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IONIQ 5兄弟車 全新Kia EV6純電車發表前搶先看

記者黃俐嘉／綜合報導
Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。摘自Kia
Kia全新純電動車EV6揭曉真面目。摘自Kia

在各家車廠紛紛衝刺電動車事業之時，韓國的Hyundai Motor Group也早已有所計畫，如Hyundai將原本的電動車系Ioniq轉型為電動子品牌，並於二月底率先推出了全新IONIQ 5純電「休旅」，而集團另一品牌Kia，除了在今年一月中公布全新廠徽與品牌願景後，原廠也在15日搶先公布了品牌全新純電動車EV6的相關訊息！

全新Hyundai IONIQ 5是Hyundai Motor Group首款建...
全新Hyundai IONIQ 5是Hyundai Motor Group首款建構在E-GMP全球電動車模組化底盤上的新車。摘自Hyundai

影片來源：YouTube

一月中揭示品牌新願景的影片中，Kia設計總監Karim Habib透露了KIA純電動車的全新計畫，下一世代的KIA電動車目前確定會有九輛，其車名將以「EV1」命名至「EV9」(意為電動車+數字)，而EV6即為當初代號CV的純電車，同時亦是品牌換上新廠徽後的第一款電動車，並且為Kia首款建構於集團E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的車款。

全新Kia EV6純電車使用了品牌新設計語彙「Opposites United」，此理念是從自然與人文的對比中汲取了靈感，並透過結合不同的形狀、構圖、顏色等元素，創建出不同以往且迎向未來的設計，具備鮮明的風格元素與獨特跨界設計的Kia EV6，徹底套用了品牌的全新設計語彙，而由現任集團設計顧問Peter Schreyer所創造的品牌意象「Tiger Nose」虎鼻水箱護罩，在EV6誕生之際也幻化為「Digital Tiger Face」，即便轉型為純電動車依然保有虎鼻的精髓！

全新Kia EV6純電車使用了品牌新設計語彙「Opposites United」...
全新Kia EV6純電車使用了品牌新設計語彙「Opposites United」。摘自Kia

沒有內燃機車款常見的水箱格柵後，「Digital Tiger Face」在Kia EV6車頭上將原本格柵的造型重新詮釋，換上纖細的進氣口搭配兩側炯炯有神的LED頭燈，並以猶如虛線造型且為動態設計的LED日行燈包覆，提供了精緻且豪華的視覺享受。另外，車身上簡潔鮮明的線條彰顯了EV6特有的優雅氣質，貫穿EV6的動態側面造型，巧妙的與流線型車身上半、車身下半產生相互牴觸卻又能完美交匯的設計，再次展現「Opposites United」設計語彙的精神。

採用後掠式的車尾除營造出運動風格外，其所配置的動態LED尾燈更創造出高科技的形象，就連動態方向燈的走向也很新穎，不僅描繪出獨特的圖案，益增加了未來指向性的氣息；而後保下緣搭配了黑色高光澤飾板，凸顯EV6動態化的視覺感，至於保桿下緣的平滑分流器則提供車輛完美的空氣力學。

全新Kia EV6將於3月30日正式發表。摘自Kia KR
全新Kia EV6將於3月30日正式發表。摘自Kia KR

受益於E-GMP底盤的緣故，Kia EV6提供了相當寬裕的乘坐空間，但原廠尚未公布車身尺碼等相關數據。EV6車室格局亦反映了品牌最新的設計哲學，如使用了將數位儀表與中控台螢幕結合而成的曲面螢幕，駕駛導向的中控台下緣除了有冷氣出風口外，以電容式按鍵調整的冷暖空調鍵也置於之中。

全新Kia EV6車內與全新K8房車相同，皆採用了曲面螢幕設計。摘自Kia
全新Kia EV6車內與全新K8房車相同，皆採用了曲面螢幕設計。摘自Kia
全新Kia EV6純電車車室。摘自Kia
全新Kia EV6純電車車室。摘自Kia

中船上除了有著啟動車輛的電源開關外，還配置了線傳式排檔系統，下方縷空式的造型則安裝了兩組USB插槽，除了媒體音量、車內溫度調整等需要直觀操作的功能外，Kia大量減少了車內的實體按鍵，實踐清爽整潔的車室體驗。

由於與Hyundai IONIQ 5為兄弟車，預估Kia EV6也可支援400V和800V的多重充電系統，而車輛若透過350kW輸出功率的快速充電系統，則可在18分鐘內將電量從10%補充至80%，且車主僅需充電5分鐘即可增加約100公里的續航能力 (根據WLTP標準測試結果)。這輛代表品牌新篇章的全新電動車，預計將於3月30日韓國時間下午五時，於自家YouTube及Naver TV舉辦線上發表會！

影片來源：YouTube

電動車 休旅 YouTube

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