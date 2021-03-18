都會小車再一發！新一代Toyota Aygo X Prologue曝光

採用GA-B平台打造的Aygo X Prologue，可能會使用Hybrid設定。 摘自Toyota

Toyota 在日前就曾經丟出一張前衛的車燈照，預告將在3/17公布一款全新的概念車 型，當時各方訊息都猜測會不會是Toyota針對歐洲市場所推出的第一款純電車型。直到車款正式露出後，大家才豁然開朗！此產品的確是針對歐洲市場，但並不是純電車，而是新一代都會概念小車Aygo X Prologue。

車尾肌肉線條讓Toyota Aygo X Prologue擁有顯著的跨界風格。 摘自Toyota

Toyota Aygo這一款小車，是Toyota與Peugeot Citroën合作的一款都會微型小車，自2005年第一代Aygo開始便和Peugeot 107-108、Citroën C1是雙生車的關係，現行車款則是第二代且於2018進行小改款後的樣式。

現行款Toyota Aygo。 摘自Toyota

然而Toyota這次推出的Aygo X Prologue概念車雖然同樣是以Aygo為車名，也是由法國設計中心操刀而成，但並不會提供Peugeot和Citroën衍生出雙車產品，在車型上也擺脫純小車的樣貌，改以小型跨界掀背車型登場。

Toyota Aygo X Prologue是由法國設計團隊打造。 摘自Toyota

Aygo X Prologue跳脫了以往Toyota既有的設計思維，在線條的勾勒與燈具的造型上別出心裁，車頭左右連貫式的LED燈、車身雙色塗裝、隱藏式車門把手，以及為了在短小的車身上添加跨界元素，四個輪拱也設計了明顯的肌肉 感，有一點要向WRC戰車GR Yaris看齊的意味，再再顯示出Aygo X Prologue獨特的都會跨界風格。

Toyota Aygo X Prologue的尾燈沿著後車箱邊緣設計。 摘自Toyota

即便Toyota並沒有公布Aygo X Prologue在機械數據上的相關數據，但可以知道的是Aygo X Prologue是和Yaris一樣採用TNGA新世代GA-B平台的架構，可以和不同的動力單元做匹配，不管是純汽油引擎或是Hybrid油電系統要裝載在Aygo X Prologue上都不是什麼困難的設定，外媒預估全新Toyota Aygo最快可能會於2022下半年登場。