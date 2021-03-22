叫陣Carnival、最多11人座 Hyundai Staria造型搶先看

全新Hyundai Staria。取材自Hyundai

前陣子無預警釋出Starex後繼車「Staria」剪影圖的Hyundai，抓緊討論熱潮，日前公布了這輛被原廠定義為「豪華MPV」的外觀、內裝照，全新Hyundai Staria不僅代表著大改款Starex，更是品牌端出前衛設計的最新款MPV，尤其同集團Kia Carnival在上市後大受好評的表現，讓目前於自家南韓 市場銷量逐漸被Kia追上的Hyundai而言，擁有一輛足以抗衡Carnival的MPV是相當重要。

全新Hyundai Staria。圖為高階車型Staria Lounge，海外版車名為Staria Premium。取材自Hyundai

為了迎合近期消費者的需求，全新Hyundai Staria採用了「inside-out」由內而外的設計模式，優先考慮了車室空間使用，從內部開始設計並擴展至外部，如使用全景窗戶達到車室的寬闊與舒適感，再以相當簡潔的線條勾勒出身形純淨的外貌，並營造出未來感的氛圍。

全新Hyundai Staria在今日(18)揭曉了外觀與內裝的設計。取材自Hyundai

身為Starex的後繼車，全新Hyundai Staria車名由「Star」星星與「Ria」波浪狀組合而成，是從在星際間穿梭的太空 船獲得取名靈感，代表著這輛MPV有著如太空梭般的外型，而Staria外觀呈現一股未來、乾淨、光滑且流線的輪廓，靈感實則來自日出時太陽從地平線上升時所產生的光暈。

全新Hyundai Staria車身沒有過多的線條。圖為高階車型Staria Lounge，海外版車名為Staria Premium。取材自Hyundai

其中，車頭上一體成型的LED日行燈延伸了整體車頭寬度，下方大膽且寬大的格柵設計具有獨特的圖案，在一般車型的配置上，除了整體採用與車身塗裝相同的配色外，格柵面積亦稍微縮小，兩側也分別僅有四顆頭燈燈組；不過若是在高階的Staria Lounge，不僅使用上黃銅鍍鉻加以點綴，格柵及八顆燈組的設計亦較為複雜，更別說是造型相當獨特的18吋鋁圈了。

全新Hyundai Staria一般版本車型式樣。取材自Hyundai

高階車型Staria Lounge在車頭設計上與一般車型稍有不同，且以黃銅鍍鉻元素加以點綴。取材自Hyundai

此外，Staria Lounge車型上包括後視鏡外蓋、前保下飾板、Hyundai廠徽、車門外把手等部件，皆使用了黃銅鍍鉻妝點，增添高貴奢華的氛圍。受到南韓傳統建築韓屋的啟發，全新Hyundai Staria配置超大面積的前擋玻璃，橫跨了腰線進而帶出了車內的空間性，這樣的寬敞感將使坐在車內的乘客彷彿有種與車外相連的感覺。

Hyundai Staria Lounge車型配置18吋鋁圈。取材自Hyundai

Hyundai Staria Lounge尾燈設計採用與IONIQ 5相同的模式。取材自Hyundai

提到了室內空間，全新Hyundai Staria提供了家庭旅行用的9/11人座、貨運用的3/5人座，以及高階Staria Lounge的7/9人座車型。車室設計源自於巡洋艦的休息室，提供一個寬敞、豪華且舒適的休憩空間，而中控配置一具與冷暖空調控制系統結合而成的10.25吋觸控式螢幕，車內還內建了64種座艙氣氛燈營造豪華感。

全新Hyundai Staria Lounge車室。取材自Hyundai

11人座車型的Hyundai Staria。取材自Hyundai

七人座的Staria Lounge，在第二排配有具備人體工學設計、猶如商務艙的高級座椅，座椅上更有一鍵放鬆模式，可自動將座椅傾斜分散乘客的體重，提供極為舒適的乘坐度。九人座Staira Lounge中的第二排座椅，具有180度旋轉功能，可讓第二與第三排的乘客面對面交流，亦方便裝設兒童安全座椅。

取材自Hyundai

九人座的Hyundai Staria Lounge。取材自Hyundai

九人座Hyundai Staria Lounge的第二排座椅可180度旋轉。取材自Hyundai

全新Hyundai Staria「豪華」MPV將在25日率先開放自家南韓市場預售，相關規格、配置與價格將會於同日揭曉；至於海外版的部分，則預計將於今年上半年正式發表。