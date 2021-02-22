一輛電動車都還沒生產 美國Lucid以240億身價借殼上市

Lucid Motors發表Air原型車時的檔案照片。（路透）

初出茅蘆的美國電動車 廠Lucid Motors，決定與特殊目的收購公司（SPAC）Churhill Capital Corp IV合併，以便借殼上市。收購公司同意注資44億美元 合併Lucid，對其估值為240億美元，成為新創電動車業者關籌資過程中規模最大的交易案。

華爾街日報指出，對於一家還沒生產出第一部車子的車廠而言，240億美元的估值是很高的金額。

Lucid執行長Peter Rawlinson說，公司上市將「加速我們下一階段的成長」。Lucid計畫今年下半年生產的第一款超級豪華全電動車Air，可以開始交車；該款車售價定在16.9萬美元。

Churchill投資 人對Lucid寄予厚望。Churchill股價周一盤後交易時段價格在40美元左右，等於對納進Lucid的估值超過650億美元。相較之下，去年在全球賣了680萬輛車、稅前獲利97億美元的通用汽車（General Motors），市值約750億美元。

華爾街日報說，這宗交易顯示SPAC投資人十分熱中電動車相關事業。看著電動車領導者特斯拉（Tesla）去年的股價表現，投資人捧著數以億計的錢，到處投資電動車產業裡的新創公司。Fisker、Lordstown Motors是另外兩家也是一部車都還沒製造出來，營收為零，但宣示想要上市的新創事業。