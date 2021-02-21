品牌車型Mitsubishi Outlander 時隔9年大改款

Mitsubishi Outlander採用Nissan CMF-D平台重生。圖：Mitsubishi提供

早在休旅 車崛起之前Mitsubishi Outlander就已經是品牌的中堅主力，第三代車型於2012年發表時就已經配有PHEV車型，為歐洲市場做準備。時隔9年，Outlander再次迎來大改款，Mitsubishi採線上直播發表的方式，這是有史以來第一款在Amazon Live上首次亮相的車型。但這次卻是挹注了Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟的資源，採用集團CMF-D平台打造，與全新Nissan Rogue/X-Trail成了擁有血緣關係的兄弟車款。

第四代Mitsubishi Outlander是品牌邁入集團模組化的首輛車款。圖：Mitsubishi提供

Mitsubishi Outlander。圖：Mitsubishi提供

第四代Outlander導入最新「Bold Stride」大膽前進的概念，加上Dynamic Shield設計語彙，並將線條呈現的更為大膽創新，輔以Mitsubishi一直以來獨有的越野DNA，將粗曠硬派氣息融入SUV當中，首次搭配 20 吋大輪圈，凸顯全新Outlander無畏、大氣的風格。不過由於採用Nissan CMF-D模組化平台打造，在車側鈑件仍然看見Nissan Rogue的風格。

第四代Mitsubishi Outlander採用了更大膽的設計語彙。圖：Mitsubishi提供

20吋的圈胎組合相當霸氣。圖：Mitsubishi提供

過往Mitsubishi的產品無論車體本質再怎麼好，在內裝方面的設計質感總是差強人意。也因此原廠在全新Outlander上也將內裝列為重點升級項目，特別在用料質感與色澤搭配上下了功夫，頂規車型提供真皮座椅與鋁質飾板，入門等級則是採用織物或是絨布混搭。

全新Outlander在內裝質感上做了一定的升級。圖：Mitsubishi提供

內裝質感方面，新Outlander也提升不少。圖：Mitsubishi提供

乘坐空間也受惠於車體增大4,710 x 1,862 x 1,748mm，其寬度要比以前的型號寬5.08mm。軸距也從2,669mm增加到2,706mm，前排座乘客的腿部空間增加2.54mm，第二排乘客增加了2.79mm。

Outlander仍保留了5人座與7人座的選項。圖：Mitsubishi提供

前座中控台部分，不難看出與Nissan Rogue有頗為相似的設計概念，雖然採用的是較為成熟風格的四輻式方向盤，不過12.3吋虛擬儀表與9吋的中控娛樂螢幕，並支援內建 3D 導航、Apple CarPlay與Android Auto都有跟上科技化的潮流。除此之外10.8 吋HUD抬頭顯示器、三區恆溫空調、10具喇叭的Bose音響系統、USB-A和USB-C充電孔以及Mitsubishi Connect系統，都是Outlander以往沒有的豪華配備。(同時還標配11具安全氣囊)

12.3吋虛擬儀表與9吋的中控娛樂螢幕替車艙增添不少科技感。圖：Mitsubishi提供

三區恆溫空調也讓Outlander的舒適性加分不少。圖：Mitsubishi提供

USB-A和USB-C充電孔。圖：Mitsubishi提供

主動安全系統部分，全新Outlander導入了MI-PILOT駕駛輔助系統，由於集團模組化的緣故，這套系統也是從Nissan ProPilot科技所衍生出來的半自動駕駛輔助，不僅有全速域ACC主動車距巡航控制系統整合Stop&Go，更有LKA車道維持、LDP車道偏移、BSW盲點偵測、ABSA盲點煞車輔助、RCTA後方車流警示、、TSR交通號誌辨識等功能。其中Stop&Go更是有長達30秒的靜止時間才會解除，免除了駕駛再次設置系統的不便。

全新Outlander導入了MI-PILOT駕駛輔助系統。圖：Mitsubishi提供

最後在車身平台與動力系統部分，Outlander採用了CMF-D模組化平台，且首度採用的熱沖壓型超高強度鋼板製造，在整體的車身剛性都都有顯著提升；懸吊系統方面則維持前麥花臣、後多連桿的設定。

率先在美國 上市的Outlander搭載2.5升直列四缸自然進氣引擎(代號PR25DD，與美規Rogue相同)，搭配模擬八速 的CVT變速箱，可輸出184PS馬力和25kgm的扭力數據。

全新Outlander搭載Nissan的2.5升引擎，有著184PS/25kgm的動力輸出。圖：Mitsubishi提供

模擬八速CVT變速箱，並有駕駛模式可供選擇。圖：Mitsubishi提供

即便動力系統換上了Nissan的總成，但在4WD車型上搭配的依然為Mitsubishi的傳家寶S-AWC超能全時四輪控制系統，由4WD電子控制四輪傳動、ASC車身動態穩定系統、ABS防鎖定煞車系統以及最重要的AYC主動彎道動態控制系統所組成，能夠最佳化並控制每一個輪胎的驅動力，讓車輛保有最佳的抓地力和過彎穩定性。

在4WD車型上仍然使用Mitsubishi本家S-AWC系統。圖：Mitsubishi提供

也因此在Outlander的電控系統上，也提供了豐富的駕駛模式選擇，透過排檔桿後方的旋鈕座切換，4WD車型有Eco、Normal、Tarmac、Gravel、Snow、Mud共6種模式，而2WD車型則簡化為5種。

全新Outlander在4WD車型上共有6種駕駛模式選擇。圖：Mitsubishi提供

Mitsubishi Outlander。圖：Mitsubishi提供

全新Outlander預計4月份在美國正式上市，由於企業合作的緣故，消費者可於Amazon網站線上訂購。至於歐洲和日本等其他市場可能最都要等到2021年底。