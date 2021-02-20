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吉利將組建全新純電動汽車公司 正面參與競爭

記者張運祥╱即時報導
吉利控股集團董事長李書福。（中新社）
吉利控股集團董事長李書福。（中新社）

吉利控股集團董事長李書福今（20）日在內部員工分享交流中表示，吉利已經形成兩個藍色吉利行動計畫方案，一為主攻節能與新能源汽車，90%是新能源混合動力汽車，10%左右是傳統節能小排量汽車；二為主攻純電動智慧汽車，組建全新的純電動汽車公司，正面參與智慧純電動汽車市場的競爭。

《澎湃新聞》報導，李書福正在制定的兩個藍色吉利行動計畫，是基於全球汽車產業變革及應用環境變化而形成的新計畫。這兩個計畫，既保留吉利在傳統節能與新能源汽車領域的優勢，又開拓純電動智慧汽車新局面。

報導指出，李書福認為，汽車產業革命已經開始「暴動」，軟體定義汽車，既適用電動汽車，也適用傳統汽車，傳統汽車也可以智慧化。

「傳統汽車與電動汽車還能共存相當長的時間，能源結構調整，基礎設施建設都需要時間，到一定程度時，將會發生量變到質變的拐彎，這個拐點可能存在反復。因此從傳統汽車向電動車過渡的進程中，存在著不可跨越的動態調整期。」他說。

李書福稱，傳統汽車產業鏈是以機電一體化為核心的產業鏈，新汽車產業鏈是資訊、通訊技術加機電一體化，形成了生態圈產業鏈。從這個意義上講，汽車公司正朝著軟體公司方向轉型，為了適應這些變化，吉利的軟體能力正在不斷加強。

李書福認為，汽車行業的基本規律不會改變：那就是規模，最終全球汽車工業企業存活下來的數量不會太多，只有規模企業才能生存下來。汽車產業轉型與當年的手機產業轉型有著本質的區別，在汽車上運轉的軟體是量身定製，每一輛真正的智慧化汽車上運行的軟體必須個性化標定匹配，必須相互適配，絕對不能拿來就用。

他說，「不同的汽車有不同的市場定位，不同的功能性能，標準軟體無法廣泛套用。」

近來，吉利動作頻頻，不但和百度組建智慧電動汽車公司，還和富士康合資成立汽車代工企業；此外，又與法拉第未來（Faraday Future，FF）簽署框架合作協定。有人士擔心吉利精力分散，怕影響吉利汽車自身發展，也有專家稱看不懂吉利的戰略。

李書福表示，看不懂吉利的戰略也不奇怪，有些戰略具有多面性。「其實所有的新思維都存在這些問題，如果大家都一目了然，那就不叫新模式，既然是創新思想，那就不一定所有人都能看懂，我們也只是在探索。」

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