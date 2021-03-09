新世代海神超跑Maserati MC20 賽道測試帥披黑底迷彩

Maserati MC20。圖：Maserati提供

即便在去年9月Maserati就已經發表了他們的新世代超跑MC20，無論是外觀還是內裝都早已大方公開，但這都僅限於官方廠圖。在MC20實車的部分原廠還是選擇替它披上偽裝測試車的迷彩外衣，讓MC20看起來更像是一台Prototype原型車(實際上發表時就是量產版)，保持其正式上市前的神祕感。

Maserati MC20。圖：Maserati提供

而Maserati近期也在社群 平台上發布了MC20在義大利 的Modena賽道的一次測試，這次的測試車輛有別於1月在法拉利Fiorano賽道的白底偽裝，改為更有神祕感的黑底迷彩樣式。

Maserati MC20。圖：Maserati提供

雖然MC20早就已發表，但Maserati原廠為了確保MC20在正式量產時能擁有最佳的設定狀態，因此在上市前仍然替它披上偽裝迷彩，並在各個賽道測試調整所有的電控系統和底盤懸吊的設定。

儘管車身其他設定都還在測試中，但唯一不變的就是MC20搭載了Maserati全新開發，名為「Nettuno海王星」的3.0升V6雙渦輪增壓引擎。其設計利用90°汽缸夾角搭配源自F1引擎的雙火星塞點火系統，並具有直噴350bar供油壓力的雙噴射系統，加上8速DCT雙離合器變速箱的傳導，能輸出630hp74.4kgm的強大動力。

Maserati MC20賽道測試中。圖：Maserati提供

車身採碳纖維單體座艙的設定，讓車身整體重量低於1,500kg，使得MC20的0-100km/h加速為2.9秒，0-200km/h為8.8秒，極速則來到了325km/h。

Maserati MC20。圖：Maserati提供

Maserati MC20將於今年上市，在美國 的售價為21萬美元。更重要的是，依照Maserati的產品計畫圖顯示，全電動版本和敞篷版本的MC20將於2022年問世。