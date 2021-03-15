BMW 4-Series外觀掀爭議 設計總監：比例完美且優雅

BMW 4-Series的創新設計引起了不少爭議。（取材自BMW）

在近期發表的新車設計中，我們相信沒有另一台車比新世代BMW 4-Series更有爭議性，而端出這項作品的正是BMW的設計總監Domagoj Dukec，他本人也在《君子雜誌》的訪談中談到自己作為設計師的理念。

就像父母永原不會嫌棄自己小孩長的醜一樣，Dukec認為4-Series的外觀不像各大媒體或各界車迷們說的那麼的不堪，反倒認為他是一輛而「比例非常完美且優雅的汽車 」。

BMW 4-Series(G22)的巨大水箱罩設計成為了眾矢之的。（取材自BMW）

Dukec表示：「大家不應該把焦點放在加大的水箱護罩上，而是得從車身整體來欣賞，好的設計並不是用漂亮或醜陋去分別，因為兩者都是主觀的意識。他所想要的是人們能對自己的作品產生永恆的愛，並非是看見一輛全新誕生的汽車時所產生的暫時迷戀和新鮮感」。

BMW 4-Series(G22)。 （取材自BMW）

只不過，批評新世代4-Series的可不是只有一般吃瓜看戲的民眾。前任BMW設計師Frank Stephenson就指出，新4-Series的大型水箱罩與雙門轎跑車的整體造型沒有任何關聯，就像兩個不同的人分別設計了水箱罩和車身一樣。且最重要的是它增加了車身腰線的角度，且把BMW傳統的*霍夫邁斯特拐角(Hofmeister kink)從新4-Series上移除，這才是最嚴重的部分。

當然，就如Dukec所言，美或醜都是主觀的，在世界上沒有哪一種設計能夠得到100%的認同，尤其是對於一家在全球擁有數百萬甚至數十億粉絲的BMW而言。

新4-Series增加了車身腰線的角度，且把BMW傳統的霍夫邁斯特拐角(Hofmeister kink)移除。 （取材自BMW）

霍夫邁斯特拐角

是一種現代汽車設計，是以BMW設計總監Wilhelm Hofmeister所命名(1955-1970任職)，其特色是在旅行車或SUV的C柱或D柱處底部有向前彎曲的線條。最早具有這種設計特徵的汽車是一些1949年的通用2門汽車，以及1958年的Lancia Flaminia Sport Zagato和1961年的Lancia FlaviaCoupe。儘管「霍夫邁斯特拐角」已在汽車設計中廣泛使用，但該詞通常是指後來的BMW設計的汽車。