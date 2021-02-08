秀美式肌肉！Cadillac 兩款新「暴力房車」今夏上市

Cadillac CT4-V/CT5-V Blackwing。 （圖：Cadillac提供）

美式老牌勁旅Cadillac凱迪拉克汽車 ，於2月正式發表旗下兩款V-Series Blackwing頂級性能房車CT4-V Blackwing 和CT5-V Blackwing。作為接下CTS-V和ATS-V棒子的品牌頂級性能車款，馬力分別為472hp和668hp，售價建議售價則是59990美元 與84990美元。

Cadillac CT4-V/CT5-V Blackwing。 （圖：Cadillac提供）

同樣於2019年發表的CT4/CT5為Cadillac全新世代的房車產品，如今在近兩年的等待下，頂級性能版本CT4-V Blackwing和CT5-V Blackwing誕生了，這兩款暴力房車不僅擁有美式車款必備的大馬力，更難得的是經過性能部門的調校，也能讓這兩台車保留富有樂趣的操控性。

Cadillac CT4-V Blackwing。（圖：Cadillac提供）

CT4-V Blackwing引擎蓋下搭載了經過升級的3.6升V6雙渦輪增壓引擎，工程師利用修改曲軸配重、進氣口氣流校正，減少了39%的進氣阻力、使用鈦合金渦輪葉片減輕重量，讓這具引擎達到了最大馬力472hp和61.4kgm的峰值扭力。原廠還表示經過升級後，此具引擎在轉速內的動力湧現更加精確，扭力的輸出也更為靈敏，0-96km/h加速約為3.8秒，極速為304km/h。

而CT5-V Blackwing則是裝載一具6.2升V8機械增壓引擎，有著Rotocast鋁製缸頭、鈦合金進氣閥，以及具有賽道能力的濕式油底殼和帶有外部油水分離器的回油裝置。此外經過校正後的進排氣系統，成功提升46%的進氣效率。

Cadillac CT5-V Blackwing。（圖：Cadillac提供）

經過上述的強化，這具6.2升V8機械增壓引擎可輸出668hp的強大馬力以及91.1kgm的誇張扭力，0-96km/h僅需3.7秒，極速更是來到322km/h。完美詮釋，「排量即正義、馬力即意義」的美式肌肉 浪漫。

更值得一提的是，兩款車都配備了六速手排變速箱與十速自排變速箱，前者具有雙片式離合器和變速箱油冷卻器，以及退檔補油和No-Lift Shift換檔不收油功能。這也讓駕駛在體驗最純粹手排的樂趣時也能保有最新科技的換檔功能。

六速手排變速箱具有退檔補油和No-Lift Shift換檔不收油功能。（圖：Cadillac提供）

雖然CT4-V/CT5-V Blackwing的德系同級對手為BMW M3、AMG C63和BMW M5、AMG E63，但本於美式狂野的操控樂趣，CT4-V/CT5-V Blackwing皆只有後輪驅動配置，也因為如此，原廠在這具後驅底盤也增加了不少結構上的升級，包含改用粗壯的底板、強化後車架橫樑以及修改避震塔設計，不僅使得底盤剛性有所提升，更有助於改善轉向反映，提升操控性和日常駕駛體驗。

進到車室內，映入眼簾的便是美式風格強烈的內裝鋪陳，相當間約的設計配上V Blackwings的18向電動調整跑車座椅，加上皮革包覆的方向盤、碳纖維飾板，試圖在豪華舒適的氛圍裡增添一點運動氣息。方向盤後的12吋數位儀表，附帶了直線計時功能，能夠紀錄0-60mph加速與四分之一英里的直線加速成績。在方向盤上也放上「V模式按鈕」，這也是近年性能車都會配置的一鍵切換模式按鈕。

V Blackwing的方向盤上也放上「V模式按鈕」。 （圖：Cadillac提供）

其餘的豪華配備還有，支援Android Auto和Apple CarPlay的10吋中控螢幕(CT4為8吋)、手機無線充電板、14具AKG喇叭、座椅還具有加熱，通風和按摩功能，最後也是最不起眼的一點是，車內配置了麂皮的頂棚和皮革混麂皮的門板。

作為一輛性能房車Cadillac提供的豪華感依舊相當出色。 （圖：Cadillac提供）

單從性能數據來看，CT5-V Blackwing的動力甚至還贏過日前發表的BMW M5 CS，且價格更是經濟實惠了許多，就算和德系競爭對手比也能感到Cadillac滿滿的誠意，維持美式性能車一直以來便宜又大碗的特色。

CT4-V Blackwing的價格為59990美元起，而CT5-V Blackwing則是84990美金起，並且已經正式開始預售，預定今年夏季可上市交車。