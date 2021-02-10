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蘋果2020年自駕車道路測試里程增倍 仍大幅落後對手

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果公司2020年自駕車道路測試的累積里程比2019年增加逾1倍， 但仍落後競爭對手。（路透）
蘋果公司2020年自駕車道路測試的累積里程比2019年增加逾1倍， 但仍落後競爭對手。（路透）

根據提交美國加州監理所的報告，蘋果公司（Apple）去年自駕車的道路測試累積里程， 比1年前增加逾1倍， 但仍大幅落後競爭對手。 

蘋果自駕車去年行駛18,805英里，多於2019年的7,544英里。必須由人類駕駛接手的解除自動駕駛（disengagement）次數是130次，高於2019年的64次，也就是 每145英里就必須解除自駕，相較於2019年時的118英里，蘋果自駕技術在此測試環境下有進步。

儘管如此， 蘋果數據仍大幅落後競爭對手，顯然不會很快推出自駕車。市場預期至少要5年之後。

通用汽車（GM）持有多數股權的自駕車新創事業Cruise，在加州進行自駕車道路測試770,000英里，解除自駕27次。這意味人類駕駛每28,520英里才須解除自駕，遠優於一年前的12,221英里。Cruise總裁兼技術長Kyle Vogt並在推特上公布， 2020年最後3個月約200,000英里的測試，Cruise解除自駕的次數為零。

字母公司旗下Waymo車隊2020年行駛628,839英里，比2019年少逾一半，解除自駕21次，或大約每30,000英里一次，是業界佼佼者。 

Waymo和其他公司2020年的道路測試里程數，可能因當地頒布居家避疫令和其他防疫限制而見減少。

自駕車 蘋果 加州

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