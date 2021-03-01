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睽違17年北美專屬！全新Nissan Frontier大改款登場

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan Frontier。 圖／Nissan提供
Nissan Frontier。 圖／Nissan提供

Nissan在2月初除了發表第五代Pathfinder大型SUV外，同場也一併推出了美規全新世代皮卡Frontier，這也是Frontier自2004年第二代車型推出後，睽違了17年再度迎來大改款車型，並跳脫出以往與中南美、歐洲市場Navara車系雙生的宿命，因此Frontier在2020年並未與Navarra一同進行小改款，而是於今年直接獨立出來成為一輛美國專屬的中型皮卡車款。

新世代Frontier最引人注目的莫過於那現代化的車頭造型，延續了美規SUV家族Armanda、Pathfinder的全新理念，將激進的現代風格與標誌性的Nissan Hardbody概念結合在一起，且少見的捨棄V-Motion設計，改以方正、大面積水箱罩取而代之，搭配以獨立上下兩排呈現的LED日行燈，打造富有科技感的類ㄈ型頭燈組，輔全新風格的Nissan廠徽，跳脫以往美式皮卡呆版的視覺感受。且這次原廠也推出專屬的Boulder Grey Pearl珍珠灰車色，並且提供PRO-4X車型搭配熔岩紅色彩元素點綴，強化Frontier皮卡運動風格。

全新Frontier將激進的現代風格與Nissan Hardbody概念結合。 ...
全新Frontier將激進的現代風格與Nissan Hardbody概念結合。 圖／Nissan提供
全新的廠徽與燈具設計，讓Frontier更加現代化。 圖／Nissan提供
全新的廠徽與燈具設計，讓Frontier更加現代化。 圖／Nissan提供
Nissan Frontier的新型頭燈十分有科技感。 圖／Nissan提供
Nissan Frontier的新型頭燈十分有科技感。 圖／Nissan提供

新世代Frontier在車型編成上依舊維持1.5廂和兩廂的King Cab與Crew Cab車型，Crew Cab則還有後斗平台更長的LWB長軸車型。所有Crew Cab型號均標配5英尺車斗，而Crew Cab SV Long軸距型號則可選配6英尺車斗。6英尺車斗同時也是所有King Cab車型的標準配置。

Frontier依舊維持1.5廂和兩廂的King Cab與Crew Cab車型。...
Frontier依舊維持1.5廂和兩廂的King Cab與Crew Cab車型。 圖／Nissan提供
Nissan Frontier。 圖／Nissan提供
Nissan Frontier。 圖／Nissan提供

皮卡車系在內裝方面當然也是以實用為導向，不過Nissan還是針對了Frontier的內裝做了許多現代化的改進，包括標配可支援Apple CarPlay和Android Auto的9吋中央娛樂顯示幕、7吋的儀表板液晶資訊顯示幕、以及帶有全新廠徽的多功能方向盤；實用性方面，Frontier中央、前門與後門的置物空間分別具有4、5.7與6.5公升的容積，車內要隨意置放物品都不成問題。

內裝除了實用外也增添許多現代科技感。 圖／Nissan提供
內裝除了實用外也增添許多現代科技感。 圖／Nissan提供
車內3C的輔助設備同樣一應俱全。 圖／Nissan提供
車內3C的輔助設備同樣一應俱全。 圖／Nissan提供

同時原廠表示，雖然Frontier是一輛皮卡，但在車身NVH隔音工程方面，也針對車體的底部結構、隔音夾層和玻璃進行強化，讓Frontier在行駛乘坐上的質感也有所提升。

主被動安全部分，基本的8具氣囊以及360度AVM智慧環景系統，同時Nissan Safety Shield 360安全防護系統也絕不會少，包括AEB自動緊急煞車(附行人偵測)、BSW盲點偵測、RCTA後方車流警示、LDW車道偏移警示、HBA遠光燈輔助、RAB倒車自動煞車；另外也標配了ACC智慧主動巡航、交通標誌識別、駕駛疲勞偵測等功能。

Frontier中央、前門與後門的置物空間分別具有4、5.7與6.5公升的容積。...
Frontier中央、前門與後門的置物空間分別具有4、5.7與6.5公升的容積。 圖／Nissan提供

動力系統則是搭載2020年推出的3.8升V6自然進氣缸內直噴汽油引擎(VQ38DD)，原廠聲稱其中93％的部件經過了全新或重新設計，可提供同級距引擎中最佳的動力數據，有著310hp最大馬力和38.8kgm的最大扭力，並搭配一具全新的全新的九速自排變速箱。原廠表示Frontier的拖曳能力最高可達6,720磅(3,048公斤)。

Frontier搭載3.8升V6引擎(VQ38DD)可提供310hp最大馬力和3...
Frontier搭載3.8升V6引擎(VQ38DD)可提供310hp最大馬力和38.8kgm的最大扭力。 圖／Nissan提供

增強動力的同時，Nissan還為Frontier重新調整了液壓齒條齒輪轉向器，轉向齒輪比提高了16%，從而使響應速度更快，轉向工作量更少，以提供更好的操控感覺，從而減少了長途旅行時駕駛員的疲勞感，並對前後懸吊的阻尼配置做了強化調校，可將道路振動降低80%，在乘坐舒適度方面也有所提升。

在擺脫了與Navara車系雙生的宿命後，全新世代獨立的Nissan Frontier中型皮卡將於今年夏天於美國正式上市。

Frontier的拖曳能力最高可達6,720磅(3,048公斤)。 圖／Niss...
Frontier的拖曳能力最高可達6,720磅(3,048公斤)。 圖／Nissan提供

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