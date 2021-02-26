全球限量20台！勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版問世

勞斯萊斯以一款全新Phantom典藏版車型Phantom Tempus，再次開啟一個高級定製的新篇章且全球僅限量20台。 圖／Rolls-Royce提供

英國 勞斯萊斯（Rolls-Royce）將以一款全新Phantom典藏版車型 Phantom Tempus，再次開啟一個高級定製的新篇章。中文譯名為「天魄」的Phantom Tempus這一耀世新作靈感源自於「時間」探尋時間如何流逝，又如何能給人帶來仿若靜止的錯覺。該典藏版車型全球僅限量20台。

勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版的設計融貫了時間、蒼穹的多種美學與思想主題。其中一個關鍵的靈感來源便是非同尋常的天體脈衝星。脈衝星於1967年首次被發現，來自宇宙最深處。目前發現最近的脈衝星距離地球280光年，即1680萬億英里。

勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版的設計融貫了時間、蒼穹的多種美學與思想主題。其中一個關鍵的靈感來源便是非同尋常的天體脈衝星。 圖／Rolls-Royce提供

這些密度極高的恒星所發射的電磁輻射非常具有規律性。這使其可被稱為宇宙中最精確的時鐘之一。勞斯萊斯將這種非凡的自然力量，繪於Bespoke高級定製勞斯萊斯Phantom Tempus天魄星光頂篷中央。車內頂篷設計由細膩的光纖照明與精緻的Bespoke高級定製刺繡所融貫而成，從而打造出瑰麗非凡的脈衝星空頂（Pulsar Headliner）。

車內頂篷設計由細膩的光纖照明與精緻的Bespoke高級定制刺繡所融貫而成，從而打造出瑰麗非凡的脈衝星空頂（Pulsar Headliner）。 圖／Rolls-Royce提供

勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版的Bespoke高級定製藝境藏珍畫廊旨在呈現時間靈感的另一維度-營造仿若時光靜止的錯覺。該設計所採用的整塊鋁坯經銑削，打造出100根輪廓各異的燈柱，進而巧妙地寓意脈衝星可以保持活躍的時間長達1億年。每根燈柱都經過黑色陽極氧化處理和手工拋光。儘管燈柱整體採用實心結構，但其光影依然隨目光所動，呈現出靈動流轉的變幻。而在手套箱處所鑲嵌的銘牌中，附有關於該畫廊的介紹以及愛因斯坦的名言：「過去、現在和未來的差別只是一種固有的幻覺」。

勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版的Bespoke高級定制藝境藏珍畫廊旨在呈現時間靈感的另一維度-營造仿若時光靜止的錯覺。 圖／Rolls-Royce提供

車門內側圖案為閃耀旋轉的群星，其通過皮革中數百個透光孔洞，營造出極為深邃且精緻的視覺效果。即使在未被點亮時，該圖案呈現出的浩瀚宇宙氣勢也分毫不減。勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版車身採用的勞斯萊斯全新Bespoke高級定制車色「凱洛斯藍」（Kairos Blue）代表著太空 的黑暗和神秘。不僅如此，車漆含有珠玉般的藍色雲母薄片，遇光則如同繁星一般閃閃發亮。這一視覺效果在黑色外飾細節襯托之下更為耀眼。

車門內側圖案為閃耀旋轉的群星，其通過皮革中數百個透光孔洞，營造出極為深邃且精緻的視覺效果。 圖／Rolls-Royce提供 勞斯萊斯Phantom Tempus天魄典藏版車身採用的勞斯萊斯全新Bespoke高級定製車色「凱洛斯藍」（Kairos Blue）代表著太空的黑暗和神秘。 圖／Rolls-Royce提供

另外選配的香檳酒櫃巧妙融入了典藏版獨有的特質：表面為手繪脈衝星圖案，內裡功能則一應俱全，包括可冰鎮香檳和魚子醬的保溫壺、四支手工水晶香檳杯，甚至還配備有享用魚子醬的珍珠母小匙。其精妙的排布令人不禁想起勞斯萊斯的核心V12引擎。

選配的香檳酒櫃巧妙融入了典藏版獨有的特質：表面為手繪脈衝星圖案，內裡功能則一應俱全，包括可冰鎮香檳和魚子醬的保溫壺、四支手工水晶香檳杯，甚至還配備有享用魚子醬的珍珠母小匙。 圖／Rolls-Royce提供

勞斯萊斯汽車 首席執行官托斯頓．穆勒．烏特弗斯總結道：「Phantom是勞斯萊斯汽車的旗艦之作，因此，為其打造典藏版車型，不論是對客戶，還是對勞斯萊斯自身而言都舉足輕重。Phantom Tempus 『天魄』典藏版傑出地展現了勞斯萊斯靈感無處不在的高級定製。它的誕生源於時間、太空和一位改變了人類關於宇宙和自身關係認知的偉大物理學家，並且又一次證明了勞斯萊斯和全球各地的客戶有著難以匹敵的共鳴。」