回到了90年代日本車簡單戰鬥感。 圖／Lexus提供

動力部分則沒有做更動，仍然是搭載代號2UR-GSE的5.0升V8自然進氣引擎，最大馬力來到472hp/7,100rpm，峰值扭力為54.6kgm/4,800rpm。