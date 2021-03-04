我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

曲面螢幕、觸控面板…全新Kia K8 奢華內裝照公開！

記者黃俐嘉／綜合報導
現行Kia K7後繼車將更名為「K8」。（取材自Kia）
現行Kia K7後繼車將更名為「K8」。（取材自Kia）

藉由上月中旬亮相的官方廠照，證實了下一代Kia K7不僅將改名為「K8」，放大的車身尺碼亦讓這輛「大改款」房車更往旗艦車型靠攏，而當時僅公布全新外觀照的K8，Kia在4日又釋出了2張內裝廠照，迎接邁向奢華質感的車室設計。

全新Kia K8頭燈下方、水箱護罩左右兩側的鑽石圖案，其實是LED日行燈與方向燈...
全新Kia K8頭燈下方、水箱護罩左右兩側的鑽石圖案，其實是LED日行燈與方向燈的位置。（取材自Kia）

全新設計的內裝彰顯了Kia對於未來的雄心壯志，首先，映入眼簾的是相當吸睛的曲面螢幕 (Panoramic Curved Display)，由雙12.3吋的數位儀表與中控螢幕所組成，雖然雙螢幕組合的配置並不稀奇，但這是KIA首款搭載曲面螢幕的新車，就連中控台下方的冷暖空調系統，亦使用了電容式觸控面板。

全新Kia K8內裝照。（取材自Kia）
全新Kia K8內裝照。（取材自Kia）

除了媒體音量和空調溫度等在駕駛過程中需要直觀操作的按鈕外，在許多功能都轉化為觸控式螢幕之下，讓Kia K8的車室減少了大量實體按鈕，中船上也不復見傳統的排檔桿設計，改採SBW旋鈕式排檔系統 (Shift by wire)，不僅提升車室豪華感亦增添了使用的便利性。

全新Kia K8方向盤盤面採用了新KIA廠徽。（取材自Kia）
全新Kia K8方向盤盤面採用了新KIA廠徽。（取材自Kia）

另外，出色且寬闊的視線亦是全新Kia K8的特點，數位儀表高度比起現行版K7降低了約20mm，左、右A柱角度也得到了優化。而車外後視鏡接合處自車窗移至車門上，並在原本後視鏡放置處增加一個三角形的車窗，藉此向駕駛提供更清晰的視野。

K7後繼車、全新「大改款」Kia K8。（取材自Kia）
K7後繼車、全新「大改款」Kia K8。（取材自Kia）

為了彰顯Kia K8邁入高級化，原廠替這輛車長超過五米的大型房車裝設了木質飾板，外觀上的鑽石造型精隨，也使用在車門飾板與Nappa皮革的座椅之上，而身為南韓市場第一輛採用新Kia廠徽的K8，其車內所配置的方向盤不僅經過重新設計，盤面上也改以全新Kia廠徽呈現。

現行第六代Hyundai Grandeur內裝。（取材自Kia）
現行第六代Hyundai Grandeur內裝。（取材自Kia）

此外，全新Kia K8更是品牌首款內建英國Meridian環繞音響系統的新車，車室共配置了14支揚聲器，為此提高了優質的駕駛環境與質量。

現行第二代Kia K7 Premier內裝。（取材自Kia）
現行第二代Kia K7 Premier內裝。（取材自Kia）

由於同集團的競爭對手Hyundai Grandeur幾乎已吃下整個南韓的國產大型房車市場，儘管Kia近期靠著休旅車大舉搶下市占率，但房車的銷量表現與Hyundai仍有些微差異，業界認為日後在Kia K8上市後，將有機會提升Kia整體銷量外，更有可能超越Hyundai成為南韓國內最賣的國產品牌。

全新Kia K8車長達到5,015mm。 （取材自Kia）
全新Kia K8車長達到5,015mm。 （取材自Kia）

南韓 休旅 英國

上一則

2020電動車銷售排行出爐 Volkswagen擠進第2名

延伸閱讀

「自己動手」南韓：中允不對韓人實施肛拭子

「自己動手」南韓：中允不對韓人實施肛拭子
換上新廠徽、再見了K7！大改款Kia K8全新外觀搶先看

換上新廠徽、再見了K7！大改款Kia K8全新外觀搶先看
靈活車室空間！全新Hyundai IONIQ 5純電動車下周登場

靈活車室空間！全新Hyundai IONIQ 5純電動車下周登場
處理事故遭撞 一達拉斯警殉職

處理事故遭撞 一達拉斯警殉職

熱門新聞

美國高爾夫球名將老虎伍茲23日發生車禍。（美聯社）

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

2021-02-23 22:13
新冠疫情導致全美車價飆升，無論新車或二手車，價格高漲令人難消受。圖為密西根州一家二手車賣場。(美聯社)

疫情下全美汽車價格高漲 二手車也買不起

2021-02-24 20:41
特斯拉位於美國加州費利蒙的工廠。 美聯社

特斯拉加州廠生產線暫停 馬斯克：供應鏈出了問題

2021-02-25 20:29
各車廠2020年大推電動車，圖為福斯汽車推出的電動SUV ID.4。 路透

歐洲已成全球最大電動車市場 但可能好景不常

2021-03-01 05:41
大改款ŠKODA Fabia發表在即。（取材自ŠKODA）

ŠKODA Fabia改款搶先看！車長超4米、5動力可選

2021-02-28 00:15
Audi RS e-tron GT。（取材自Audi）

鋼鐵人坐駕就是這台！Audi e-tron GT純電轎跑來了

2021-02-25 01:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗