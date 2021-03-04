曲面螢幕、觸控面板…全新Kia K8 奢華內裝照公開！

現行Kia K7後繼車將更名為「K8」。（取材自Kia）

藉由上月中旬亮相的官方廠照，證實了下一代Kia K7不僅將改名為「K8」，放大的車身尺碼亦讓這輛「大改款」房車更往旗艦車型靠攏，而當時僅公布全新外觀照的K8，Kia在4日又釋出了2張內裝廠照，迎接邁向奢華質感的車室設計。

全新Kia K8頭燈下方、水箱護罩左右兩側的鑽石圖案，其實是LED日行燈與方向燈的位置。（取材自Kia）

全新設計的內裝彰顯了Kia對於未來的雄心壯志，首先，映入眼簾的是相當吸睛的曲面螢幕 (Panoramic Curved Display)，由雙12.3吋的數位儀表與中控螢幕所組成，雖然雙螢幕組合的配置並不稀奇，但這是KIA首款搭載曲面螢幕的新車，就連中控台下方的冷暖空調系統，亦使用了電容式觸控面板。

全新Kia K8內裝照。（取材自Kia）

除了媒體音量和空調溫度等在駕駛過程中需要直觀操作的按鈕外，在許多功能都轉化為觸控式螢幕之下，讓Kia K8的車室減少了大量實體按鈕，中船上也不復見傳統的排檔桿設計，改採SBW旋鈕式排檔系統 (Shift by wire)，不僅提升車室豪華感亦增添了使用的便利性。

全新Kia K8方向盤盤面採用了新KIA廠徽。（取材自Kia）

另外，出色且寬闊的視線亦是全新Kia K8的特點，數位儀表高度比起現行版K7降低了約20mm，左、右A柱角度也得到了優化。而車外後視鏡接合處自車窗移至車門上，並在原本後視鏡放置處增加一個三角形的車窗，藉此向駕駛提供更清晰的視野。

K7後繼車、全新「大改款」Kia K8。（取材自Kia）

為了彰顯Kia K8邁入高級化，原廠替這輛車長超過五米的大型房車裝設了木質飾板，外觀上的鑽石造型精隨，也使用在車門飾板與Nappa皮革的座椅之上，而身為南韓 市場第一輛採用新Kia廠徽的K8，其車內所配置的方向盤不僅經過重新設計，盤面上也改以全新Kia廠徽呈現。

現行第六代Hyundai Grandeur內裝。（取材自Kia）

此外，全新Kia K8更是品牌首款內建英國 Meridian環繞音響系統的新車，車室共配置了14支揚聲器，為此提高了優質的駕駛環境與質量。

現行第二代Kia K7 Premier內裝。（取材自Kia）

由於同集團的競爭對手Hyundai Grandeur幾乎已吃下整個南韓的國產大型房車市場，儘管Kia近期靠著休旅 車大舉搶下市占率，但房車的銷量表現與Hyundai仍有些微差異，業界認為日後在Kia K8上市後，將有機會提升Kia整體銷量外，更有可能超越Hyundai成為南韓國內最賣的國產品牌。