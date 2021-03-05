2030轉電動車品牌 Volvo C40 Recharge純電跑旅登場

全新Volvo C40 Recharge為40車系第二款純電車。取材自Volvo

2019年10月中旬推出品牌首款純電車XC40 Recharge後，Volvo又加快轉型品牌電氣化的腳步，Volvo計畫將在2030年僅銷售純電動力車款，汰除現有的內燃機引擎，而這之中更包括了油電系統！原廠在宣布新電動車 計畫的同時，也發布了品牌第二輛純電動車！

全新Volvo C40 Recharge純電跑旅。取材自Volvo

全新Volvo C40 Recharge與XC40 Recharge相同，皆是建構在CMA模組化平台之上，不過與XC40 Recharge最大不同之處，在於全新C40 Recharge是一輛僅提供純電動力的車款，與XC40 Recharge另有汽油、插電動力的配置不同，因此C40 Recharge可以說是品牌「首款」以純電車身份誕生的車型。

全新Volvo C40 Recharge純電跑旅。取材自Volvo

這輛全新純電休旅 以Coupe-SUV跑旅的設計方式呈現，並搭配與XC40 Recharge稍微不同的車頭新面貌，尤其是採用了最新技術的矩陣式頭燈，Volvo表示這項設計將會陸續出現於未來品牌的純電車款之上。

全新Volvo C40 Recharge是款純電跑旅。取材自Volvo

內裝部分，全新C40 Recharge導入了獲得Volvo車主極力迴響的高品質座椅，同時亦提供了一系列獨特的車室配色與飾板供選擇，且原廠更表示，C40 Recharge是品牌首款內裝完全無皮革質料的車款。

全新Volvo C40 Recharge是款純電跑旅。取材自Volvo

另外，如同XC40 Recharge的規格，C40 Recharge車內也內建了Google Android的車載系統，因此將可使用多項Google服務功能，諸如可用語音控制的Google Assistant、Google Play Store數位商店以及Google Maps地圖衛星導航等，而車輛亦導入了最新OTA (Over-the-Air) 無線軟體更新功能。

全新Volvo C40 Recharge純電跑旅車室完全無任何皮革質料。取材自Volvo

全新Volvo C40 Recharge在前、後軸各配置一具電動馬達，可輸出最大馬力402hp/67.3kgm，從零加速至100km/h僅需4.9秒就能完成，而其所搭配的78kWh鋰電池組，在經過歐洲WLTP標準測試之下，滿電情況可跑出420公里的最大續航距離，且透過150kW輸出功率的快速充電系統進行充電後，還能在40分鐘內將電量從0%補充至80%。

全新Volvo C40 Recharge純電跑旅擁有最大420公里續航距離。取材自Volvo

Volvo全新純電跑旅C40 Recharge，預計將在今年秋季正式投產，並與XC40 Recharge一同在Volvo位於比利時Ghent工廠進行生產作業。