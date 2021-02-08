蘋果iCar誰來造？候選車廠名單變短

分析師剖析，與蘋果合作生產電動自駕車的可能是較小的車廠或代工生產商。路透

有可能與蘋果 公司（Apple）合作生產iCar的車廠名單正在變短。

現代和起亞周一表示，目前未與蘋果洽談合作開發電動自駕車 。

蘋果不置評。蘋果汽車 的研發進度並不明朗，但該公司已取得一系列車用發明。傳聞中神秘色彩濃厚的「泰坦計畫」（Project titan）多年來謠傳不斷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，現代和起亞昨天股價分別大跌6%和15%，可能是投資人反應過度，因為搭上蘋果不見得一飛沖天。

德國商銀（Commezbank）分析師Demian Flowers說：「如果你是蘋果，顯然會想鉅細無遺地掌控與產品相關的每件事。你要代工廠，不真的是合作夥伴。」

汽車專家普遍同意，蘋果若想跨足汽車生產，需找現成車廠合作。年產數百萬輛車所需的投資、專門技術和勞工成本，對任何公司來說都很困難，即使是市值2.3兆美元、坐擁高額現金的蘋果也不例外。

分析師把福特、通用、特斯拉、本田、日產，以及飛雅特克萊斯勒（FCA）和寶獅雪鐵龍集團（PSA）合併後的新集團Stellantis，全都檢視了一遍，發現各有不與蘋果合作的好理由。

重點在於蘋果是否願意與車廠分享技術，讓他們在生產電動車和自駕車的競爭裡取得優勢。但蘋果也許並無此意。

Flowers說：「蘋果不會分享任何事。蘋果唯一能給的好處是量。」

一份協議若不包含技術分享以及緊密合作開發未來產品，合作車廠將陷入和碩和鴻海的處境--他們為蘋果代工組裝iPhone，但賺的不多。大車廠不會想複製那樣的商業模式。

Flowers說：「福斯想開發自己的自駕軟體，打造自己的作業系統，控制自己的數據。他們想與其他科技業者、特斯拉（Tesla）或任何對手競爭。你問福斯，『想成為科技公司的代工廠嗎？』我不想覺得他們會樂意。」

美勒茨銀行（Metzler）分析師Jurgen Peiper同意，此事對大型車廠是弊多於利：「他們不會想替蘋果開門。」

較小型車廠，無法大手筆投資電動和自駕科技，可能比較願意和蘋果結盟。分析師說，除現代外，還有本田、日產、Stellantis和寶馬等4家符合條件。

Peiper說：「寶馬的看法也許不同，認為『我們必須接受蘋果即將進入汽車業，果真如此，與其找別人不如找我們。』」

蘋果也可能雇用代工廠，以避免爭搶品牌和創意控制權，例如已經在為賓士、豐田、寶馬和捷豹（Jaguar）等品牌生產汽車的Magna。

蘋果如果能在大品牌裡找到合作夥伴，汽車業改變的腳步只會加速。