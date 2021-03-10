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新廠徽加持的新獅王 大改款Peugeot 308驚喜曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
Peugeot在二底發布了全新廠徽。（取材自Carscoops）
Peugeot在二底發布了全新廠徽。（取材自Carscoops）

第二代Peugeot 308自2013年問世至今已有8年的時間，產品周期已到了末期，在品牌的508、208、2008陸續獲得大改款升級後，今年終於輪到了308準備推出新世代車型！前陣子曾透過媒體捕捉到的偽裝測試車照，已經可窺探Peugeot正如火如荼測試這輛人氣掀背車，不過當時偽裝衣裹得密不通風，實在很難看到新車的相關細節，不過最新的間諜照卻令人感到相當驚喜！

大改款Peugeot 308無偽裝曝光。（取材自Carscoops）
大改款Peugeot 308無偽裝曝光。（取材自Carscoops）

全新第三代Peugeot 308幾乎褪去偽裝衣的樣貌，展現出Peugeot一路以來獨特的貓科動物外型，而大改款308上也採用了家族式獅牙造型LED日行燈，重新設計的車頭亦換上了品牌最新、以鍍鉻飾條組合而成的水箱格柵，與車頭兩側的銳利頭燈相連起來，在視覺的感受上有種延伸的效果，不過，最讓人驚喜的是大改款308搭載了Peugeot全新廠徽！

Peugeot全新獅王廠徽不僅使用於車頭，在前葉子板上與鋁圈上的LOGO也更換成新廠徽，而水箱護罩上緣放置車名「308」的設計，就如同大改款508、208、2008與小改款3008的配置，展現了獅子家族新穎的設計理念。儘管這回的測試車全身幾乎有三分之二的外觀無偽裝曝光，但車尾與車頂的部分仍舊被遮掩，真實面貌可能要等到實車發表才會揭曉了。

大改款Peugeot 308無偽裝曝光。（取材自Carscoops）
大改款Peugeot 308無偽裝曝光。（取材自Carscoops）

目前關於大改款Peugeot 308的動力編成資訊仍不多，不過參照品牌其餘車款近期的動力系統，新世代308除了維持既有的汽油動力外，還將推出結合48V輕油電系統的複合式動力與Plug-in Hybrid插電車型，另外，原廠似乎也計畫發表最大馬力可達300hp的308 PSE (Peugeot Sport Engineered) 性能版本！新世代Peugeot 308預計將於上半年正式登場。

大改款Peugeot 308預計在今年上半年發表。（取材自Carscoops）
大改款Peugeot 308預計在今年上半年發表。（取材自Carscoops）

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