原廠就配安卓機 小改款Volvo XC60更智慧、安全登場

Volvo Cars針對旗下熱賣的中型豪華休旅XC60推出小改款車型。圖：Volvo Cars提供

2017年瑞典Volvo Cars宣布與Google 合作，共同開發新世代車載多媒體系統，並採用Android（安卓 ）系統介面與操作模式來便捷度。首款搭載這套系統的新車為Volvo XC40 Recharge電動車，現在品牌最熱賣的中型豪華休旅XC60也獲得相同配置且以內裝、外觀以及安全防護系統微調的小改款姿態首度亮相。

Google首款採用Android（安卓）的車載多媒體系統，已經先搭載於Volvo XC40 Recharge電動車上，現在則是擴展至小改款Volvo XC60。圖：Volvo Cars提供

小改款Volvo XC60重點在於導入由Android（安卓）系統驅動的多媒體影音系統，並內建許多Google應用程式與相關服務，包括便捷的Google Maps導航地圖以及通過Google Play下載的各式大量車用APP，使車輛不僅能更智能，相比過往車載多媒體系統也有更高的支援度，許多智慧型手機 使用的APP也能直接執行。

Android（安卓）車載多媒體影音系統，內建許多Google應用程式與相關服務，包括便捷的Google Maps導航地圖以及通過Google Play下載的各式大量車用APP。圖：Volvo Cars提供

安全防護方面，小改款Volvo XC60導入新世代Advanced Driver Assistance Systems（ADAS）偵測元件，由多顆雷達、攝影機、超音波感知器所組成，不僅能適應現有的安全防護系統（包含自動煞車、碰撞警示、各項駕駛輔助）未來也具備持續升級的能力，可以讓半自動駕駛輔助達到從靜止狀態至高速公路的進階應用。

小改款Volvo XC60導入新世代ADAS偵測元件，由多顆雷達、攝影機、超音波感知器所組成，不僅能適應現有的安全防護系統，未來也具備持續升級的能力。圖：Volvo Cars提供

小改款Volvo XC60的外觀變化則較少，原廠僅針對水箱護罩、前保桿造型等處進行微調，並提供新車色與新樣式輪框可作搭配。內裝方面則是提供新的選項如無皮革、City Weave紡織等，滿足個性市場需求。小改款Volvo XC60預計在5月開始生產，動力方面則無特別提及，應該是維持現有陣容與選項。