我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

叫陣Carnival、最多11人座 Hyundai Staria造型搶先看

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Hyundai Staria。取材自Hyundai
全新Hyundai Staria。取材自Hyundai

前陣子無預警釋出Starex後繼車「Staria」剪影圖的Hyundai，抓緊討論熱潮，日前公布了這輛被原廠定義為「豪華MPV」的外觀、內裝照，全新Hyundai Staria不僅代表著大改款Starex，更是品牌端出前衛設計的最新款MPV，尤其同集團Kia Carnival在上市後大受好評的表現，讓目前於自家南韓市場銷量逐漸被Kia追上的Hyundai而言，擁有一輛足以抗衡Carnival的MPV是相當重要。

全新Hyundai Staria。圖為高階車型Staria Lounge，海外版...
全新Hyundai Staria。圖為高階車型Staria Lounge，海外版車名為Staria Premium。取材自Hyundai

為了迎合近期消費者的需求，全新Hyundai Staria採用了「inside-out」由內而外的設計模式，優先考慮了車室空間使用，從內部開始設計並擴展至外部，如使用全景窗戶達到車室的寬闊與舒適感，再以相當簡潔的線條勾勒出身形純淨的外貌，並營造出未來感的氛圍。

全新Hyundai Staria在今日(18)揭曉了外觀與內裝的設計。取材自Hy...
全新Hyundai Staria在今日(18)揭曉了外觀與內裝的設計。取材自Hyundai

身為Starex的後繼車，全新Hyundai Staria車名由「Star」星星與「Ria」波浪狀組合而成，是從在星際間穿梭的太空船獲得取名靈感，代表著這輛MPV有著如太空梭般的外型，而Staria外觀呈現一股未來、乾淨、光滑且流線的輪廓，靈感實則來自日出時太陽從地平線上升時所產生的光暈。

全新Hyundai Staria車身沒有過多的線條。圖為高階車型Staria L...
全新Hyundai Staria車身沒有過多的線條。圖為高階車型Staria Lounge，海外版車名為Staria Premium。取材自Hyundai

其中，車頭上一體成型的LED日行燈延伸了整體車頭寬度，下方大膽且寬大的格柵設計具有獨特的圖案，在一般車型的配置上，除了整體採用與車身塗裝相同的配色外，格柵面積亦稍微縮小，兩側也分別僅有四顆頭燈燈組；不過若是在高階的Staria Lounge，不僅使用上黃銅鍍鉻加以點綴，格柵及八顆燈組的設計亦較為複雜，更別說是造型相當獨特的18吋鋁圈了。

全新Hyundai Staria一般版本車型式樣。取材自Hyundai
全新Hyundai Staria一般版本車型式樣。取材自Hyundai

高階車型Staria Lounge在車頭設計上與一般車型稍有不同，且以黃銅鍍鉻元...
高階車型Staria Lounge在車頭設計上與一般車型稍有不同，且以黃銅鍍鉻元素加以點綴。取材自Hyundai

此外，Staria Lounge車型上包括後視鏡外蓋、前保下飾板、Hyundai廠徽、車門外把手等部件，皆使用了黃銅鍍鉻妝點，增添高貴奢華的氛圍。受到南韓傳統建築韓屋的啟發，全新Hyundai Staria配置超大面積的前擋玻璃，橫跨了腰線進而帶出了車內的空間性，這樣的寬敞感將使坐在車內的乘客彷彿有種與車外相連的感覺。

Hyundai Staria Lounge車型配置18吋鋁圈。取材自Hyunda...
Hyundai Staria Lounge車型配置18吋鋁圈。取材自Hyundai

Hyundai Staria Lounge尾燈設計採用與IONIQ 5相同的模式...
Hyundai Staria Lounge尾燈設計採用與IONIQ 5相同的模式。取材自Hyundai

提到了室內空間，全新Hyundai Staria提供了家庭旅行用的9/11人座、貨運用的3/5人座，以及高階Staria Lounge的7/9人座車型。車室設計源自於巡洋艦的休息室，提供一個寬敞、豪華且舒適的休憩空間，而中控配置一具與冷暖空調控制系統結合而成的10.25吋觸控式螢幕，車內還內建了64種座艙氣氛燈營造豪華感。

全新Hyundai Staria Lounge車室。取材自Hyundai
全新Hyundai Staria Lounge車室。取材自Hyundai

11人座車型的Hyundai Staria。取材自Hyundai
11人座車型的Hyundai Staria。取材自Hyundai

七人座的Staria Lounge，在第二排配有具備人體工學設計、猶如商務艙的高級座椅，座椅上更有一鍵放鬆模式，可自動將座椅傾斜分散乘客的體重，提供極為舒適的乘坐度。九人座Staira Lounge中的第二排座椅，具有180度旋轉功能，可讓第二與第三排的乘客面對面交流，亦方便裝設兒童安全座椅。

取材自Hyundai
取材自Hyundai

九人座的Hyundai Staria Lounge。取材自Hyundai
九人座的Hyundai Staria Lounge。取材自Hyundai

九人座Hyundai Staria Lounge的第二排座椅可180度旋轉。取材...
九人座Hyundai Staria Lounge的第二排座椅可180度旋轉。取材自Hyundai

全新Hyundai Staria「豪華」MPV將在25日率先開放自家南韓市場預售，相關規格、配置與價格將會於同日揭曉；至於海外版的部分，則預計將於今年上半年正式發表。

全新Hyundai Staria將在25日率先於自家韓國市場開放預售。取材自Hy...
全新Hyundai Staria將在25日率先於自家韓國市場開放預售。取材自Hyundai

南韓 太空

上一則

瑞薩晶圓廠失火 加劇全球車用晶片短缺 日汽車類股全跌

延伸閱讀

趙傳自認「老不休」曝60歲「麒麟臂」與凍齡秘方

趙傳自認「老不休」曝60歲「麒麟臂」與凍齡秘方
救了伍茲一命的Genesis GV80 最新IIHS撞測成績出爐

救了伍茲一命的Genesis GV80 最新IIHS撞測成績出爐
IONIQ 5兄弟車 全新Kia EV6純電車發表前搶先看

IONIQ 5兄弟車 全新Kia EV6純電車發表前搶先看
換下招牌藍襯衫 韓國瑜IG新裝 韓風新造型「回春」

換下招牌藍襯衫 韓國瑜IG新裝 韓風新造型「回春」

熱門新聞

日本重機騎士「宗谷の蒼氷」因外貌美艷吸引網友目光。 （取材自推特／「宗谷の蒼氷」）

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

2021-03-16 23:30
繼福斯ID.3在歐洲市場熱賣之後，跨界休旅型態的ID.4也即將開始交付。(圖：Volkswagen提供)

福斯平價電動休旅 ID.4估年中席捲全球

2021-03-20 01:33
BMW 4-Series的創新設計引起了不少爭議。（取材自BMW）

BMW 4-Series外觀掀爭議 設計總監：比例完美且優雅

2021-03-15 02:26
Volvo表示，將在3月暫停或調整美國與中國的生產，以因應全球半導體供應短缺。（路透）

擋不住晶片荒 Volvo將暫停或調整美中生產

2021-03-17 22:24
老虎伍茲與Genesis GV80。（取材自Genesis USA Instagram）

救了伍茲一命的Genesis GV80 最新IIHS撞測成績出爐

2021-03-21 02:06
縱使現在省油、節能車相當多，但美規三菱Mirage車系依舊是當地市場燃油效率最高的「純引擎」新車。 (圖：Mitsubishi Motors提供)

能跑超過16km/L 三菱Mirage 最省油小車

2021-03-19 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們