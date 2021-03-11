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外型、車名都改了 Hyundai Staria「豪華」MPV首度露臉

記者黃俐嘉／綜合報導
Starex不僅更名為Staria，更換上了全新的外觀設計。摘自Hyundai
Starex不僅更名為Staria，更換上了全新的外觀設計。摘自Hyundai

這周的Hyundai似乎相當忙碌！在10日揭曉了品牌首款性能休旅Kona N的預告剪影照後，原廠又馬不停蹄的在11日驚喜公開「大改款」Starex的相關訊息。於1997年初登場的Hyundai Starex，現行版、第二代車型雖然在2018年時歷經了小改款，但實質上早已該進入大改款的階段。

現行Hyundai Starex。摘自Hyundai
現行Hyundai Starex。摘自Hyundai

尤其同集團Kia Carnival在上市後大受好評的表現，讓目前於自家韓國市場銷量逐漸被Kia追上的Hyundai而言，擁有一輛足以抗衡Carnival的MPV是相當重要，或許Hyundai在設計新世代車型時亦考慮到了這些因素，因此在11日揭曉的Starex大改款車型，被原廠設定為全新、具備豪華車特色的「Staria」！

身為Starex的後繼車，全新Hyundai Staria車名由「Star」星星與「Ria」波浪狀組合而成，是從在星際間穿梭的太空船獲得取名靈感，代表著這輛MPV有著如太空梭般的外型，神秘的氣息自車頭上一體成型的LED日行燈展開，Hyundai廠徽下方還有著占據整個車頭的黑色格柵，而兩旁則以方塊狀LED頭燈顯現。

全新Hyundai Staria被原廠認定是一輛偏向豪華風的MPV。摘自Hyun...
全新Hyundai Staria被原廠認定是一輛偏向豪華風的MPV。摘自Hyundai

另外，全新Hyundai Staria配置超大面積的前擋玻璃，橫跨了腰線進而帶出了車內的空間性，車室高度也經過了優化，為駕駛與乘客提供了卓越的舒適與便利性，適合商務或家庭使用。

全新Hyundai Staria預告剪影圖。摘自Hyundai
全新Hyundai Staria預告剪影圖。摘自Hyundai

至於車室部分，原廠公布的車型為七人座版本，因此可看到散發豪華氣息的第二排獨立二人座設計；而駕駛艙部分，可見到一具曲面中控台螢幕，且下方還配置線傳式排檔系統，中船的位置現在看來似乎直接轉型為收納處，前排的空間設計感像極了純電動車IONIQ 5，將車內空間運用到了最大化。

全新Hyundai Staria車室呈現簡約高級風格。摘自Hyundai
全新Hyundai Staria車室呈現簡約高級風格。摘自Hyundai

不過，透過車室剪影圖卻找不到Staria的儀表板！由於Hyundai Motor Group集團已在高階車款上開始使用AR HUD (如Genesis GV70、Hyundai IONIQ 5)，不少韓媒猜測全新Staria或許使用了AR實境數位儀表，以直接投射至前擋玻璃的方式呈現，但Hyundai尚未證實這項說法。

全新Hyundai Staria的第二排座椅在七人座車型上，是獨立二人座的配置。...
全新Hyundai Staria的第二排座椅在七人座車型上，是獨立二人座的配置。摘自Hyundai

此外，除了外觀與內裝剪影圖外，Hyundai並未對這輛全新MPV有更多的描述，就連動力編成等規格資訊亦尚未透露，僅表示在未來幾周內還將公布更多關於Staria與高階Staria Premium的相關細節。

第四代Kia Carnival自從在韓國上市後，每月都有著氣勢如虹的銷售表現。摘...
第四代Kia Carnival自從在韓國上市後，每月都有著氣勢如虹的銷售表現。摘自Kia

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