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第4款美製現代汽車 新世代Hyundai Tucson阿拉巴馬投產

記者黃俐嘉／綜合報導
新世代美規Hyundai Tucson。取材自Hyundai
新世代美規Hyundai Tucson。取材自Hyundai

在去年9月率先於南韓市場登場的全新第四代Hyundai Tucson (NX4)，目前已陸續前往了各主要市場中準備販售，其中之一就是對於Hyundai市占率逐漸提升的美國市場！

新世代Hyundai Tucson日前已於現代汽車位於美國阿拉巴馬州的工廠進行生...
新世代Hyundai Tucson日前已於現代汽車位於美國阿拉巴馬州的工廠進行生產。取材自Hyundai

作為Hyundai在美國最暢銷的休旅，改頭換面又變得更加科技化的第四代Tucson，將加入Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA) 位於美國阿拉巴馬州的Montgomery廠區生產線！目前「美國製」的Hyundai包括了Sonata、Elantra與Santa Fe，在Tucson加入後，將成為品牌第四部掛上Made in USA的車款。

新世代美規Hyundai Tucson在美國阿拉巴馬州在地化生產。取材自Hyun...
新世代美規Hyundai Tucson在美國阿拉巴馬州在地化生產。取材自Hyundai

新世代Hyundai Tucson為Hyundai第四部在美國製造的現代汽車。取...
新世代Hyundai Tucson為Hyundai第四部在美國製造的現代汽車。取材自Hyundai

Hyundai會有此操作，最大的原因在於北美市場對於休旅車的需求日益漸增 (包括加拿大與墨西哥)，讓第四代Hyundai Tucson於美國在地化生產將更能應付大量的訂單，並且在瞬息萬變的汽車市場中保持競爭力，而這也是Tucson除了在南韓蔚山工廠製造外，首次將產線擴展至美國，原廠亦表示2022年式的Tucson會有南韓製與美國製的車型 (韓製的可能為PHEV插電版本)。

新世代美規Hyundai Tucson已在美國阿拉巴馬廠區投產。取材自Hyund...
新世代美規Hyundai Tucson已在美國阿拉巴馬廠區投產。取材自Hyundai

大改款Hyundai Tucson美規版本所提供的動力與韓版及歐規不同，美規Tucson提供兩種排氣量的引擎，包括2.5升SmartStream GDi自然進氣四缸汽油引擎，與結合Hybrid油電混合動力系統的1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎，這具複合式動力系統同時也包括了Plug-in Hybrid插電式油電混合動力車型。

新世代美規Hyundai Tucson提供了2.5 GDi、1.6 T-GDi ...
新世代美規Hyundai Tucson提供了2.5 GDi、1.6 T-GDi Hybrid與1.6 T-GDi Plug-in Hybrid三種動力車型可選擇。取材自Hyundai

搭載2.5升GDi自然進氣的美規Tucson，配置八速自排變速箱，最大馬力可輸出187hp/24.6kgm。1.6升油電渦輪車型搭配六速自排變速箱，其所配置的電動馬達可輸出59hp動力，綜效馬力可達到227hp/35.7kgm；1.6升插電渦輪車型同樣搭配六速手排變速箱，綜效馬力則為261hp/25.7kgm，而其所配置的13.8kWh鋰電池組，根據原廠新聞稿中的數據顯示，在純電模式行駛之下，最多能提供約45公里的最大續航距離。

新世代美規Hyundai Tucson已在美國阿拉巴馬廠區投產。取材自Hyund...
新世代美規Hyundai Tucson已在美國阿拉巴馬廠區投產。取材自Hyundai

大改款Hyundai Tucson美規版本將於今年春季開始販售汽油與Hybrid版本，而同時也是車系首度擁有的PHEV插電式油電混合車型，則預計在今年夏季登陸北美開賣。

新世代美規Hyundai Tucson將在今年春季於美國開始發售。取材自Hyun...
新世代美規Hyundai Tucson將在今年春季於美國開始發售。取材自Hyundai

美國 南韓 休旅

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