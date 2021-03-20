福斯平價電動休旅 ID.4估年中席捲全球

繼福斯ID.3在歐洲市場熱賣之後，跨界休旅型態的ID.4也即將開始交付。(圖：Volkswagen提供)

極力發展電動車 的德國 福斯汽車 （Volkswagen），繼ID.3平價掀背電動車於去年在歐洲大量交付，並立即衝上銷售排行榜第三名之後，福斯汽車也早就已經準備好下一波銷售攻勢：ID.4電動跨界休旅，並在去年底開始生產新車，也同步在德國與歐洲部分市場開放預售。隨即中國、美國等重點市場，福斯汽車則也規劃好銷售計劃。

福斯汽車日前發出新聞稿表示，繼德國與歐洲部分市場於去年開始預售ID.4 1ST電動跨界休旅之後，2月中起德國與歐洲約30個國家以及美國等地，則能夠開始預購ID.4其他車型。預計3月中起向歐洲與中國消費者開始交車，美國市場排定今年中起開始交付，讓福斯ID.4快速佈局全球電動車各重點市場。

福斯ID.4電動跨界休旅預計3月中起向歐洲與中國消費者開始交車，美國市場排定今年中起開始交付。(圖：Volkswagen提供)

福斯ID.4電動跨界休旅為MEB模組化純電底盤平台第二款作品（第一款為ID.3電動掀背），對福斯汽車來說扮演相當重要的角色，並能幫助品牌擴大電動車銷售規模。福斯汽車為了能成為全球電動車銷售領導者，至2023年為止公司不僅會投入超過110億歐元，更要在2025年時達到年產150萬輛電動車的能力。

福斯ID.4電動跨界休旅為MEB模組化純電底盤平台第二款作品，對福斯汽車來說扮演相當重要的角色，並能幫助品牌擴大電動車銷售規模。(圖：Volkswagen提供)

2021年交付計畫中福斯ID.4電動跨界休旅將有三分之二供應給歐洲當地，其餘三分之一則是中國和美國市場。福斯乘用車銷售董事Klaus Zellmer提到：我們希望今年在全球能提供超過10萬輛ID.4電動跨界休旅，目前新車訂單已有1.7萬張。同時德國、中國已經開始批量生產之外，美國與德國Emden產線則預計在2022年加入。