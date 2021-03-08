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Honda Legend升級！搭載Level 3自駕系統 限量百台

記者趙駿宏／綜合報導
「Honda SENSING Elite」是基於現行Honda SENSING上的最新升級版本。取材自Honda
「Honda SENSING Elite」是基於現行Honda SENSING上的最新升級版本。取材自Honda

在各家車廠無所不用其極的發展自動駕駛技術的現代，Honda於2020年通過日本國土交通省制定的「Level 3」自動駕駛技術認證後，便開始大量的進行道路測試，直至2021年3月4日，Honda正式發表搭載Level 3自駕系統「HONDA SENSING Elite」的日規Honda Legend，且首波將以限量生產100台，且僅提供租賃的方式販售，建議售價為1100萬日元(約10.2萬美元)。

具備Level 3自動駕駛的Honda SENSING Elite誕生。取材自H...
具備Level 3自動駕駛的Honda SENSING Elite誕生。取材自Honda

「Honda SENSING Elite」是基於現行Honda SENSING上的最新升級版本，藉由3D高精細地圖與全球導航衛星系統（GNSS）的數據確定車輛的位置和路況，同時使用雙毫米波雷達和能夠檢測360度的光學雷達，等多個外部傳感器偵測車輛周圍環境，配合安裝在車輛內部的鏡頭負責確認駕駛員的狀況，最後把一切的監測數據傳回給ECU，讓電腦有識別當前狀況、預測未來情況等能力。

Honda SENSING Elite能夠360度偵測車輛周圍環境。取材自Hon...
Honda SENSING Elite能夠360度偵測車輛周圍環境。取材自Honda

如此一來，在高速公路上除了能維持車道外，ECU在需要變換車道、超車時都能自動對加速、煞車和轉向進行控制，在車多壅塞時也能主動跟車，完全不需要駕駛操作，能夠實現高質感且平穩的自動駕駛體驗。

Honda SENSING Elite的主要特點

Hands-off Functionality放雙手自動駕駛功能

提供了符合SAE Level 3的駕駛科技的情況下，當駕駛在高速公路上啟用ACC主動式車距控制定速(附LSF低速跟車)和LKAS車道維持輔助的狀態下，Honda SENSING Elite會告知駕駛可以放開雙手，並將車輛維持在速限與車道中央行駛。

Honda SENSING Elite在符合條件下可啟動放雙手自動駕駛。取材自H...
Honda SENSING Elite在符合條件下可啟動放雙手自動駕駛。取材自Honda

Honda SENSING Elite告知駕駛可以放開雙手，並將車輛維持在速限與...
Honda SENSING Elite告知駕駛可以放開雙手，並將車輛維持在速限與車道中央行駛。取材自Honda

當啟動Active Lane Change Assist主動切換車道時，除了駕駛可以主動透過打方向燈告知系統外，若系統偵測到前方車輛速度過慢，便會通知駕駛打方向燈，在接受方向燈訊號後，系統便會主動完成變道超車並回歸原車道的動作。

在自動變換車道時須確認後方無來車，並打方向燈啟動。取材自Honda
在自動變換車道時須確認後方無來車，並打方向燈啟動。取材自Honda

在系統偵測車道安全的情況下便可主動變換車道超車。取材自Honda
在系統偵測車道安全的情況下便可主動變換車道超車。取材自Honda

Traffic Jam Pilot塞車輔助系統

在當前交通堵塞的情況下，透過Traffic Jam Pilot塞車輔助系統可主動接管塞車時的加減速、跟車和車道維持，大大減輕了駕駛塞在車陣中的疲勞程度；同時也會在12.3吋的數位儀表上顯示當前系統運作狀態，在需要駕駛接手時也會發出通知。

安裝在車輛內部的鏡頭負責確認駕駛員的狀況。取材自Honda
安裝在車輛內部的鏡頭負責確認駕駛員的狀況。取材自Honda

Emergency Stop Assist緊急停車輔助功能

若是系統發出通知，而駕駛未在一定時間內接手的話，將逐步升級通知聲響和增強駕駛員安全帶的振動喚醒駕駛，如果駕駛員仍然無反應，該系統將輔助車輛減速駛往最外側車道停車，並以閃爍警示燈和鳴按喇叭的方式警示後方來車。

需要駕駛介入操作時系統則會發出強烈警示。取材自Honda
需要駕駛介入操作時系統則會發出強烈警示。取材自Honda

為了明確指引駕駛，在配有該系統的Honda Legend上都有Honda SENSING Elite系統指示燈號，該指示燈的位置、大小、顏色、亮度和細節都是精心設計過的；搭配12.3吋全LCD數位虛擬儀表，能夠提供系統操作狀態、當前駕駛情況以及將控制權轉回給駕駛的直覺訊息。

配有該系統的Honda Legend上都有明確燈號。取材自Honda
配有該系統的Honda Legend上都有明確燈號。取材自Honda

配有該系統的Honda Legend上都有明確燈號。取材自Honda
配有該系統的Honda Legend上都有明確燈號。取材自Honda

原廠表示，在系統開發過程中模擬了大約一千萬種可能的實際情況，並在高速公路上進行了大約130萬公里的實際演示測試，確保此系統的安全與可靠性，也於去年通過日本國土交通省的認可，並搭載於市售車上，跨出日本Level 3自動駕駛的一大步。

搭載Honda SENSING Elite的Honda Legend限量100台...
搭載Honda SENSING Elite的Honda Legend限量100台販售。取材自Honda

配有Honda SENSING Elite的Legend前後都具有藍色輔助燈，尾...
配有Honda SENSING Elite的Legend前後都具有藍色輔助燈，尾廂則有識別徽飾。取材自Honda

但Honda SENSING Elite這科技畢竟過於新穎，還未能大量下放於市售車的情況下，Honda原廠選擇搭載於日規Honda Legend上，並以限量100台、3年期租賃式的模式進行販售。

Honda Legend成為世界第一輛量產Level 3認證車款。取材自Hond...
Honda Legend成為世界第一輛量產Level 3認證車款。取材自Honda

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