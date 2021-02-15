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Apple Car找車廠結盟遇瓶頸 分析師：關鍵在合作模式

編譯洪啟原／綜合外電
有分析師認為，蘋果也許對自駕計程車等汽車服務更感興趣。(路透)
有分析師認為，蘋果也許對自駕計程車等汽車服務更感興趣。(路透)

消息人士爆料，蘋果（Apple）近幾個月曾與日產汽車（Nissan）接觸，為旗下祕密的自駕電動車「Apple Car」項目商討結盟事宜，但雙方現已不再進行會談。

金融時報報導，這個接觸很短暫，而且自從雙方對蘋果車的品牌產生歧見後，討論並未升高至資深管理階層。據傳蘋果要求電動車要掛蘋果品牌，但這項要求形同把日產降級至硬體供應商地位，許多車廠都表達不願意成為「汽車產業的鴻海」。

CNN報導，問題在於，蘋果想以何種形式，跨足規模數兆美元的自駕車產業？是自行研發自駕車、找其他車廠合作、研發汽車軟體，或是全權生產其他產品？

顧問機構Guidehouse Insights汽車業分析師艾布爾薩密德認為，蘋果也許對自駕計程車等汽車服務更感興趣，以在智慧手機市場飽和之際，繼續擴大付費服務增加營收。

蘋果已投資中國共享汽車平台滴滴出行，也在2019年收購自駕車新創公司Drive.ai，而Drive.ai正與叫車平台Lyft合作一項自駕計程車試驗計畫。

艾布爾薩密德說，蘋果找車廠結盟研發Apple Car，讓人想起之前各界都在揣測蘋果正在研發電視機的情況，但蘋果反而是推出小型電視機上盒Apple TV，「他們選擇不推出電視機，原因是利潤太低，也無法創造出比現有產品更好的東西」。

不論蘋果最後選擇走哪條路，都須與汽車製造商競爭，還得跟科技和新創公司爭奪人才和市占率。亞馬遜（Amazon）收購的自駕車新創公司Zoox，據傳已挖角蘋果的汽車人才。蘋果則從保時捷（Porsche）、Google旗下自駕車事業Waymo，以及特斯拉等公司挖角專業人才，包括挖角一名監督Model 3研發的主管。

若蘋果敲定自駕車計畫，產業觀察家預期，蘋果也將設法維持對產品保密到家的做法，而且要到最後一刻、準備販售前才會宣布消息。Trucks創投公司普通合夥人布瑞南說：「蘋果若像汽車製造商一樣，開始放出五年才會出現的產品風聲，這很不尋常。」

儘管蘋果研發Apple Car的消息已謠傳多年，也招募了大量人力，並從事許多研發工作，但Apple Car計畫永遠不會成為現實也是非常有可能的。

蘋果 自駕車 汽車

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