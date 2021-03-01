睽違17年北美專屬！全新Nissan Frontier大改款登場

Nissan Frontier。 圖／Nissan提供

Nissan在2月初除了發表第五代Pathfinder大型SUV外，同場也一併推出了美規全新世代皮卡Frontier，這也是Frontier自2004年第二代車型推出後，睽違了17年再度迎來大改款車型，並跳脫出以往與中南美、歐洲市場Navara車系雙生的宿命，因此Frontier在2020年並未與Navarra一同進行小改款，而是於今年直接獨立出來成為一輛美國 專屬的中型皮卡車款。

新世代Frontier最引人注目的莫過於那現代化的車頭造型，延續了美規SUV家族Armanda、Pathfinder的全新理念，將激進的現代風格與標誌性的Nissan Hardbody概念結合在一起，且少見的捨棄V-Motion設計，改以方正、大面積水箱罩取而代之，搭配以獨立上下兩排呈現的LED日行燈，打造富有科技感的類ㄈ型頭燈組，輔全新風格的Nissan廠徽，跳脫以往美式皮卡呆版的視覺感受。且這次原廠也推出專屬的Boulder Grey Pearl珍珠灰車色，並且提供PRO-4X車型搭配熔岩紅色彩元素點綴，強化Frontier皮卡運動風格。

全新Frontier將激進的現代風格與Nissan Hardbody概念結合。 圖／Nissan提供 全新的廠徽與燈具設計，讓Frontier更加現代化。 圖／Nissan提供 Nissan Frontier的新型頭燈十分有科技感。 圖／Nissan提供

新世代Frontier在車型編成上依舊維持1.5廂和兩廂的King Cab與Crew Cab車型，Crew Cab則還有後斗平台更長的LWB長軸車型。所有Crew Cab型號均標配5英尺車斗，而Crew Cab SV Long軸距型號則可選配6英尺車斗。6英尺車斗同時也是所有King Cab車型的標準配置。

Frontier依舊維持1.5廂和兩廂的King Cab與Crew Cab車型。 圖／Nissan提供 Nissan Frontier。 圖／Nissan提供

皮卡車系在內裝方面當然也是以實用為導向，不過Nissan還是針對了Frontier的內裝做了許多現代化的改進，包括標配可支援Apple CarPlay和Android Auto的9吋中央娛樂顯示幕、7吋的儀表板液晶資訊顯示幕、以及帶有全新廠徽的多功能方向盤；實用性方面，Frontier中央、前門與後門的置物空間分別具有4、5.7與6.5公升的容積，車內要隨意置放物品都不成問題。

內裝除了實用外也增添許多現代科技感。 圖／Nissan提供 車內3C的輔助設備同樣一應俱全。 圖／Nissan提供

同時原廠表示，雖然Frontier是一輛皮卡，但在車身NVH隔音工程方面，也針對車體的底部結構、隔音夾層和玻璃進行強化，讓Frontier在行駛乘坐上的質感也有所提升。

主被動安全部分，基本的8具氣囊以及360度AVM智慧環景系統，同時Nissan Safety Shield 360安全防護系統也絕不會少，包括AEB自動緊急煞車(附行人偵測)、BSW盲點偵測、RCTA後方車流警示、LDW車道偏移警示、HBA遠光燈輔助、RAB倒車自動煞車；另外也標配了ACC智慧主動巡航、交通標誌識別、駕駛疲勞偵測等功能。

Frontier中央、前門與後門的置物空間分別具有4、5.7與6.5公升的容積。 圖／Nissan提供

動力系統則是搭載2020年推出的3.8升V6自然進氣缸內直噴汽油引擎(VQ38DD)，原廠聲稱其中93％的部件經過了全新或重新設計，可提供同級距引擎中最佳的動力數據，有著310hp最大馬力和38.8kgm的最大扭力，並搭配一具全新的全新的九速自排變速箱。原廠表示Frontier的拖曳能力最高可達6,720磅(3,048公斤)。

Frontier搭載3.8升V6引擎(VQ38DD)可提供310hp最大馬力和38.8kgm的最大扭力。 圖／Nissan提供

增強動力的同時，Nissan還為Frontier重新調整了液壓齒條齒輪轉向器，轉向齒輪比提高了16%，從而使響應速度更快，轉向工作量更少，以提供更好的操控感覺，從而減少了長途旅行時駕駛員的疲勞感，並對前後懸吊的阻尼配置做了強化調校，可將道路振動降低80%，在乘坐舒適度方面也有所提升。

在擺脫了與Navara車系雙生的宿命後，全新世代獨立的Nissan Frontier中型皮卡將於今年夏天於美國正式上市。