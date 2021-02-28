ŠKODA Fabia改款搶先看！車長超4米、5動力可選

大改款ŠKODA Fabia發表在即。（取材自ŠKODA）

1999年問世至今正好22年，擔起品牌銷售重任之一的ŠKODA Fabia，近期已確定將於今年春季發表全新第四代車型，而原廠更在近日於官方新聞網揭曉了這輛大改款掀背車的相關細節，在尚未正式發表前就有專屬的「Press Kit」，可見ŠKODA對於Fabia有著高度的重視。

大改款ŠKODA Fabia在視覺上已感受到放大的車身尺碼。（取材自ŠKODA）

第四代ŠKODA Fabia是車系22年史上首款建構於VAG集團MQB-A0底盤之上的新車，也因這套模組化底盤的緣故，讓大改款Fabia的車身尺碼將比現行車型放大許多，車長4107mm、車寬1780mm、車高1460mm，除了車長超過四米外，就連軸距亦有著相當顯著的增加，達到了2564mm。

由於車格放大，讓新世代Fabia的行李箱容量增加到了380公升，後座在透過傾倒功能後，行李箱容積將能一舉提升至1190公升。此外，原廠表示大改款Fabai達到0.28Cd值風阻係數的表現，更是同級距車款中的最佳！

即將發行第四代車型的ŠKODA Fabia，自199年問世至今已22年。（取材自ŠKODA）

在外觀部分，第四代ŠKODA Fabia將用上品牌最新的設計語彙，包括水晶切割造型的LED頭燈、面積擴大的水箱護罩、L型LED日行燈、家族式類似C字樣的LED尾燈，皆運用於新世代Fabia之上。至於大改款ŠKODA Fabia在車室的進化，則包含了採用Virtual Cockpit全數位儀表、懸浮室中控台螢幕等呈現科技化的相關配備，待上市後將提供Active、Ambition和Style等三種內裝式樣可選擇。

大改款ŠKODA Fabia在後視鏡上設置了一組USB-C插槽。（取材自ŠKODA）

實踐品牌口號「Simply Clever」的大改款SKODA Fabia，總共將提供43種實用的小配備，其中共 有5種是品牌首次推出的貼心設備。這43種小配備包含了活動式杯架、加油孔旁的刮冰器、A柱上的卡夾收納、可摺疊的前座椅背、可拆卸的全景車頂遮陽板等，最特別的即是裝設於後視鏡上的USB-C插槽 (此為選配項目)，可用來為車內的行車紀錄器進行充電，讓駕駛不會因為充電線而影響了視線。

新世代ŠKODA Fabia在安全上亦作了更新，除了提供最多九具的輔助氣囊外 (前座與後座的膝部氣囊為選配)，主動式安全配備更新增了Travel Assist、Park Assist自動停車輔助系統、Manoeuvre Assist、Side Assit等駕駛科技。

大改款ŠKODA Fabia將建構於VAG集團的MQB-A0模組化底盤之上。（取材自ŠKODA）

大改款ŠKODA Fabai將提供2具MPI自然進氣汽油引擎與3具TSI汽油直噴渦輪引擎，入門車型將由可輸出最大馬力64hp/9.7kgm的1.0升MPI EVO三缸自然進氣引擎為首，再進階一點的動力為79hp/9.7kgm，兩種MPI引擎皆搭配五速手排變速箱。

在TSI渦輪引擎部分，採用1.0升TSI EVO三缸渦輪引擎的車型，共有最大馬力94hp/17.8kgm、108hp/20.4kgm兩種動力可選擇，94hp輸出的Fabia僅搭配五速手排，而動力較為豐沛的車型則配置六速手排或七速DSG雙離合器變速箱。

另外，動力最強勁的ŠKODA Fabia，將搭載具備ACT 引擎汽缸歇止系統的1.5升TSI EVO四缸汽油渦輪引擎，搭配七速DSG雙離合器變速箱，最大馬力可輸出148hp/25.5kgm。另外，不論是TSI或是MPI引擎，皆全數通過現行的Euro 6d排放標準。